スマートシティ市場｜データ駆動型都市開発・エネルギー効率化・グリーンインフラ拡大戦略｜CAGR 15.34%｜2026-2035 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
スマートシティ市場は、2025年の7,308億2,000万米ドルから2035年には3兆451億5,000万米ドルへと急拡大すると予測されており、2026年から2035年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）15.34％という極めて高い成長軌道を描いています。都市インフラの老朽化、人口集中、脱炭素化への政策転換が進む中、各国政府や自治体はデジタル技術を活用した都市管理への投資を本格化させています。特に、交通制御、エネルギー効率化、防災管理、公共安全、スマートガバナンスなど複数分野を横断する統合型ソリューションへの需要が急増しており、世界規模で都市DX（デジタルトランスフォーメーション）が加速しています。
AI監視・顔認識・リアルタイム分析が都市安全保障モデルを変革
スマートシティ市場において、公共安全分野は最も投資が集中している領域の一つです。AI搭載監視カメラ、顔認識、DNA表現型解析、ナンバープレート自動追跡、銃声検知システムなどの高度監視技術が都市インフラに組み込まれ、リアルタイムで犯罪予兆を検知する次世代セキュリティネットワークの構築が進んでいます。マッキンゼーによると、テクノロジーを活用したスマートシティは犯罪率を30～40％削減できる可能性があるとされています。ニューヨーク市やサンディエゴ市などでは、街灯や交通網に統合された監視システムが実際に導入されており、都市運営の高度化と市民安全性向上を両立するモデルケースとして注目されています。
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5G通信インフラの普及がスマートシティ実装速度を大幅に引き上げ
5Gネットワークの拡大は、スマートシティ市場の成長を支える最重要要素の一つとなっています。高速・低遅延通信により、都市全体に配置されたIoTセンサー、監視カメラ、交通システム、緊急医療ネットワークなどがリアルタイムで連携可能となり、都市運営効率を飛躍的に向上させています。例えば、5G接続された救急車は交通信号と自動通信し、最短ルートを確保することで救命率向上に貢献しています。また、AIと5Gを融合した映像解析によって、大量データの瞬時分析が可能となり、都市管理者や施設運営者の意思決定高度化が進んでいます。今後はスマートビルディング、自動運転、遠隔医療など新たなユースケース拡大も市場成長を後押しすると見られています。
スマート交通ソリューション需要拡大が都市モビリティ市場を牽引
アプリケーション別では、2025年時点でスマート交通分野が市場最大シェアを占めています。急速な都市化に伴う交通渋滞悪化、物流負荷増大、公共交通インフラの老朽化が各国共通の社会課題となる中、AI交通制御、スマート信号管理、コネクテッドカー、EV充電インフラ、ライドシェア統合システムなどへの投資が急増しています。さらに、IoTやビッグデータ分析技術の進展によって、都市交通のリアルタイム最適化が可能となり、交通事故削減やCO?排出削減への貢献も期待されています。電気自動車市場の成長とモビリティサービスの高度化が連動することで、スマート交通は今後も市場拡大の中核セグメントとして位置づけられています。
主要企業のリスト：
● Cisco
● IBM
● Siemens
AI監視・顔認識・リアルタイム分析が都市安全保障モデルを変革
スマートシティ市場において、公共安全分野は最も投資が集中している領域の一つです。AI搭載監視カメラ、顔認識、DNA表現型解析、ナンバープレート自動追跡、銃声検知システムなどの高度監視技術が都市インフラに組み込まれ、リアルタイムで犯罪予兆を検知する次世代セキュリティネットワークの構築が進んでいます。マッキンゼーによると、テクノロジーを活用したスマートシティは犯罪率を30～40％削減できる可能性があるとされています。ニューヨーク市やサンディエゴ市などでは、街灯や交通網に統合された監視システムが実際に導入されており、都市運営の高度化と市民安全性向上を両立するモデルケースとして注目されています。
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5G通信インフラの普及がスマートシティ実装速度を大幅に引き上げ
5Gネットワークの拡大は、スマートシティ市場の成長を支える最重要要素の一つとなっています。高速・低遅延通信により、都市全体に配置されたIoTセンサー、監視カメラ、交通システム、緊急医療ネットワークなどがリアルタイムで連携可能となり、都市運営効率を飛躍的に向上させています。例えば、5G接続された救急車は交通信号と自動通信し、最短ルートを確保することで救命率向上に貢献しています。また、AIと5Gを融合した映像解析によって、大量データの瞬時分析が可能となり、都市管理者や施設運営者の意思決定高度化が進んでいます。今後はスマートビルディング、自動運転、遠隔医療など新たなユースケース拡大も市場成長を後押しすると見られています。
スマート交通ソリューション需要拡大が都市モビリティ市場を牽引
アプリケーション別では、2025年時点でスマート交通分野が市場最大シェアを占めています。急速な都市化に伴う交通渋滞悪化、物流負荷増大、公共交通インフラの老朽化が各国共通の社会課題となる中、AI交通制御、スマート信号管理、コネクテッドカー、EV充電インフラ、ライドシェア統合システムなどへの投資が急増しています。さらに、IoTやビッグデータ分析技術の進展によって、都市交通のリアルタイム最適化が可能となり、交通事故削減やCO?排出削減への貢献も期待されています。電気自動車市場の成長とモビリティサービスの高度化が連動することで、スマート交通は今後も市場拡大の中核セグメントとして位置づけられています。
主要企業のリスト：
● Cisco
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