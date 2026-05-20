「インフラメンテナンス国民会議　近畿本部フォーラム2026」出展のお知らせ

一般財団法人日本品質保証機構

一般財団法人日本品質保証機構（本部：東京都千代田区、理事長：石井 裕晶）は、2026年5月21日（木）～5月22日（金）に花博記念公園鶴見緑地 ハナミズキホール・付属展示場にて開催されます「インフラメンテナンス国民会議 近畿本部フォーラム2026」に出展いたします。

日本のインフラの老朽化が深刻化するなか、点検・修繕などを通じた予防保全の重要性が、これまで以上に高まっています。

「インフラメンテナンス国民会議 近畿本部フォーラム」は持続可能な社会基盤構築へ向け、近畿の産官学民が連携し、インフラ維持管理の課題解決を目指す展示会で、「メンテナンス／補修・補強／更新」「DX／ICT／AI」「防災／減災対策」「保守・監視・点検」「環境保全対策・カーボンニュートラル」「その他」の6分類、100社を超える出展者と各種製品・技術などが一同に集結いたします。

展示ブースでは、当機構が保有する試験設備や技術について掲示物や供試体を用いてご紹介し、インフラメンテナンスを支える材料試験をお客さまのニーズに合わせてご提案いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3627/table/441_1_12d5032641a336f2154caeb5b22d2a5a.jpg?v=202605201251 ]

【一般財団法人日本品質保証機構（JQA）(https://www.jqa.jp)】

1957年の設立から一貫して日本のものづくりとサービス産業の発展を支援する公正・中立な第三者適合性評価機関。現在、ISO 9001や ISO 14001をはじめとするマネジメントシステム規格の総審査件数において国内最多（※）の実績を誇る認証機関であり、また、国家計量標準を産業界へ供給する機関として、計測器の校正を国内最大級の分野で提供する校正機関である。さらに、国内外の法規制や認証制度の指定機関として、電気製品・医療機器・車載機器に関する電気安全の認証・試験、JISマーク認証を実施するほか、建設材料の試験・検査、カーボンニュートラル等の目標達成を目指す企業活動の審査・評価など、多彩なサービスを提供している。

※JQA調べ／2025年3月末時点。