島根県初進出「ベッセル出雲大社町ホテル（仮称）」2028年春開業へ　ベッセルホテルズ初、待望の「夕食ビュッフェ」を提供！　～出雲大社のお膝元で、天然温泉と2食付きの贅沢なひとときを～

株式会社ベッセルホテル開発

「あなたと家族と街を愛する。」をビジョンに、全国でホテル事業を展開する株式会社ベッセルホテル開発（本社：広島県福山市南本庄三丁目4番27号、代表取締役社長：瀬尾 吉郎(せお よしろう)、以下ベッセルホテルズ）は、「ベッセル出雲大社町ホテル（仮称）」を島根県出雲市（島根県出雲市大社町杵築東字ヨセ代47番1 その他[地番]）に出店いたします。今回の出店は当社にとって島根県への初出店となります。2026年5月18日に地鎮祭を執り行い、建設工事を着工いたします。開業は2028年春を予定しております。

島根県は、「縁結びの神様」で知られる出雲大社や、「日本三美人の湯」として神話に登場する八上姫(やかみひめ)が旅の疲れを癒したという湯の川温泉など、全国的にも知名度の高い観光地を有しています。また、出雲そばや出雲ぜんざい、島根ワインなど、ご当地グルメも豊富で、観光・レジャー需要に加え、ビジネス利用においても宿泊需要が見込まれるエリアです。人と地域をつなぐホテルとして、心地よさを感じられる空間を目指します。

■特徴

【ロケーション】

出雲大社正面入口「勢溜(せいだまり)の大鳥居」から徒歩5分。一畑電車「出雲大社前駅」から徒歩10分、車で2分の立地です。出雲大社、石見銀山をはじめとする観光地へのアクセスにも便利で、観光の拠点としてご利用いただけます。公共交通機関での移動はもちろん、山陰エリア周遊の拠点としても快適にご利用いただける立地となっております。

【ターゲット】

家族旅行やグループ旅行をはじめ、国内外からの観光・ビジネスなど、幅広いお客様にご利用いただけます。18歳以下のお子様は、ご両親や祖父母との同室で添い寝の場合は無料でご宿泊いただけます。

【ホテル客室・設備・サービス】

客室は全107室を予定しており、全室禁煙で、靴を脱いでくつろげる仕様を採用いたします。最大6名様までご滞在いただける客室も設け、家族旅行やグループ旅行など幅広いニーズに対応いたします。館内には、サウナ付き温泉施設を設けるほか、露天風呂や貸切風呂も備え、ゆったりとお過ごしいただける空間を提供いたします。また、朝食・夕食ともにビュッフェ形式でご提供、地元食材を取り入れた多彩なメニューを通して、旅の楽しみのひとつとなる食体験をお届けします。

■ホテル概要

名称 ベッセル出雲大社町ホテル（仮称）

所在地島根県出雲市大社町杵築東字ヨセ代47番1 その他[地番]

開業予定日2028年春（予定）

事業主株式会社ベッセルホテル開発

運営株式会社ベッセルホテル開発

設計大和ハウス工業株式会社

施工大和ハウス工業株式会社

着工2026年6月

竣工2028年1月（予定）

建物概要 敷地面積：5,297平方メートル

延床面積：5,424平方メートル

構 造：鉄骨造/7階建

客室数 ：全107室（予定）

■交通アクセス

・一畑電車「出雲大社前駅」から徒歩10分、車で約2分

・JR「出雲市駅」から車で約20分

・「出雲IC」から車で約12分

・「出雲縁結び空港」から車で約30分

■地図

■サービスの特徴

・18歳以下のお子様添い寝無料。ご両親や祖父母と同室での添い寝の場合、お子様の料金は無料に。

・お子様には、ベビーベッドなどの豊富な貸出品、お子様用アメニティやおむつ・おしりふきなどの

ベビー用品も無料でご提供。小さなお子様連れの家族旅行にもおすすめです。

・クレンジング、洗顔、化粧水などの充実した無料アメニティをご用意。

・ご到着時のおもてなしとしてウェルカムドリンクを無料でご提供。

ベッセルホテルズ公式サイト： https://www.vessel-hotel.jp/

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88956/table/67_1_4027a88aea5c63254151756eb938fb52.jpg?v=202605190251 ]