株式会社セット、企業理念を体現するロゴデザインに刷新

株式会社セット

湘南・鎌倉エリアを中心に、地域の文脈を継承する住まいづくりを行う株式会社セット（本社：神奈川県藤沢市、以下当社）は、このたびコーポレートロゴを刷新いたしました。

新ロゴは、当社が掲げる「まちの生態系を紡ぐ」という使命を視覚化したデザインとなっています。

■ロゴに込めた思い

今回のロゴデザインでは、「自然本来の生態系」と「人と人とのつながりから生まれる生態系」という、当社が大切にする2つの生態系の調和をモチーフにしています。



太いラインは、風・土・植物・微生物など、土地に本来備わっている自然本来の生態系。

細いラインは、地域コミュニティや暮らし、人とひととのつながりから生まれる生態系。



それらのラインが中央へ集約し、ひとつの円（縁）として調和していく姿は、地域の自然と人の営みが共存しながら未来へと受け継がれていく様子を表しています。

また、外側へ広がるラインには、セットに関わる多様なステークホルダーの皆様とのつながりが、幸福の輪として広がり続けていく願いを込めています。

■ロゴ刷新の背景

当社はこれまで、「地域の風景や記憶を継承する暮らし」をテーマに、湘南・鎌倉の土地特性を活かした住まいづくりを行ってきました。

長い年月の中で育まれてきた風景は、その土地に暮らす人々の記憶や原風景を形づくる大切な価値であると、私たちは考えています。

その土地に流れてきた時間や空気感、文脈を受け継ぎながら、地域の自然と人の営みが共存できる住まいやまちづくりを目指しています。

今回のロゴ刷新は、こうした事業や思想をより一貫したブランドとして社会へ発信していくためのリブランディングの一環として実施するものです。



■今後の展開

本ロゴリニューアルに伴い、コーポレートサイトをはじめ、各種資料、SNSやデジタルクリエイティブなどを2026年5月中旬より順次刷新いたします。

なお、移行期間中は旧ロゴと新ロゴが混在する場合がございます。

セットはこれからも、地域の風景や記憶を未来へつないでいく存在として、より一層地域に根ざした企業活動に努めてまいります。

■会社概要

会社名：株式会社セット

代表者：代表取締役 谷 賢一郎

設立：2002年8月

所在地：神奈川県藤沢市南藤沢８-７

公式サイト：https://set-fujisawa.jp/