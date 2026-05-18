伊織もえ・あかせあかりが日本から参加！台湾・台北で2度目の「acosta!」開催2万人のコスプレイヤー・カメラマンが来場‐ 韓国・ソウルで6月27～28日初開催決定

株式会社ハコスタ

株式会社ハコスタ（本社:大阪市、代表取締役:松村 良洋）と有你共創數位股份有限公司（uniicreative Co., Ltd.）は、2026年5月16日（土）・17日（日）の2日間、日本最大級のコスプレイベント「acosta!（アコスタ）」を台湾・台北市の「松山文創園区」で開催し、イベントには2万人のコスプレイヤーとカメラマンが来場しました。2026年4月の高雄開催に続き、台湾におけるコスプレ文化の交流拠点として着実に存在感を高めています。

「acosta!台北」は昨年に引き続き、1937年に建設されたタバコ工場と関連施設をリノベーションした文化総合施設「松山文創園区」を会場として開催。前回の盛り上がりを聞きつけた初参加のコスプレイヤーも多く来場したほか、撮影エリアの拡大によりカメラマンも増加し、自然に囲まれた庭園やレトロな建築の空間で撮影や交流を楽しみました。

イベントでは両日約40名のコスプレイヤーが会場内を練り歩くコスプレパレードなど様々な企画が実施されました。会場内に設けられたメインステージでは、「CDEF」や「アコスタダンスタイム」などダンス企画を展開したほか、5月17日（日）には日本からのゲストとしてあかせあかりが『その着せ替え人形は恋をする』の喜多川海夢のコスプレで登場し、自身の楽曲『恋ノ行方』を含む全5曲を披露して会場を沸かせました。さらに、同日TIF（TOKYO IDOL FESTIVAL）とのコラボステージとして、日本から3組（稲場愛香、VVSiS、Peel the Apple）、台湾から6組（Happy Holiday!!、LaCrima effim. 儚淚。、Pure makeR、soda shower!、時空Astria、月宵◇クレシェンテ）のアイドルが出演。豪華ラインナップによる約5時間にわたる熱いライブパフォーマンスとステッカー配布など特典会が行われ、日本からの多くの遠征ファンが来場しました。日本と台湾アイドルの交流シーンも見られ、見応え満載のイベントとなりました。

また、コスプレに特化した同人即売会「acosta!マルシェ」も両日開催し、日本から46組・台湾から25組が出展。伊織もえの出展ブースでは来場者とのチェキ撮影やサイン会、物販を実施したほか、中庭で囲み撮影も行い、多くのファンが押し寄せました。

囲み撮影に対応する伊織もえ楽曲を披露するあかせあかりコスプレパレード「TIF ASIA TOUR 」「アコスタダンスタイム」「acosta!マルシェ」会場の様子

盛況のうちに幕を閉じた「acosta!台北」。2026年6月27日（土）・28日（日）には、海外2カ国・地域目となる韓国・ソウルで初開催します。

■「acosta!ソウル」詳細はこちら→ https://acosta.jp/event/seoul/

●イベントに参加した台湾＆日本人コスプレイヤー

千尋(https://www.instagram.com/chihiro_chang/)

嘉嘉(https://www.instagram.com/gaga_cosplay__tw/)

STITYO 悠(https://www.instagram.com/stityo_cosplay)

楊哲(https://www.instagram.com/arger_yang/)

シスル(https://x.com/Sithle011)

タルキ(https://x.com/Tkk220)

しょこら(https://x.com/Chocolat_cos0)

ソロモンの大佐(https://x.com/solomon_taisa) きょへ(https://x.com/cos_khy)

「acosta!台北」開催概要

開催日時：2026年5月16日（土）・17日（日）10～18時

会場：松山文創園区（台湾台北市信義区光復南路133号）

主催：株式会社ハコスタ、有你共創數位股份有限公司（uniicreative Co., Ltd.）

協力：株式会社サンシャインシティ、株式会社メロンブックス、安利美特股份有限公司（台湾animate）、台灣指南針有限公司（台湾らしんばん）、TIF ASIA TOUR 実行委員会

公式サイト：https://acosta.jp/event/taipei_sccp/

公式X：関東・東北 https://x.com/acosta_info

関西・東海・九州 https://x.com/acosta_west

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@acosta_jp