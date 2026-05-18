測量士補試験【解答速報】イベント開催中！「令和8年測量士補試験 徹底解説動画」のプレゼントが決定いたしました！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、測量士補試験当日の5月17日（日）に 「解答速報」、「総評動画LIVE配信」を無料で実施いたしました。また、「令和8年測量士補試験 徹底解説動画」のプレゼントが決定いたしました。

2026年 測量士補試験 解説動画 :https://www.agaroot.jp/chousashi/sokuryo_sokuhou/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-chousashi

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アガルートアカデミーは2026年（令和8年）測量士補試験当日に実施した「解答速報」 「総評動画LIVE配信」を会員登録不要で無料公開しております。

さらに、「令和8年測量士補試験 徹底解説動画」の無料プレゼントが決定いたしました！

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■【無料プレゼント】令和8年測量士補試験 徹底解説動画

2026年（令和8年）測量士補試験の徹底解説動画をご覧いただけます。当日配信の総評動画より詳しく問題について解説した内容となりますので、是非ご利用ください。

配信開始日：試験日から1週間前後で公開予定

■2026年（令和8年） 測量士補試験 解答速報イベント実施中！

2026年（令和8年）測量士補試験の解答速報を公開中！ぜひ試験の振り返りにお役立てください。

2026年 測量士補試験 解答速報 :https://www.agaroot.jp/chousashi/sokuryo_sokuhou/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-chousashi

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：35,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/

オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」

【グループ会社グループ会社・グループ会社サービス】

株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/

アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/

Education Career：https://education-career.jp/

株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/

株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/

株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/

株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/

株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/

買取バリュー：https://kaitori-value.jp/

株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/

株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/

アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/