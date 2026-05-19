借金2億円の地方企業を売上200倍＆上場に導いた実践的経営バイブル『小さな会社は戦略が9割』出版決定しました。発売キャンペーンとして、Amazon予約限定で特別オンラインセミナーに無料ご招待！

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2026年6月5日に書籍『小さな会社は戦略が9割』を刊行することが決定しました。

発売に先駆け、Amazonでの事前予約キャンペーンを開始いたしました。本書は、借金2億円の「何でも屋」から事業を絞り込み、地方発で売上200倍＆東証上場を果たしたユニフォームネクスト株式会社代表・横井康孝氏による中小企業のための経営書です。本キャンペーン期間中にAmazonでご予約いただいた方限定で、特別オンラインセミナーへ無料ご招待いたします。

●利益が残らない理由は、「売上を伸ばすために何でも売る」ことだった

「一生懸命やっているのに、なかなか会社が良くならない」。現場で誰よりも働き、社員を想う経営者ほど、無意識のうちに「自分の努力不足だ」と自分を責めてしまいます。しかし、努力しても報われない真の原因は、能力不足ではなく圧倒的な「戦略の欠如」にありました。

著者の横井康孝氏が経営するユニフォームネクスト株式会社が、借金2億円のどん底から抜け出した鍵は、どこで戦い、何を捨てるのかを明確にすることでした。本書は、ランチェスター戦略に出会い、劇的なＶ字回復から上場を遂げた著者の実体験をベースにした、経営のバイブルです。

●Amazon予約キャンペーン概要

発売日前に、Amazonで本書をご予約いただいた方全員に、出版を記念し、著者登壇の特別オンラインセミナー「強い会社をつくるための戦略と組織」へ無料でご招待いたします。

【セミナー詳細】

テーマ：強い会社をつくるための戦略と組織

開催日時：2026年6月11日（木） PM6:00開始（約60分～90分を予定）

開催方法：オンライン（Zoom等を使用予定）

参加費：無料（※本キャンペーンお申し込みの方限定）

【キャンペーン特設ページ】

特典の受け取り方法や詳細につきましては、以下の特設サイトをご覧ください。

https://www.uniformnext.com/info/book-preorder/

●著者紹介

横井康孝（よこい・やすたか）

ユニフォームネクスト株式会社 代表取締役社長

福井県生まれ。金沢大学卒業後、総合スーパーの平和堂に入社。その後、父親が創業した社員数名のユニフォーム販売会社（現・ユニフォームネクスト）に入社し、10年後に社長就任。ランチェスター戦略に出会い、多角化していた事業を整理。「飲食店ユニフォームのネット通販」に一点集中し、大手が避ける手間のかかるサービスを徹底する「弱者の戦略」で急成長を遂げる。地方の小さな会社でありながら売上を200倍に伸ばし、2017年に東証マザーズ（現・グロース市場）へ上場。ベンチャー塾や会社見学会を通じて、中小企業経営者に戦略の重要性を伝えている。

●書籍情報

『小さな会社は戦略が9割』

著者：横井康孝（よこい・やすたか）

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

体裁：四六判／256ページ／1色刷

ISBN：978-4-295-41215-1

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）

発売日：2026年6月５日

◆関連URL（当社サイトなど）

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295412151

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295412155/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18581839/

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