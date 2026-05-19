国交省NETIS登録、自然素材のウッドチップ舗装

一般社団法人 間伐材ウッドチップ舗装協会「暑い夏でも歩きたくなる道」

一般社団法人 間伐材ウッドチップ舗装協会（埼玉県南埼玉郡宮代町、理事長：柴山利幸）は、自然素材を活用したウッドチップ舗装について、国土交通省の新技術情報提供システム（NETIS）に登録されたことをお知らせします。

公共工事で活用可能な「自然素材の新技術」として評価されたものです。

■ NETIS登録の概要

本技術は、国土交通省が運用する新技術情報提供システム（NETIS）において登録されたものです。

NETISは、民間企業等が開発した有用な新技術を公共工事で積極的に活用することを目的とした制度であり、登録技術は設計者や発注者による比較検討の対象となります。

今回登録された「自然素材のウッドチップ舗装」は、自然素材を活用しながら実用性を確保した遊歩道施工技術として、客観的に評価されました。

「安心して遊べる場所に」



■ 技術の特長

本舗装は、自然素材であるウッドチップを使用し、以下の特長を備えています。

照り返しを抑え、夏場の路面温度の上昇をやわらげる 雑草が生えにくく、除草剤に頼らない維持管理が可能 間伐材を活用し、森林資源の循環に貢献 廃棄時にも環境負荷が少ない自然素材 やわらかなクッション性により歩行時の負担を軽減

■ 想定される活用シーン

本技術は、公園、遊歩道、学校施設、観光施設、屋上緑化など、人が直接触れる空間において、すでに実用化され始めています。

利用者の快適性と安全性を確保しながら、維持管理の負担軽減にも寄与する遊歩道として導入が可能です。

■ 今後の展開

NETIS登録を契機に、公共工事をはじめとした遊歩道・外構整備において本技術の活用を提案してまいります。

利用者にとって心地よく、安全に使える空間づくりに貢献するとともに、持続可能な環境への配慮にも取り組んでまいります。

■ 参考情報（任意）

・NETIS登録番号：CB-250023

・詳細情報：

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/details?regNo=CB-250023%20

■ 会社概要

会社名：一般社団法人 間伐材ウッドチップ舗装協会

所在地：埼玉県南埼玉郡宮代町百間５-３-２３

代表者：柴山利幸

事業内容：自然素材のウッドチップ舗装(R)の開発・研究・普及、凝固剤販売

URL：https://www.woodchip.or.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 間伐材ウッドチップ舗装協会

担当：梶間・柴山

TEL：０３-６９１５-１２２１

Email：woodchip@p-bran.com