“パーソナルカラー”で選べる新感覚ビューティーアイテム一般医療機器「耳つぼジュエリー」が2026年5月18日に新発売

株式会社中京医薬品

株式会社中京医薬品（本社：愛知県半田市、代表取締役：米津秀二）は、自分に似合う色を選べるパーソナルカラーから着想した一般医療機器「耳つぼジュエリー」を、2026年5月18日より全国のドラッグストア、バラエティショップ等で発売いたします。

「耳つぼジュエリー」は、耳元にシール感覚で貼るだけで楽しめる新感覚のビューティーアクセサリーです 。ピアスホールを必要とせず、誰でも簡単に「耳元を盛る」ことができます。

本商品は、50年の歴史を持つ「刺さない鍼」の技術を応用した一般医療機器です。独自の「くさび形の粒」が皮膚を圧迫することで、指圧と同じような効果でコリを緩解します。さらに、近年の美容トレンドである「パーソナルカラー」に着目し、自分の肌になじむカラーを選べる2タイプ（イエベ向け・ブルベ向け）を展開。ファッション性とセルフビューティーを両立した、毎日をアップデートするアイテムです。

■ 開発背景：美容感度の高い層へ、“耳元を盛る”セルフケアを提案

近年、美容市場ではパーソナルカラー診断に基づき「自分に似合うもの」を選ぶ価値観が定着しています。当社は、このトレンドと「耳元のおしゃれ」を融合。ピアスホールが不要で、シール感覚で貼るだけなのにメイク映えを叶える、Z世代や美容感度の高い女性に向けた新定番アイテムとして本商品を開発しました。

■ 商品特徴：パーソナルカラー別の2タイプ展開

本商品は、肌のトーンに合わせて選べる2つのラインアップを用意しました。

WARM TONE（イエベ向け）: ライトゴールドクォーツ、パール、ヴィンテージローズの3色。 COOL TONE（ブルベ向け）: ライトサファイア、クリスタル、シルバーの3色 。

各タイプに3カラーが4粒ずつ、計12粒入っており、その日のメイクや気分、イベントに合わせて付け替えが可能です。

■ 確かな機能性：50年の歴史を持つ「刺さない鍼」技術を応用

ファッション性だけでなく、一般医療機器としての確かな機能性を備えています。

・「くさび形の粒」による指圧効果: 1975年に医療機関向けとして実用化された技術を応用。独自のくさび形状が、皮膚に対して5kg/平方センチメートルの圧刺激力を与え、指圧と同じような効果でコリの緩解を促します。

・素材へのこだわり: 粒にはステンレスを採用し、日本国内で製造しています。

・マルチユース: 耳つぼだけでなく、デコルテや鎖骨まわりのケアなどにもご使用いただけます。

■ 商品概要 商品名 : 耳つぼジュエリー

2タイプ : 「WARM TONE」「COOL TONE」

発売日 : 2026年5月18日

内容量 :12粒入り（3カラー×各4粒）

価格 : 1,628円（税込）

販売場所 : 全国ドラッグストア、ホームセンター、バラエティショップ、ECサイト等

【会社概要】

■商号 ：株式会社 中京医薬品

■所在地 ：愛知県半田市亀崎北浦町2-15-1

■創業 ：1949年

■設立 ：1978年

■資本金 ：681,012,500円

■代表 ：米津秀二

■従業員数 ：298名（2026年3月31日現在）

■事業内容 ：医薬品・医薬部外品・健康食品・医療機器・化粧品・日用品・衣料品・生保・損保・酒類などの販売、除菌用アルコール商品・食品・清涼飲料水の製造・販売通販事業、売水事業（製造・販売）、電力媒介事業