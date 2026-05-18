何でもハラスメントになる時代の50代へ。時代の価値観を更新して正しく新人を叱るための「判断に迷う管理職のためのハラスメント論」をAmazon出版

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りゅうじゅ社会保険労務士事務所

特定社会保険労務士としてハラスメント防止研修などを行う『りゅうじゅ社会保険労務士事務所』代表の望月数久（静岡県静岡市）は、Amazon Kindle書籍『判断に迷う管理職のためのハラスメント対応論』を出版し、同書は2026年4月21日時点で、Amazon3部門でカテゴリー1位を獲得した。




本書は、


- 「どこまで指導したらハラスメントになるのか分からない」
- 「若手社員との接し方に悩んでいる」
- 「叱ると問題になりそうで怖い」

といった、現代の管理職層が抱える悩みをテーマにまとめたもの。


■「何でもハラスメント」と言われる時代の背景とは


本書では、昭和・平成・令和で大きく変化した職場環境について触れている。



かつては職場での喫煙や、女性社員への“ちゃん付け”、結婚・恋愛に踏み込んだ会話なども珍しくなかったが、現在ではセクハラや人権侵害として問題視されるケースも増えている。



本書の中で望月は、


- 「社会全体のOS（基本ソフト）が、昭和・平成から令和へと完全にアップデートされた」

と記載。



また、「昔はこれで通用した、という感覚のままでは、現代の職場では不具合が起きる」


とも述べており、価値観の変化に合わせて管理職側もアップデートが必要だとしている。


■38年間の行政経験を経て、“現代の叱り方”を提案


著者である望月は2024年3月まで38年間、静岡県職員として勤務。医療行政、港湾行政、大学業務など幅広い現場で、課長等として調整役や組織運営に携わってきた。



昭和・平成・令和と時代が変化する中で、


- 上司と部下の距離感
- 「厳しい指導」に対する価値観
- ハラスメントへの認識

などが大きく変化してきた現場も経験している。



50代を迎えた頃、「65歳以降も働き続けたい」と考えるようになり、54歳頃から社会保険労務士試験に挑戦。コロナ禍では保健所で感染症担当課長を務めながら勉強を続け、58歳で合格した。


現在は『りゅうじゅ社会保険労務士事務所』代表として、行政機関や民間企業向けにハラスメント防止研修、公務員倫理研修、リスクマネジメント研修などを行っている。


■「叱るな」ではなく「正しく叱る」がテーマ


一方で本書では、「何でもハラスメントになる時代だから何も言えない」という風潮についても取り上げている。



望月は本書の中で、


- 「ハラスメントを恐れるあまり『言わない』ことが正解ではない」

と記載。



さらに、


- 「人格を否定するのではなく、事実に着目して伝える技術が必要」
- 「相手に納得感を与えないと理解されない」

として、現代の若手世代とのコミュニケーション方法についても触れている。



本書ではそのほか、


- 指導とパワハラの境界線
- “無意識ハラスメント”への気づき
- チームで問題を抱える仕組みづくり
- 法令を“武器”ではなく“共通言語”として使う考え方

など、実際の現場経験をもとにした内容を紹介している。


■著者・望月からのコメント



「時代が変わったことを、悲しんだり怒ったりしても仕方がありません。大切なのは、変化を受け入れたうえで、現代の若手世代に伝わる方法へ、自分たちもアップデートしていくことだと思います」





■書籍情報



『判断に迷う管理職のためのハラスメント対応論』

・著者：望月数久


・ASIN ‏ : ‎ B0GX1S1N2T


・発売日 ‏ : ‎ 2026/4/13


・言語 ‏ : ‎ 日本語


・ファイルサイズ ‏ : ‎ 1.1 MB


・ページ数 ‏ : ‎ 39ページ


・AmazonURL：https://amzn.asia/d/07qDcrPm





■著者プロフィール


望月数久（もちづき・かずひさ）


特定社会保険労務士。2024年3月まで38年間、静岡県職員として勤務。退職後に『りゅうじゅ社会保険労務士事務所』を設立し、行政機関・民間企業向けにハラスメント防止研修、公務員倫理研修などを行っている。