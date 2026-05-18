東京スカイツリー(R)で、「抹茶と麹」の 試飲販売を実施！『「抹茶と麹　～発酵が織りなす、和みの一杯～」― Matcha & Koji Drink Tasting & Sales ―』開催！

東京スカイツリータウン

東京スカイツリーでは、 2026年5月20日(水)～5月22日(金)の期間、東京スカイツリー 5階「SKYTREE SHOP」にて、株式会社コラゾン(本社：東京都新宿区)による『「抹茶と麹 ～発酵が織りなす、和みの一杯～」― Matcha & Koji Drink Tasting & Sales ―』を開催します。日本ならではの「味覚」と「発酵文化」を飲んで体験することができ、日本の食文化をご体感いただけます。

本イベントは、日本の伝統素材である「抹茶」と「麹」を使用した、からだにやさしい和ドリンクの試飲・販売会を実施します。抹茶は、細かく挽いた緑茶で、日本では長く茶道の中で親しまれてきました。その香り高さと奥深い旨みで世界的な人気を誇る日本の代表的な食文化の1つです。麹は、日本の伝統的な発酵文化を支える素材であり、味噌・醤油・日本酒など、数多くの伝統食品に使われてきました。近年では健康志向の高まりとともに、国内外で注目されています。

今回は、これら２つの素材を掛け合わせた「抹茶ラテ」を特別にご提案します。砂糖を使用せず、麹の発酵由来のやさしくまろやかな甘みを活かすことで、抹茶本来の旨みを引き立て、心までほどける味わいに仕上がりました。

商品は、日本らしい思い出としてスーベニアやギフトとしても最適で、観光の合間に気軽に立ち寄り、日本の食文化や発酵の魅力を体験できます。

東京スカイツリーで、日本ならではの素材の魅力をご体感ください。

日 時 2026年5月20日(水)～5月22日(金)14：00～19：00

※在庫が無くなり次第終了

場 所 東京スカイツリー5階 出口フロア SKYTREE SHOP前

内 容 抹茶・麹のドリンク試飲・販売会

「KOJI DRINK A」各種（100ml・300ml・720ml） 394円～2,160円

「オーガニック抹茶」（30g・100g) 2,376円～5,616円

「茶器セット」 5,720円～6,050円

※価格は全て税込です。※掲載内容は変更となる場合があります。

抹茶と麹を使用した抹茶ラテ（イメージ）KOJI DRINK A（イメージ）オーガニック抹茶 100g（イメージ）茶器セット（イメージ）