企業キャラの魅力を発信！X（旧Twitter）企画『こんびーちゃんのあじさいピクニック』の参加企業を募集開始
株式会社コンビーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 祐一郎）は、企業キャラクターが動画で共演するコラボ企画の実施を決定いたしました。
これに伴い、2026年5月19日（火）より、X（旧Twitter）上で本動画に出演いただける参加企業様の募集を開始いたします。
過去最高32社が参加した「企業キャラコラボ企画」
本企画の最大の目的は、「全国の魅力あふれる企業キャラクターたちの存在をより多くの方に知っていただき、その魅力を広く発信すること」です。
企業間の垣根を越えてキャラクターたちが一つの動画で共演することで、単独では届けきれなかった層へアプローチし、各キャラクターの新たなファン獲得や認知拡大に貢献したいと考えております。
過去の「こんびーちゃんのバレンタイン大作戦」では、32社ものキャラクターにご参加いただき、大きな反響を呼びました。
今回は、梅雨の時期を彩る「あじさい」をテーマに、視聴者の皆様に癒やしと元気を届ける動画を株式会社コンビーズが制作いたします。
募集要項
募集期間：2026年5月19日（火）から6月19日（金）
対象：自社の「企業公式キャラクター」を所有している企業様
応募方法：
コンビーズ公式X（旧Twitter）アカウント（@combz_official）の募集ポスト（https://x.com/combz_official/status/2056546320694083796(https://x.com/combz_official/status/2056546320694083796) ）へのリプライ、またはDMにて、以下の情報をお送りください。
・キャラクター名
・キャラクターの透過画像
会社情報
社名：株式会社コンビーズ / Combeez Inc.
所在地：〒150-6145 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア
代表取締役：山崎 祐一郎
設立：2002年
事業内容：メール配信ツール「コンビーズメール」「コンビーズメールプラス」「コンビーズメールライト」の販売