企業キャラの魅力を発信！X（旧Twitter）企画『こんびーちゃんのあじさいピクニック』の参加企業を募集開始

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株式会社コンビーズ


株式会社コンビーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 祐一郎）は、企業キャラクターが動画で共演するコラボ企画の実施を決定いたしました。



これに伴い、2026年5月19日（火）より、X（旧Twitter）上で本動画に出演いただける参加企業様の募集を開始いたします。



過去最高32社が参加した「企業キャラコラボ企画」



本企画の最大の目的は、「全国の魅力あふれる企業キャラクターたちの存在をより多くの方に知っていただき、その魅力を広く発信すること」です。



企業間の垣根を越えてキャラクターたちが一つの動画で共演することで、単独では届けきれなかった層へアプローチし、各キャラクターの新たなファン獲得や認知拡大に貢献したいと考えております。



過去の「こんびーちゃんのバレンタイン大作戦」では、32社ものキャラクターにご参加いただき、大きな反響を呼びました。






今回は、梅雨の時期を彩る「あじさい」をテーマに、視聴者の皆様に癒やしと元気を届ける動画を株式会社コンビーズが制作いたします。



募集要項



募集期間：2026年5月19日（火）から6月19日（金）


対象：自社の「企業公式キャラクター」を所有している企業様


応募方法：


コンビーズ公式X（旧Twitter）アカウント（@combz_official）の募集ポスト（https://x.com/combz_official/status/2056546320694083796(https://x.com/combz_official/status/2056546320694083796) ）へのリプライ、またはDMにて、以下の情報をお送りください。



・キャラクター名


・キャラクターの透過画像



会社情報



社名：株式会社コンビーズ / Combeez Inc.


所在地：〒150-6145 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア


代表取締役：山崎 祐一郎


設立：2002年


事業内容：メール配信ツール「コンビーズメール」「コンビーズメールプラス」「コンビーズメールライト」の販売