グローバル人材・海外赴任者の実務英語力を高める新研修「Synergy Talk」導入が拡大～″単体″から″統合″へ。英語研修の新スタンダードを提案～

ソシオークホールディングス株式会社

株式会社オーティーシー（本社：東京都港区、取締役社長執行役員：渋谷 敏行）は、AIアプリ学習・オンライン英会話・対面グループ研修・スピーキングテストを一体化した英語研修パッケージ「Synergy Talk」が、複数の企業で導入されていることをお知らせいたします。



本リリースでは、先行導入企業である日系大手自動車部品メーカー様の事例をご紹介いたします。

グローバルビジネスの高度化に伴い、管理職や海外赴任予定者を中心に「業務で使える英語力」の習得がこれまで以上に求められています。従来のe-ラーニングや会話レッスンなど単一手法による研修では、実務に直結するスピーキング力の定着に課題がありました。

こうした背景のもと、「Synergy Talk」は各学習手段を連動させ、インプットからアウトプット、さらには評価までを一貫して最適化。受講者のスピーキング力向上と実務での英語活用力の強化を実現する “統合型英語研修”として導入が進んでいます。

■ Synergy Talk 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45351/table/460_1_aed38e3e9ea1d83b24a51ba2b52e29bc.jpg?v=202605191151 ]

本サービスは、次の3つの学習チャネル＋テストをパッケージ化した総合英語研修プログラムです。

- 【毎日のAIアプリ学習】スマートフォンアプリによる語彙・文法・リスニングなどの日々の自律学習- 【週２回のオンライン英会話】外国人講師によるマンツーマンのオンライン英会話レッスン- 【対面グループ研修】講師を招いて行う集合形式のプレゼン・ディスカッション・ロールプレイ- 【スピーキングテスト】自動採点により英語スピーキング能力を客観的に測定するテスト

これらの組み合わせで、「知識のインプット→実践アウトプット→応用→測定」という学習サイクルを実現します。

■ 導入背景

導入企業のご担当者様からは、「オンライン英会話だけでは実践的な対面コミュニケーション力が身につかない」「毎日の学習習慣を継続させる仕組みが欲しい」「学習成果を可視化したい」というニーズを共有していただいておりました。

グローバルビジネスの現場では、オンライン会議だけでなく、海外拠点訪問・バイヤーとの商談・外国人上司とのリアル面談など、対面英語力が求められる場面が依然として多く存在します。

本パッケージは、複合的な研修ニーズに応えるソリューションとして採用されました。

■ 導入後の状況と新たな取り組み

導入後の運用データを分析したところ、受講者によって受講頻度・使用教材・学習時間に大きな個人差があることが確認されました。意欲的に取り組む受講者がいる一方、特定の教材だけを繰り返す受講者や、オンライン英会話の予約本数が少ない受講者も見られ、「全員が均質に成長できているか」という課題が浮上しました。

この状況を受け、一部の企業では受講データをもとに受講者個別の学習パターンを可視化し、最適な学習アドバイスや受講促進メッセージを届ける「パーソナライズドコーチング」の実験的導入をスタートしました。AIによるデータ分析と担当コーチによるフォローアップを組み合わせることで、受講のバラツキを縮小しながら全体の学習効果を高める取り組みを進めています。

■ 今後の展開

当社は今後もパーソナライズドコーチング機能のさらなる拡充と、対面研修プログラムの内容強化を進め、受講者一人ひとりの成長を最大化できる総合英語研修プラットフォームの構築を目指してまいります。導入をご検討の企業様には、無料トライアルプランおよびデモンストレーションをご用意しております。

【導入企業様の声(抜粋)】

「これまでオンライン英会話のみを提供していましたが、e-learningと対面研修を加えることで、受講者が実際のビジネスシーンを想定して英語を使う機会が格段に増えました。特にグループワークでの主体的な発言量の変化に手応えを感じています。」

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社オーティーシー 東京本社

TEL：050-5530-6947（平日9:00～18:00）

E-mail：otc-sales@socioak.com

「シナジートーク」公式サイト：https://project-otc.page/synergy-talk

■ 会社概要

株式会社オーティーシー（OTC）は、1973 年に設立された語学教育専門企業です。

本社を東京都港区に置き、全国で年間300 社以上の企業研修を運営しています。

語学研修の企画・運営、講師派遣、教材販売のほか、AI を活用した多言語学習アプリ「Mondly byPearson」の正規販売代理店として、企業の語学力向上とグローバル人材育成を総合的にサポートしています。

【株式会社オーティーシー】

取締役社⾧執行役員：渋谷敏行

所在地：〒108-0073 東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー3 階

事業内容：法人（企業・学校）向け語学研修事業

ホームページ：https://www.otc-otc.co.jp

【ソシオークグループ】

社名：ソシオークホールディングス株式会社

～社会と共生する樹でありたい～

代表者：大隈 太嘉志

所在地：〒108-0073東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー 3階

設立：2013年10月

事業内容：子育て支援、学校・保育園給食、国際理解、障がい福祉、モビリティ、BPOプラットフォーム事業、公共施設・指定管理、PFI事業等を展開する持株会社

URL： https://www.socioak.com/