【登壇決定】Smart Craft、代表の浮部が5/20-22開催「産業DX総合展 2026 春 大阪」に登壇します。

株式会社Smart Craft

2026年5月20日（水）～22日（金）にインテックス大阪にて開催される「産業DX総合展 2026 春 大阪」におきまして、5月21日（木）に行われる特別講演「製造DX協会の活動でわかった、世界一の現場力を活かす「日本式製造DX」」に弊社代表の浮部が登壇することが決定いたしました。

本セミナーでは、製造DX協会で活動するスタートアップ代表3名が、製造現場を理解した上で、本当に意味のある製造DXについて討議します。 具体的なサービスに触れながら、人中心のDX、そしてDXの成功要因について語ります。

登壇カンファレンス概要

私たちが1年間の議論を経て導き出した結論、それは「日本式製造DXは、間違いなく『人中心のDX』である」ということです。

変革の鍵となるキーワードは、「現場サイエンティスト」「トップとボトムの両輪変革」「使いこなせるデジタル」「疎結合なシステム」の4つ。詳細は協会ホームページや白書にまとめております。

生成AIの活用においても、単純な「無人工場化」を目指すものではありません。現場力が高い日本においては「人×AI」が最適解です。人が中心に立ち、AIによってその能力を10倍に拡張していく姿こそが、私たちの目指す未来です。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

【お申し込みはこちら(https://lp.bizcrew.jp/seminar/b/2026-spr-osaka-ind?m=modal/seminar/b/O11_IND-26)から】

産業DX総合展 2026 春 大阪とは

製造業、建設、建築、不動産、小売、飲食店、物流など産業のDX化を実現するサービス・ソリューションが一堂に集う総合展です。

本展では、DX化を検討する製造業、建設業、建築業、不動産、小売業・飲食店・店舗、物流などの方々が最新の製品やサービスを比較検討したり、豪華講師陣によるセミナーで最新トレンドを学ぶことができます。

【開催概要】

日時：2026年5月20日(水) ～22日(金)

セミナー登壇日：2026年5月21日（木）12時50分～13時30分

会場：インテックス大阪 A会場

主催：産業DX総合展 実行委員会

開催方法：リアル開催（会場のみでの開催）

参加方法：事前登録制

【お申し込みはこちら(https://lp.bizcrew.jp/seminar/b/2026-spr-osaka-ind?m=modal/seminar/b/O11_IND-26)から】