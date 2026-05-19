株式会社吉田SKT(本社：愛知県名古屋市西区／代表:垣内 和也)は、ベタつきやすい粘着物や樹脂、粘着テープに対して優れた離型性を発揮する「MRSコーティング」シリーズにおいて、食品接触用途での使用を想定した食品衛生法PL(ポジティブリスト)制度適合の新製品「MRS-019」「MRS-020BK」の提供を開始いたしました。





MRSコーティングは、優れた非粘着性に加え、従来のシリコーン処理にはない耐溶剤性や高硬度を兼ね備えたシリーズです。今回、お客様からのご要望が多かった食品衛生法PL制度適合品番をラインナップに加えることで、従来のMRSシリーズでは選択肢が限られていた食品関連設備の現場において、より適したコーティングのご提案が可能になりました。





製品情報URL： https://www.y-skt.co.jp/magazine/product/mrs-plcompliant/









■提供背景

平成30年6月に公布された改正食品衛生法により、食品接触用途における合成樹脂の選択肢は大きく制限されました。これにより、食品に触れる設備や部材で使用するコーティングにも、法令への適合と現場で求められる機能性の両立が強く求められるようになっています。

こうした背景のもと、株式会社吉田SKTでは、「食品衛生法への適合が必要だが、離型性能も妥協したくない」というお客様の声に応えるため、新たにMRS-019とMRS-020BKを追加いたしました。食品製造工程における付着防止と扱いやすさの向上を通じて、現場の課題解決を支援します。









■新製品の特長

1. 食品衛生法PL制度適合で、食品に触れる設備でも使用可能

今回追加した2品番の最大の特長は、いずれも食品衛生法PL(ポジティブリスト)に適合している点です。食品関連設備では、安全性の確認に加えて、材料の選定根拠がこれまで以上に重要になっています。MRS-019、MRS-020BKは、こうした条件を満たしながら、離型性能も確保できる新たな選択肢です。





2. 付着を抑え、清掃や作業の負担軽減に貢献

MRSシリーズは、米飯、生地、調味料など、付着しやすい材料を扱う工程において高い非粘着性を発揮します。食品製造工程で発生しやすい付着トラブルを抑えることで、清掃負担の軽減や作業性向上に貢献します。





3. 用途に応じて選べる新しい2つの品番

MRS-019は、食品衛生法PL制度に適合した新製品のシリコーンコーティングです。高い非粘着性に加え、従来、耐溶剤性が必要な場面で広く使用されてきたMRS-102と同等の耐溶剤性を発揮します。





※同等性は当社試験によるもので、使用する溶剤や環境によって結果が異なる可能性があります。

MRS-020BKは、同じく食品衛生法PL制度に適合した新製品で、高い塗膜硬度を特長としています。表面の強さが求められる用途に向けて、離型性とあわせたご提案が可能です。









■想定される使用場面

● 食品製造工程の付着防止(米飯、生地、調味料など)

● 安全性の確保と高い離型性能の両立が求められる設備

● 従来のMRSシリーズと同様、優れた非粘着性が必要な現場

● 搬送部品

● ホッパー、シュート

● ガイド、プレート

● 食材が触れる金属部品

● 付着しやすい充填設備や成形設備の部材









■今後の展開

当社は、今後もお客様の声をもとに、法令対応と使いやすさを両立したコーティング開発を進めてまいります。食品関連設備をはじめ、さまざまな生産現場における付着防止や作業効率向上に貢献し、現場ごとの課題に合わせた最適な表面処理をご提案してまいります。









■会社概要

商号 ： 株式会社吉田SKT

代表者 ： 代表取締役社長 垣内 和也

所在地 ： 〒451-0062 愛知県名古屋市西区花の木一丁目12番20号

事業内容： フッ素樹脂コーティング、テフロン(TM)コーティング、

表面処理加工、関連材料の販売

URL ： https://www.y-skt.co.jp/









■本件に関するお問い合わせ

株式会社吉田SKT

TEL ： 052-524-5211(代表)

FAX ： 052-524-5287

MAIL： kouhou@y-skt.co.jp