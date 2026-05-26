創業69年のランドセルメーカー・村瀬鞄行（愛知県名古屋市）は、2027年度ご入学のお子さま向けランドセル展示会を、2026年5月30日(土)・31日(日)の2日間、千葉県浦安市の大型総合スポーツ施設「fellows SPORTS」にて開催いたします。千葉県における当社単独展示会は、今回が初の開催となります。

■カタログではわからない"背負い心地"を、親子で体験・比較

近年、小学生の通学荷物は増加傾向にあり、「できるだけ軽いランドセルを選びたい」という保護者の声が高まっています。一方で、数値上の重量だけでは「わが子に合った一本」を選びきれないという悩みも少なくありません。

村瀬鞄行では、重量の数値にとどまらず「身体への負担」に着目。立ち上がり背カン・衝撃吸収Mクッション・しっかりカーブベルト・Yライン背当てを組み合わせた独自構造により、重量の数値だけでは測れない「身体への負担軽減」を実現。"ラクに感じる背負い心地"の追求を、ランドセル開発の核心に置いています。 今回の展示会では、全ラインナップを実際に見て・背負って比較いただけます。(完売商品を除く) カタログや画面では伝わりにくい背負いやすさ・フィット感・肩への負担感・素材やカラーの違いを、お子さまと一緒にその場で確かめながらご検討いただける機会です。

■ 開催概要

イベント名：2027年度ご入学向け 村瀬鞄行ランドセル展示会 in 千葉 開催日時 ：2026年5月30日(土) 10:00～17:00 31日(日) 10:00～16:00 会場 ：fellows SPORTS 住所 ：千葉県浦安市港３番地（第二鉄鋼団地内） 展示内容 ：村瀬鞄行ランドセル全ラインナップ 対象 ：2027年度ご入学予定のお子さまと保護者様 入場 ：無料・予約不要

■ アクセス

【お車の場合】 ＜東京方面から＞ 首都高速湾岸線 浦安ランプ下車後、最初の立体交差点を鉄鋼団地方面へ右折。 JR京葉線通過後、3つ目の信号を右折し、80m先を左折。浦安ランプより約5分。 ＜千葉方面から＞ 首都高速湾岸線 浦安ランプ降り口通過後、最初の交差点（高架下）を左折。 JR京葉線通過後、3つ目の信号を右折し、80m先を左折。浦安ランプより約5分。 【電車の場合】 東京駅よりJR京葉線で約20分。新浦安駅よりタクシーで約4分。 【市営バスの場合】 ・系統2「サンコーポ西口」下車、徒歩約15分 ・系統19・系統10「順天堂大学入口」下車、徒歩約10分

■こどもワクワク！パパママなっとく！村瀬鞄行のランドセル

村瀬鞄行のランドセルは、負担軽減を第一に考えた設計に加え、かぶせ鋲の無料カスタマイズなど、お子様の好みに合わせて選べる要素を取り入れています。 入学時の「好き」を大切にしながら、6年間使い続けることを前提とした構造となっています。

■ 村瀬鞄行について

https://www.murasekabanko.co.jp/?utm_medium=atpress&utm_source=atpress

1957年創業。「子どもたちの通学負担を少しでも減らしたい」という想いのもと、背負いやすさ・丈夫さ・使いやすさを追求したランドセルづくりを続けています。 複数の負担軽減機能を組み合わせた独自構造により、重量の数値だけでなく身体への負担に着目したランドセルづくりを追求しています。

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社村瀬鞄行 担当：井戸田 和之（いどた かずゆき） TEL：052-451-1118 FAX：052-452-5686 MAIL：idota@murasekabanko.co.jp