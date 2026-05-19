女の子だけのシール交換カフェ『しぇあぷく』横浜にNEW OPEN

株式会社クラウドエヌ

株式会社クラウドエヌ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：西山喜洋）は、女の子限定のシール交換カフェ『しぇあぷく』の新店舗として、「しぇあぷく 横浜店」を2026年5月16日（土）にオープンいたしました。

しぇあぷく 横浜店

近年、平成カルチャーのリバイバルとともに、“シル活（シール活動）”がZ世代・推し活世代を中心にSNSで注目を集めています。



“好きなシールを持ち寄って、みんなで交換して楽しむ”--かつて親しまれていた「シール交換」は、現在ではシール帳づくりやコレクション文化とともに、新たなコミュニケーションコンテンツとして再び広がりを見せています。

『しぇあぷく』は、シール交換文化を現代版にアップデートした女の子限定のシール交換カフェです。

お気に入りのシールを持ち寄って交換したり、シール帳を見せ合ったり、“好き”をきっかけに自然な交流が生まれる空間として、多くのお客様にご利用いただいております。

店内では、お客様同士やスタッフとのシール交換を楽しめるほか、人気のぷっくりシールやデコシールなども販売。シール帳を持っていない方でも、その場で気軽に“シル活”を始めることができます。

現在、『しぇあぷく』は原宿店・アメ村店・中崎町店・名古屋大須店・神戸店を展開しており、このたび新たに横浜エリアへ出店いたします。

オープン記念キャンペーンを開催

実際のシール交換の様子

横浜店のオープンを記念して、2026年5月16日（土）～5月29日（金）の期間中、ご来店いただいたお客様全員にシールを1枚プレゼントいたします。お手持ちのシールとあわせて、ぜひ交換をお楽しみください。

しぇあぷく 横浜店

お客様のシール帳

●アクセス

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町147 ヒナガタビル2階

みなとみらい線「元町・中華街駅」より徒歩8分

●営業時間

10時～18時

●SNS

公式Instagram： https://www.instagram.com/sharepuku_yokohama/ (https://www.instagram.com/sharepuku_yokohama/)

●料金システム

平日：入場料 800円

土日祝：入場料 1,00円

※ワンドリンク別途注文必須

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39422/table/53_1_68794fe6da37121794e64b9d8accae8e.jpg?v=202605190351 ]