道内最大級のゲームイベントが5年目へ 「Sapporo Game Camp 2026」開催決定!!

札幌市

札幌市が参画するSapporo Game Camp実行委員会（実行委員長 瀬川隆哉（株式会社セガ札幌スタジオ））は、札幌のゲームクリエイターの育成と、さらなるデジタルエンタテインメントの振興を目的に、2026年10月9日（金）～11日（日）までの3日間、「Sapporo Game Camp 2026」を開催します。

札幌を基盤とするゲーム開発企業が手を組んで2022年に初開催した「Sapporo Game Camp」は今年、開催5年目を迎えます。これまでに札幌市内外から累計4,400名が参加し、「ゲームのまち・さっぽろ」を象徴するイベントへと成長してまいりました。

本年も、札幌のゲーム開発の盛り上がりをお伝えするさまざまなプログラムを用意いたします。今後の続報にもご期待ください。

開催概要

イベント名：Sapporo Game Camp 2026

開催日：2026年10月9日(金）-11日（日）

会場：サッポロファクトリー（札幌市中央区北２条東４丁目）

公式サイト：https://sapporo-game-camp.com/

主催：Sapporo Game Camp実行委員会

（構成員：株式会社セガ札幌スタジオ/株式会社インフィニットループ/株式会社ロケットスタジオ/株式会社ボーンデジタル/一般財団法人さっぽろ産業振興財団/札幌市）

「Sapporo Game Camp 2026」 開催決定に寄せたメッセージ

瀬川 隆哉 Sapporo Game Camp実行委員長 株式会社セガ 常務執行役員 株式会社セガ札幌スタジオ 代表取締役社長

日本のエンタテインメント産業はグローバル市場においてますます存在感を高めており、とりわけゲーム産業はその中心的な役割を担いながら成長を続けています。そうした中、「Sapporo Game Camp」は、札幌から次世代のクリエイターを育成し、地域発の新たな価値を創出することを目指してスタートし、本年で5年目という節目を迎えることができました。

これまでの歩みの中で、多くの企業・教育機関・クリエイターの皆様にご参画いただき、本イベントは単なる育成の場にとどまらず、交流と共創を生み出すプラットフォームへと成長してきました。札幌という地から、挑戦する人材がつながり、新しいアイデアが形になっていく――その確かな広がりを実感しています。

5周年を迎える本年は、これまでの積み重ねを礎に、さらに一歩先へと進む年にしたいと考えています。ここで生まれる出会いや学びが、未来のゲーム産業を担う力となり、やがて世界へと羽ばたくクリエイターを輩出していく。その可能性を信じ、「Sapporo Game Camp 2026」でも、ゲームづくりの魅力と札幌の持つポテンシャルを広く発信してまいります。

秋元 克広 札幌市長

この「Sapporo Game Camp」は、札幌市のゲームクリエイターを育成しゲーム産業をさらに盛り上げたいという、熱い想いからスタートしました。札幌には、70社を超える多くのゲーム開発企業が集積し、学校教育機関も充実しております。

過去4回の開催で参加者数は延べ4,400人にも及び、参加者のみなさんの会場を満たす真摯な情熱と創造力には、毎年深く心を打たれております。ゲームを「作り、学び、競い、楽しむ」という、ゲーム産業が持つ全ての可能性を札幌が体現できていることは、この街の大きな財産であり、名実ともに「ゲームのまち」として札幌が世界に存在感を示し始めていると実感しています。この勢いをさらに加速し、みなさんの熱い思いを後押しすることが私たちの役割だと考えています。

札幌市は、未来のクリエイターである皆さまが世界へ羽ばたけるよう、引き続き支援を続けてまいります。世界中を「あっ」と驚かせるような新しいゲームを札幌から生み出すクリエイターの登場を深く確信し、期待しています。

「Sapporo Game Camp」 これまでの歩み

「Sapporo Game Camp」とは？

「Sapporo Game Camp」は、札幌市と札幌を拠点とするゲーム開発企業により年に１度開催される、道内最大規模のゲームイベントです。ゲーム開発の最前線で活躍するプロのクリエイターと一緒に即席チームでゲームを開発するメインプログラム「Game Jam」、ゲームのソースコードを用いてプログラミングを学ぶ「プログラミング講座」などの様々なプログラムを通じて、未来のクリエイターたちにゲーム制作の魅力を伝えています。

そのほか、Sapporo Game Camp実行委員会では、プロのゲームクリエイターが学生のポートフォリオを添削する「レビュー会」を毎月開催しています。