「デザインから生まれるつながり」Season6『いつだってゴキゲン』episode1 “たのしい日曜日”5月20日（水）より期間限定販売いたします。

株式会社梅林堂作品：左「たのしい雨あがり」右「たのしい雨」

さまざまなクリエイターさんたちを応援しながら従来ご縁の浅かった若い方や企業様、お寺さんや神社さん、クリエイターさんやそのご親族の方など新しい絆を広げてゆこうという企画ですが、おかげさまで6年目を迎えました。

今年はemoemoというオリジナルブランドも立ち上げているテキスタイルデザイナーの神谷可奈子さんといっしょに「ゴキゲンな毎日」を探して行きましょう。

♦たのしい日曜日

今回の「ゴキゲン」アンバサダーはモリアオガエルのエルカちゃんです。

エルカは雨が大好きなので、雨降りの日も傘をさしません。歌うことも大好きなので、子供達を集めてはいっしょに歌います。

雨があがったら、お母さんと弟のエルンと3人でお出かけします。

だからエルカはいつだってゴキゲン！

寒くなったら眠ります。

作品「たのしい雨上がり」

坂口友佳子氏

♦テキスタイル雑貨デザイナー神谷可奈子氏

幼稚園の時に消防車写生会に入選した事をきっかけに絵を描く喜びを知りました。幼少期は毎日、母の仕事が終わるまでの待ち時間があり、その間ずっと絵を描いていました。

高専2年の時に二科展に入選した事をきっかけに絵を描いて生きていくことを決意し、独学で絵を描き続け国内外にて個展を開催してきました。

2010年にテキスタイルブランドeomoemoを立ち上げ様々な雑貨を製作し百貨店を中心にpopupを開催しています。

媚びない表情や独特な色使いに好評を頂き、企業コラボーレーションにて幅広い分野で作品を発表しています。

2025年夏にはemoemo初となる絵本「まよなかのパンやさん」

（ミズノ兎ブックス）を刊行しました。

「インスタグラム」

https://www.instagram.com/kamiyakanako/

「ブランド emoemo」

https://emoemozakka.buyshop.jp/

♦商品詳細

商品名："たのしい雨の日"-元気を出して！-

やわらかゴールドプレーン6枚入

雨が降る日はなぜか

大声で歌いたくなります。

たんぼいっぱいに広がる仲間たちと

めいめい、好き勝手に歌を歌うと

心がからっぽになって

今日もたのしいなって思います。

エルカが今一番好きな曲は

「翼をください」です。

近所のこどもたちを集めて教えています。

価格 ：980円（税込）

商品名："たのしい雨あがり"-いつもありがとう-

やわらかゴールドプレーン６枚入

雨があがると、

たんぼを飛び出してあぜ道を渡って

となりのたんぼまで出かけます。

ぴょんぴょん飛んで渡ります。

たまに自転車ででかけます。

弟のエルンはまだひとりでは上手に

自転車に乗れません。

価格 ：980円（税込）

※梅林堂エキア越谷店以外全店販売します。

商品詳細ページ :https://www.bairindo.co.jp/category/A_FUN_SUNDAY/生サブレ やわらかゴールドプレーン

♦お菓子のまごころ 生サブレ「やわらかゴールドプレーン」

お菓子は、生サブレ「やわらかゴールドプレーン」です。

お蔭様で年間1,000万枚を達成した人気商品で、厳選したバターを使用し、丁寧に練り上げた香ばしい生地をやさしく焼き上げた、しっとり食感の生サブレです。

お子様からご年配の方まで、幅広い世代の皆様にご愛顧いただいております。

♦梅林堂とは

梅林堂とは、元治元年（1864年）創業。埼玉の地で約160年の間、まごごろを込めお菓子作りの技術や技能を磨き込み、人と人の心をつなげるお手伝いを。そんな願いをお菓子に込め、おいしいお菓子作りに邁進しています。現在39店舗展開。

https://www.bairindo.co.jp/

梅林堂 箱田本店