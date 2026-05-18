何でもハラスメントになる時代の50代へ。時代の価値観を更新して正しく新人を叱るための「判断に迷う管理職のためのハラスメント論」をAmazon出版
特定社会保険労務士としてハラスメント防止研修などを行う『りゅうじゅ社会保険労務士事務所』代表の望月数久（静岡県静岡市）は、Amazon Kindle書籍『判断に迷う管理職のためのハラスメント対応論』を出版し、同書は2026年4月21日時点で、Amazon3部門でカテゴリー1位を獲得した。
本書は、
- 「どこまで指導したらハラスメントになるのか分からない」
- 「若手社員との接し方に悩んでいる」
- 「叱ると問題になりそうで怖い」
といった、現代の管理職層が抱える悩みをテーマにまとめたもの。
■「何でもハラスメント」と言われる時代の背景とは
本書では、昭和・平成・令和で大きく変化した職場環境について触れている。
かつては職場での喫煙や、女性社員への“ちゃん付け”、結婚・恋愛に踏み込んだ会話なども珍しくなかったが、現在ではセクハラや人権侵害として問題視されるケースも増えている。
本書の中で望月は、
- 「社会全体のOS（基本ソフト）が、昭和・平成から令和へと完全にアップデートされた」
と記載。
また、「昔はこれで通用した、という感覚のままでは、現代の職場では不具合が起きる」
とも述べており、価値観の変化に合わせて管理職側もアップデートが必要だとしている。
■38年間の行政経験を経て、“現代の叱り方”を提案
著者である望月は2024年3月まで38年間、静岡県職員として勤務。医療行政、港湾行政、大学業務など幅広い現場で、課長等として調整役や組織運営に携わってきた。
昭和・平成・令和と時代が変化する中で、
- 上司と部下の距離感
- 「厳しい指導」に対する価値観
- ハラスメントへの認識
などが大きく変化してきた現場も経験している。
50代を迎えた頃、「65歳以降も働き続けたい」と考えるようになり、54歳頃から社会保険労務士試験に挑戦。コロナ禍では保健所で感染症担当課長を務めながら勉強を続け、58歳で合格した。
現在は『りゅうじゅ社会保険労務士事務所』代表として、行政機関や民間企業向けにハラスメント防止研修、公務員倫理研修、リスクマネジメント研修などを行っている。
■「叱るな」ではなく「正しく叱る」がテーマ
一方で本書では、「何でもハラスメントになる時代だから何も言えない」という風潮についても取り上げている。
望月は本書の中で、
- 「ハラスメントを恐れるあまり『言わない』ことが正解ではない」
と記載。
さらに、
- 「人格を否定するのではなく、事実に着目して伝える技術が必要」
- 「相手に納得感を与えないと理解されない」
として、現代の若手世代とのコミュニケーション方法についても触れている。
本書ではそのほか、
- 指導とパワハラの境界線
- “無意識ハラスメント”への気づき
- チームで問題を抱える仕組みづくり
- 法令を“武器”ではなく“共通言語”として使う考え方
など、実際の現場経験をもとにした内容を紹介している。
■著者・望月からのコメント
「時代が変わったことを、悲しんだり怒ったりしても仕方がありません。大切なのは、変化を受け入れたうえで、現代の若手世代に伝わる方法へ、自分たちもアップデートしていくことだと思います」
■書籍情報
『判断に迷う管理職のためのハラスメント対応論』
・著者：望月数久
・ASIN : B0GX1S1N2T
・発売日 : 2026/4/13
・言語 : 日本語
・ファイルサイズ : 1.1 MB
・ページ数 : 39ページ
・AmazonURL：https://amzn.asia/d/07qDcrPm
■著者プロフィール
望月数久（もちづき・かずひさ）
特定社会保険労務士。2024年3月まで38年間、静岡県職員として勤務。退職後に『りゅうじゅ社会保険労務士事務所』を設立し、行政機関・民間企業向けにハラスメント防止研修、公務員倫理研修などを行っている。