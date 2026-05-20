「トルコ・クイジーン・ウィーク2026」を5月21日(木）～27日（水）に世界同時開催 今年のテーマは「The Heritage Table（受け継がれる食卓）」

トルコ共和国大使館 文化観光局ドルマ

トルコ共和国（以下、トルコ）文化観光省は、2026年5月21日（木）から27日（水）まで「トルコ・クイジーン・ウィーク2026」を全世界同時に開催することを発表しました。エルドアン大統領夫人の後援によりスタートした本イベントは、今年で節目の5回目を迎えます。今年のテーマは、「The Heritage Table （受け継がれる食卓）」。期間中は、トルコ国内はもちろんのこと、日本をはじめ世界各国のトルコ大使館、外交公館、文化センターが連動し、数千年の歴史が育んだトルコが誇る豊かな食文化の魅力を、多彩なイベントや体験プログラムを通じて世界中へ発信します。

■ 2026年のテーマ：「 The Heritage Table（ 受け継がれる食卓）」

単なる料理の味覚に留まらず、食卓を囲むことで共有されるストーリー、記憶、伝統、そして未来へ受け継がれる遺産（ヘリテージ）に焦点を当てています。「食卓は、人々が集うための最も古い言語である。食は時代を超えて人々を繋ぐ」というメッセージとともに、以下の3つのコンセプトを展開します。

・対話（Dialogue）： 異なる時代や文化が交わり、新たな価値を創造するプラットフォームとしての食卓

・変容（Transformation）： レシピからレシピへ、世代を超えて受け継がれ進化していく料理の記憶

・アーカイブ（Archive）： 文字に残されなかった歴史を正確に記録し、日々の食卓で再現する場所としてのキッチン

■今年の 注目料理

今年のトルコ・クイジーン・ウィークでは、トルコの文化的豊かさと卓越した食文化を象徴する以下の料理にスポットライトを当てます。

・ケシケキ（Keşkek）：ユネスコ無形文化遺産にも登録されている、小麦と肉をじっくり煮込んだお粥。共同体においての祝祭や共同作業を象徴しています。

・バクラヴァ（Baklava）：何層ものパイ生地を重ねた伝統菓子。職人技と世代を超えて受け継がれる伝統食です。

・マントゥ（Mantı）：トルコ風の小さな水餃子。移民や旅の歴史を反映している料理です。

・ドルマ（Dolma）：ブドウの葉や野菜で米などを包んだ料理。共通の食言語の中にある「多様性」を表現しています。

・ヘルヴァ（Helva）：伝統的なスイーツ。連帯感や記憶、追悼を表しています。

ケシケシバクラヴァマントゥ

なお、メニュー、レシピ、テクニック動画など「トルコ・クイジーン・ウィーク2026 」についての詳細については、turkishcuisineweek.com(https://turkishcuisineweek.com/homepage) でご覧いただけます。

トルコについて

トルコはアジアとヨーロッパを結ぶ要所として、何世紀にもわたり文化的な交流と多様性の拠点と考えられてきました。多様な文明が反映された歴史、遺跡、自然や美食を有し、多目的なデスティネーションです。伝統とモダンが融合した芸術やファッションをはじめ、ダイナミックなショッピングやエンターテインメントライフによって世界中から訪れる人々を魅了し続けています。2025年には全世界から過去最高の約6,400万人の観光客が訪れました。2023年にトルコ共和国として建国100周年、2024年には日本との外交関係樹立100周年を迎えました。

トルコの詳細は公式ウェブサイト（https://goturkiye.jp/）または以下の SNS をご覧ください。

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トルコ観光広報・開発庁（TGA）について

トルコ観光広報・開発庁（TGA）は、国内外の観光市場においてのトルコのブランディングを確立させ、観光やビジネスにとって魅力的な渡航地としての認知を高めるため、文化観光省が定めた観光戦略や政策に基づき、あらゆるプロモーション、マーケティング、コミュニケーション活動を行っています。世界各地の現在の観光機会を促進・販売するとともに、観光の潜在的分野を発見・改善・確立していきます。