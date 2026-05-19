タカミ　美容皮膚発想の独自の角質測定サービスを開始　「生涯 美肌のかかりつけ」として、店頭でもご自宅でも、正しい角質の理解とスキンケア習慣を提供

日本ロレアル株式会社 タカミ事業部

東京・表参道にある美容皮膚の現場で、20万人*¹以上の肌と向き合ってきた経験から誕生したスキンケアブランド「タカミ」(本社：東京都新宿区、 www.takami-labo.com(https://www.takami-labo.com)) は、美容皮膚発想と最先端の測定技術を融合させた独自の角質測定サービスを開始しました。店頭の「SKINTRUTH」デバイスを使用したタカミ角質コーチによるカウンセリングと、スマートフォンでのタカミオンライン角質測定により、店頭でもご自宅でも、お客様のお肌に寄り添った角質測定をご提供し、「生涯 美肌のかかりつけ」として、さらにお客様一人ひとりの肌に寄り添ったスキンケアをご提案してまいります。

■開発背景

タカミは、20万人以上*¹の肌と向き合ってきた経験から、角質を剥がさず育むという「角質美容(R)」と「正しいスキンケア習慣」の大切さを提唱し続けてまいりました。タカミが何よりも大切にしているのは、肌の最表面に位置するわずか0.02mmの「角質」です。この繊細な層は、外部刺激から守るバリア機能を担うだけでなく、私たちが「肌」として見ているそのものです。「生まれ変わり続ける角質に寄り添い、毎日やさしく育む。」それこそが、タカミの追求する美しさの原点です。

そこで今回、このデリケートな角質への理解を深め、ご自身の肌を正しく知っていただきたいという想いで、タカミ独自の角質測定サービスを開発しました。タカミの角質測定サービスは、美容皮膚の現場で培った経験と、ロレアルのリサーチ＆イノベーションを融合し、かつてない精度での測定を実現しました。ロレアルが先駆けて開発した肌測定技術により、角質の状態と肌状態を正確に測定し、 25,000人以上の膨大な肌データに基づいたアルゴリズムがお客様の肌状態を精密に分析します。店頭での「SKINTRUTH」デバイスを使用したタカミ角質コーチによるカウンセリングと、スマートフォンでのオンライン角質測定で、プロフェッショナルな分析とご自宅での利便性を両立させ、単なる数値化にとどまらないお客様一人ひとりの角質に徹底して寄り添ったパーソナライズ・ケアをお届けします。

■店頭限定サービス：SKINTRUTH（角質測定デバイス）

角質測定デバイス「SKINTRUTH」は、最先端の測定技術と臨床データ分析を組み合わせ、角質状態と肌状態を正確に測定するために開発されました。タカミクリニックとの協力と、ロレアルリサーチ＆イノベーションフレデリック・フラマン博士の監修による専門知識により、さらにパーソナライズされた測定を可能とする店頭限定の角質測定サービスです。

25,000以上の多様な肌データを基に、あらゆる肌の色やタイプに適応し、現在気になる肌状態の測定だけでなく、未来の肌も予測します。透明感、毛穴*²、なめらかさ、エイジングサイン、肌色の均一感、うるおい、ツヤの7つの主要な肌状態を測定。測定された肌状態は、角質の状態を表す「角質状態インデックス」として5段階で算出されます。さらに、算出された肌状態に合わせ、タカミ角質コーチが最適なスキンケアをカウンセリングいたします。

「SKINTRUTH」による角質測定ができる店舗はこちら：

伊勢丹新宿店

[所在地] 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館2階 化粧品/タカミ

[お問い合わせ] 03-6709-9483 (直通)

東武百貨店 池袋店

[所在地] 東京都豊島区西池袋1-1-25 2階1番地

[お問い合わせ] 03-6915-2577

松屋銀座

[所在地] 東京都中央区銀座3-6-1 1F化粧品

[お問い合わせ] 03-6263-0632

あべのハルカス 近鉄本店

[所在地] 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス 近鉄本店タワー館 2階 化粧品売場

[お問い合わせ] 06-6625-2527

■ご自宅で手軽に、スマートに：タカミオンライン角質測定

スマートフォンで顔写真を撮影するだけで、１分で簡単に角質状態を５段階で評価し、気になる肌状態を測定します。

「SKINTRUTH」と同様、25,000人以上の肌データを基にしたアルゴリズムで、同年代の肌と比較し、毛穴*² 、なめらかさ、しわ・小じわ、肌色の均一感、ツヤの5つの肌状態を0から100の値で測定。肌状態スコアによって「角質状態インデックス」が算出され、その場でお客様の肌状態に寄り添ったスキンケア方法をご提案いたします。

タカミオンライン角質測定はこちら：

https://www.takami-labo.com/skintruth/

※本サービスのご利用には、お客様情報の登録が必要となります。

あらかじめご了承ください。

※1 2008年1月~2016年8月の延べ人数 ※2 乾燥による毛穴の目立ち、キメの乱れた印象のこと

■タカミについて

タカミは1999年に東京・表参道の美容皮膚科クリニックの現場から誕生したスキンケアブランドです。20万人以上*の肌と向き合ってきた経験から、角質を剥がさず育むという「角質美容(R)」を提唱し続けてまいりました。タカミは「生涯 美肌のかかりつけ」として、世代や性別を問わず全ての方々に美しい肌で前を向いていただけるよう、お客様と肌に寄り添い続けてまいります。

* 2008年1月~2016年8月の延べ人数

■タカミ公式サイト ：https://www.takami-labo.com/

■タカミ公式X ：https://x.com/takami_skinpeel

■タカミ公式Instagram ：https://www.instagram.com/takami/