THULE、フィールドと都会をシームレスに冒険できる、ラギット＆スタイリッシュなダッフルバッグ【Thule Chasm】から新色を発売！

ゼット株式会社

ゼット株式会社（本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之）が取り扱うスウェーデンのブランド 『THULE』（スーリー）は、タフな冒険のための堅牢スタイリッシュなラゲッジコレクション【Thule Chasm (スーリー キャズム)】から、トレンドカラーを用いた新色「Darkest Blue」を2026年4月に発売しました。また好評につき、これまで限定展開だった「Deep Khaki」と「Pond Gray」カラーの対象モデルを拡大し同時発売します。ダッフルバッグ、バックパック、スーツケース、パッキングキューブの全11型の展開です。

リリースページはこちら :https://zett-bag.jp/thule/

アドベンチャーからロードトリップまでお供する相棒

強靭な素材を使用した【Thule Chasm】は、アウトドアライフを堪能するためのタフなラゲッジコレクション。メイン素材には高耐久な100%リサイクル900Dポリエステルを採用し、ラミネート加工と環境に有害なフッ素化合物を使わないPFCフリーのDWR撥水加工により、高い耐候性を保持します。さらに、世界最優秀デザイナー賞を受賞したチームが手掛けるスカンジナビアデザインは、フィールドでの実用性と都市での旅にも調和する洗練さを両立し、あらゆる冒険に寄り添います。

70L/Darket Blue

独自の超大型開口でアクセス性抜群のダッフルバッグ

キャンプやスキー、ロードトリップなど遠征用としてコレクション内で最も人気のダッフルバッグは、側面にまで回り込んで開く超大型メイン開口で、テントやホテル内で荷物を見つけやすく、大きなギアの出し入れもストレスフリー。さらにトランク内で荷物が積み重なっていても、荷室や内部メッシュポケット内の小物を側面側からさっと取り出すこともできます。内装にもコーティング素材を使用しているため、汚れたギアも気軽にしまうことができ、使用後は簡単に清掃できます。30L～130Lの5サイズで、ソロでもファミリーでも用途に合った収納量を選ぶことができます。

Thule Chasm Duffel

クルマのトランクやルーフボックスに放り込んで使える耐候性の高い多用途ダッフルバッグ。

タフなアウトドアアドベンチャーからスポーツ遠征、都市での旅、日常のジム通いまで幅広く対応。

30L/Darket Blue商品ページはこちら :https://zett-bag.jp/thule/thuleproducts/itemlist/search/?keyword=chasm+duffel

Thule Chasm Backpack 26L

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/580_1_4164fc0ab62f5cf74196a36f69eddb2f.jpg?v=202605180951 ]側面まで開く大型開口。内装は清掃が容易なコーティング素材採用。不使用時は付属ポーチに小さく収納。ロック可能なジッパーでセキュリティ確保。車からキャンプサイトへ快適に運搬できるバックパックモード。

スポーツから旅行・出張、自転車通勤まで対応。

耐久性と耐候性に優れた、PC保護スリーブ付きバックパック。

Darkest Blue商品ページはこちら :https://zett-bag.jp/thule/thuleproducts/products-detail/3205583

Thule Chasm Carry on 55cm/22in

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/580_2_e9ace7231d0fb19e38b2dc204228521a.jpg?v=202605180951 ]サイドアクセスできる肉厚パッド付きSafeEdge PCスリーブ。小物を整理できる大型メッシュポケット。

悪路でも安定走行。Vチャネル型ハンドルと大型2輪ホイールを備えた、機内持ち込み対応の耐候性キャリーケース。

Deep Khaki商品ページはこちら :https://zett-bag.jp/thule/thuleproducts/products-detail/3205602

Thule Chasm Rolling Duffel

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/580_3_c0f1a9fc024e69cb20105b1022adda92.jpg?v=202605180951 ]機内持ち込み可能な収納量の目安がわかるラベル表示で安心。かさばるギアも入る深い収納部と整理用メッシュポケット。小物をさっと取り出せる外部収納。Vチャネル型伸縮ハンドルと大型ホイールで悪路でも快適な引き心地。

悪路でも安定走行。Vチャネル型ハンドルと大型2輪ホイールを備えた高耐候ソフトダッフル。

Deep Khaki商品ページはこちら :https://zett-bag.jp/thule/thuleproducts/products-detail/3205604

Thule Chasm Gear Cube

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/580_4_b2426e80fde3b92ee9c8fa8964748667.jpg?v=202605180951 ]110Lの荷室と汚れ物を仕分けるメッシュポケット。高重量でも安定した引き心地を提供するVチャネル型伸縮ハンドル。小物をさっと取り出せる外部収納。自分の荷物が判別しやすいIDカードスロット。

耐候性と多用途性を備えたギアケース。

二重コーティング生地と止水ジッパーで、必需品を汚れや湿気から確実に守る。

Small/Deep KhakiMedium/Deep KhakiLarge/Pond Gray商品ページはこちら :https://zett-bag.jp/thule/thuleproducts/itemlist/search/?keyword=Chasm+Cube

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/580_5_294d0b636f19742c34978d290eaec93b.jpg?v=202605180951 ]旅行中や自宅で衣類、キャンプ用品、靴等のパッキングに最適。圧縮ジッパーで全体容量を15Lから10Lに圧縮(Largeのみ)。止水ジッパーと100％リサイクル素材の耐水ファブリック。2カ所の大きなハンドルで運搬が簡単。

Thule Chasm コレクション :https://zett-bag.jp/thule/thuleproducts/itemlist/search/?keyword=chasm

【THULE】（スーリー）

1942年に設立されたTHULEは「Bring your life」をモットーに、アクティブな人々が、安全、簡単、スタイリッシュに大切な物を運ぶ為のプレミアムな製品を幅広く展開しています。

THULEはベースキャリア、ルーフボックス、サイクルキャリア、ウォータースポーツ、ウィンタースポーツキャリア、パソコン、カメラバッグ、アウトドアバックパックから、スポーツ用ベビーカー、自転車チャイルドシート、サイクルトレーラー等お子様関連の製品までをデザイン、製造し、その製品は世界140か国以上で販売されています。THULEはThule Group最大のブランドです。

・THULE BAG 公式サイト

https://zett-bag.jp/thule/

・@zett_thule公式インスタグラム

https://www.instagram.com/zett_thule/

・@zett.thule公式フェイスブック

https://www.facebook.com/zett.thule/

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