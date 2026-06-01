【AI導入補助金2026】Google Workspace が「実質半額」で導入可能に

イーディーエル株式会社

イーディーエル株式会社（本社：茨城県つくば市、代表取締役：平塚知真子、以下EDL）は、中小企業・小規模事業者の生産性向上およびDX推進を支援するため、「デジタル化・AI導入補助金2026」を活用した「Google Workspace Business Standard」の導入・活用支援パッケージを提供しております。

本パッケージは、補助金の適用により最大2年間のツール利用料が実質半額（※）になるだけでなく、初期の技術設定から話題の生成AI（Gemini、NotebookLM）利活用研修、導入後の保守サポートまでを一体化。ITに不慣れな企業でも安心してスマートなクラウド環境を構築できるよう、専門トレーナーが伴走支援を行っています。

◆ サービス提供の背景：人手不足と「日々の小さな確認ロス」を解決へ

現在、多くの中小企業が人手不足やアナログな業務環境による「時間と心のゆとりの欠如」に悩まされています。

- 「あの会議のURLはどこ？」- 「最新版のファイルがどれかわからない」- 「スケジュール調整のやり取りだけで時間が過ぎていく」

こうした日々の小さな確認ロスやコミュニケーションの停滞は、積もり積もってチームの生産性と創造性を奪ってしまいます。

EDLはこれまで、多くの企業様のIT活用を「教育」と「技術」の両面から支援してまいりました。単にITツールを導入するだけでなく、働き方を根本から変え、空いた時間と心にゆとりを持って本当に価値のある仕事に集中できる「自由」を手に入れてほしい。そんな強い思いから、EDLは「デジタル化・AI導入補助金2026」のIT導入支援事業者として、コストを抑えつつ安心してDXの一歩を踏み出せる特別な支援体制を整え、企業様のスマートなクラウド環境構築を支援しています。

◆ 本パッケージの4つの特長

1. 最大2年間の利用料が実質半額（※）に！

コストを最小限に抑えたDX 「デジタル化・AI導入補助金2026（通常枠）」を活用することで、ビジネスに必須のクラウドツール「Google Workspace Business Standard」の利用料が最大2年間【実質半額（※）】となります。

2. 業務効率化を超えた「チームの創造性加速」

日程調整の無駄をなくす「カレンダー一括管理」や、チーム全員がリアルタイムで共創する「スプレッドシート×スライド活用」など、単なるツール導入に留まらない、組織全体の生産性向上を実現します。

3. 合計15時間の「導入設定＆AI研修」で確実な定着（※有償役務）

独自ドメインの取得やアカウントの一括作成、セキュリティの初期設定といった技術的な構築に加え、管理者および全従業員向けに生成AI（Gemini、NotebookLM）の利活用研修をパッケージで提供。ツールが確実に社内に定着するまで、一貫してサポートします。

4. Google 認定資格保有トレーナーによる安心の「保守サポート」（※有償役務）

導入完了後もスムーズに利用できるよう、オンラインサポート窓口を設置。基本アプリの操作手順から、生成AI機能の問い合わせ、管理コンソールの設定、定期的なアップデート等の仕様変更にいたるまで、専門トレーナーが丁寧に対応し、企業の継続利用を支えます。

※補助金対象となる各種有償役務（導入設定・保守サポート）の費用詳細や、申請に必要な事前準備の手順につきましては、お気軽にお問い合わせください。

【重要】公募スケジュールと申請手続きについて

本補助金は公募期日（締切日）が定められており、予算枠に達し次第終了となる場合がございます。交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費は補助対象外となりますので、必ず事前にご相談ください。

第2次受付締切：2026年6月15日（月）まで

第3次受付締切：2026年7月21日（火）まで

現在、上記の各申請回に向けた「無料個別相談会（オンライン）」を随時実施しております。「自社が補助金の対象になるか知りたい」「何から準備すればいいかわからない」という段階でも丁寧にご案内いたします。枠には限りがございますので、お早めにお問い合わせください。

◆ 今後の展望：日本中の中小企業へ「ストレスフリーで創造的な職場」を

EDLは、お客様のデジタル化の第一歩を支えるパートナーとして、ツールの選定から活用推進までをトータルでサポートしてまいります。 今後はさらに、生成AI（Gemini）と Google Workspace を掛け合わせた実用的なワークフローの普及に努め、「資料探しの時間」が「価値を生む時間」へと進化する、ストレスフリーで創造的な職場環境を日本中の中小企業へ広げてまいります。

【注記・免責事項】

※「デジタル化・AI導入補助金2026」の受給にあたっては、所定の審査を経て採択される必要があります。申請すれば必ず採択・支給されるものではございません。また、申請条件等により満額支給されない場合があります。

補助対象となる経費や補助率、上限・下限額などの詳細条件は、補助金事務局の最新の公募要領に準拠します。

【本件に関するお問い合わせ先】

イーディーエル株式会社 担当者：石橋

問い合わせフォーム:https://edl.co.jp/contact

Email：gt@edl.co.jp