【夏のデザートフェア】開催！大人気「フラソフティーノ(R)」に“雪見だいふく”＆“スイカバーアイス”コラボで新登場！

株式会社トマトアンドアソシエイツ

株式会社トマトアンドアソシエイツ（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：笹村 啓介）が運営するアメリカンダイニングレストラン「トマト＆オニオン」では、2026年5月21日（木）より、期間限定の「夏のデザートフェア」を開催いたします。たっぷり果肉を使用した人気の「フラソフティーノ(R)」に加え、ちょっぴり“大人の味わい”を楽しめる限定フレーバーもご用意いたしました。

夏のデザートフェア

＜販売期間＞

2026年5月21日（木）～ 9月9日（水）

※予告なく変更または終了する場合がございます。

＜販売店舗＞

トマト＆オニオン全店

※5月24日オープン予定の北本店での販売はございません。

「フラソフティーノ(R)」ってなに？

フラソフティーノ(R)とは、トマト＆オニオンがオリジナルで開発した夏にぴったりのデザートです。

「Frasoftino(フラソフティーノ)」...フラッペとソフトクリームを組み合わせた造語

上はフラッペ、下はソフトクリームの二層で構成されています。

まずは上層のフラッペを。次に下層のソフトクリームを食べてから、最後に二つの層を混ぜてお召し上がりください。

食べたらきっとこう叫びたくなるでしょう。「おいティーノ！」

メニュー紹介

税込769円

たっぷりいちごと雪見だいふくのフラソフティーノ

甘酸っぱいいちごソースをたっぷりかけた爽やかなフラソフティーノ。雪見だいふくのやさしい甘みとふんわり食感が絶妙にマッチした、夏にぴったりの味わいです。

税込769円

たっぷりマンゴーと雪見だいふくのフラソフティーノ

たっぷりのマンゴー果肉を使用した、トロピカルな味わいのフラソフティーノ。雪見だいふくのまろやかなコクが合わさる、夏にぴったりの贅沢な味わい。

税込769円

たっぷり白桃と雪見だいふくのフラソフティーノ

白桃の甘みと上品な香りが広がるフラソフティーノ。雪見だいふくのやさしいコクと合わさり、贅沢な味わいに仕上げました。

税込769円

スイカバーアイス＆雪見だいふくのフラソフティーノ

スイカバーアイスの爽やかな甘さに、雪見だいふくのもちもち食感をプラス。チョコのアクセントが楽しい、夏にぴったりのひんやりデザート。

税込329円

スイカバーアイス＆ソフトクリーム

スイカバーアイスにソフトクリームを合わせ、チョコソースで仕上げた一品。すっきりとした甘さとコクのバランスが楽しめます。

税込323円

スイカバーアイス＆パチパチメロンソーダアイス

スイカバーアイスとパチパチメロンソーダのアイスを盛り合わせ。スイカバーの爽やかさにパチパチ弾ける楽しさが味わえます。

税込791円

“大人の”カシスのフラソフティーノ

甘酸っぱいカシスソースがバニラのコクを引き立てる大人の味わい。ベリーの果実感とともに楽しめる、さっぱりとしたフラソフティーノ。

税込791円

“ティラミス風”エスプレッソのフラソフティーノ

ほろ苦いエスプレッソとムースホイップのコクが重なる一品。ココアの香りとチョコのアクセントで仕上げた、デザート感あふれる味わい。

税込439円

白桃のソフトクリーム

白桃のやさしい甘みと香りが広がるソフトクリーム。なめらかな口どけとともに楽しめる、上品でさっぱりとした味わい。

税込439円

マンゴーのソフトクリーム

マンゴー果肉を贅沢にトッピング。ソフトクリームと合わさり、トロピカルな風味が広がる満足感のある一品。

見た目にも華やかな、夏にぴったりのひんやりスイーツをお楽しみください。

海と太陽の恵みを食する♪「地中海フェア」開催

海と太陽の恵みを受けた食材を活かした地中海料理。オリーブオイルやハーブが香り、魚介や野菜の旨みをシンプルに楽しめる伝統の味わいを取り揃えています。

詳細を見る :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000273.000065562.html

アメリカンダイニングレストラン 「トマト＆オニオン」

トマト＆オニオンは、美味しいハンバーグが食べられる洋食レストランです。お店はアーリーアメリカン調で、あたたかく家庭的なイメージを大切にしています。ステーキやハンバーグは美味しく召し上がっていただくため、アツアツの鉄板で提供するスタイルをとっています。

公式サイト：https://www.tomato-a.co.jp/tomatoonion/

公式アプリ：https://www.tomato-a.co.jp/tomatoonion/campaign/app.html

公式X：https://X.com/tomaoniOfficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/tomato.and.onion_official/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tomatoandonion_official

株式会社トマトアンドアソシエイツ

・会社概要

商号：株式会社トマトアンドアソシエイツ

代表者：代表取締役社長 笹村 啓介

所在地：〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1丁目2番地3F

創業：1973年(昭和48年)3月

業務内容：すかいらーくグループのトマトアンドアソシエイツは、焼肉バイキングおよび関西圏を中心としたファミリーレストランの直営およびFC事業の展開を行なっております。

URL： https://www.tomato-a.co.jp/



・本件に関するお問い合わせ

「トマトアンドアソシエイツ」お客様お問い合わせ窓口

入力フォームからのお問い合わせ： https://www.tomato-a.co.jp/contact/index.html

お電話によるお問い合わせ： フリーダイヤル0120-777-327※平日 9時～12時及び13時～17時（土日祝日は除く）