ケーブルの位置が整うと、心も整う。磁石の力でケーブルが迷子にならない「カチッとコネクターケーブル」を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、好みの場所に磁力でカチッと固定でき、ケーブルを見失うことなくいつでもサッと手に取れる「カチッとコネクターケーブル」を5月下旬より新発売いたします。



付属の両面シール付きメタルプレートを使用することで、磁石が付かない場所でもコネクターを固定できます。さらに、ケーブル外被には傷や曲げに強いナイロンメッシュを採用しています。

パソコンやタブレット、スマートフォンなどの充電ができる最大60W対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)ケーブルと、スマートフォンやタブレットの充電ができる最大15W対応のUSB-A - USB Type-Cケーブルの2種類をご用意。デスク周りをすっきり整えて、作業への集中をサポートします。

▼製品紹介動画はこちらからご覧いただけます。

https://streaming.video-b.com/streaming/5739ff38b4b485d1351b23d674d2c0f1001c0bfd

パソコンやタブレット、スマートフォンなどの充電ができる!

対応電力最大60WのUSB Type-Cケーブル

- 片側のコネクター部に磁石が付いたUSB Type-C - USB Type-Cケーブルです。鉄製のデスク横や壁などにコネクターをくっつけておくことで、毎回コネクターを探すことなくすぐにケーブルが使えます。※片側のUSB Type-Cコネクターのみ磁石が付いています。- ケーブル外被には、傷や曲げに強いナイロンメッシュを採用しています。- Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。※理論値- USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。パソコンやタブレット、スマートフォンなどの充電が可能です。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。

スマートフォンやタブレットなどの充電ができる!

対応電力最大15WのUSBケーブル

■片側のコネクター部に磁石が付いたUSB-A - USB Type-Cケーブルです。鉄製のデスク横や壁などにコネクターをくっつけておくことで、毎回コネクターを探すことなくすぐにケーブルが使えます。

※USB Type-Cコネクターのみ磁石が付いています。

■ケーブル外被には、傷や曲げに強いナイロンメッシュを採用しています。

■Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。

※理論値

■最大15W(5V/3A)で充電できます。スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。

※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。

[共通特長]どんな場所でも迷わず使える!

- 付属の両面シール付きメタルプレートを使えば、磁石が付かない場所でもコネクターを固定できます。- コネクター部分に製品仕様が分かる印字をしています。

[共通特長]安心・安全設計

- 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。- 高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.- EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20％以上削減した製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

カチッとコネクターケーブル(USB Type-C - USB Type-C/60W)ホワイト

型番：MPA-CCMW10WH

価格：\1,680（店頭実勢価格）\1,527（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCMW10WH.html

カチッとコネクターケーブル(USB Type-C - USB Type-C/60W)ブラック

型番：MPA-CCMW10BK

価格：\1,680（店頭実勢価格）\1,527（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCMW10BK.html

カチッとコネクターケーブル(USB-A - USB Type-C/15W)ホワイト

型番：MPA-ACMW10WH

価格：\1,480（店頭実勢価格）\1,345（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACMW10WH.html

カチッとコネクターケーブル(USB-A - USB Type-C/15W)ブラック

型番：MPA-ACMW10BK

価格：\1,480（店頭実勢価格）\1,345（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACMW10BK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260519-04/

ご購入はこちら

カチッとコネクターケーブル(USB Type-C - USB Type-C/60W)ブラック

型番：MPA-CCMW10BK

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15108454/

カチッとコネクターケーブル(USB-A - USB Type-C/15W)ホワイト

型番：MPA-ACMW10WH

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15108453/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一