開催会場変更のお知らせ※5月19日発表【メットライフ生命Ｆリーグ2026-27 ディビジョン１】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

「メットライフ生命Ｆリーグ2026-27 ディビジョン１」の一部試合において開催会場が変更されましたのでお知らせいたします。

■試合会場変更

【メットライフ生命Ｆリーグ2026-27 ディビジョン１】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98954/table/1062_1_0f0a424f3aa405fadafb12ddd3e966f4.jpg?v=202605191251 ]

すでに「名古屋金城ふ頭アリーナ」での開催分としてご購入されたチケットにつきましては、変更後の会場「名古屋市稲永スポーツセンター」でもご使用いただけます。

チケットなどの詳細情報は名古屋オーシャンズ公式HP(https://www.nagoyaoceans.com/ticket/)にてご確認ください。