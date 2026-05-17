初のスタジアムライブで約10万人を熱狂させたBE:FIRST、5周年を彩るアルバムリリース＆ドームツアー開催を発表

株式会社BMSG

BMSGに所属する6人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが、2026年5月16日(土)・17日(日)に東京・味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』を開催し、2日間で約10万人を動員。2日目の公演にて、デビュー5周年を記念し、今年11月にオリジナルアルバム『BE:4U』をリリースすること、2027年1月よりドームツアー『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』を開催することを発表した。

チケットが一般発売開始からわずか3分でソールドアウトするなど、BE:FIRSTの勢いを象徴する初のスタジアムライブとなった本公演では、フルオーケストラとバックダンサーを迎えたスペシャルなライブ演出に挑戦。「Boom Boom Back」「Mainstream」「夢中」といった代表曲から、デビュー曲「Gifted.」、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」「Rondo」まで、新旧を織り交ぜたセットリストを、壮大なサウンドスケープとダイナミックなステージングで披露。6人の表現力、圧巻のダンス、繊細なボーカルワーク、熱量あふれるラップパフォーマンスが融合し、BE:FIRSTの新たなフェーズを体現するライブとなった。

各音楽配信サービスでは、本公演のセットリストをまとめたプレイリストも公開中。ライブの余韻とともに、ぜひチェックしていただきたい。

【SETLIST】BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"

Linkfire：https://BEFIRST.lnk.to/StadiumLive2026

公演中には、デビュー5周年を記念し、今年11月に4枚目のオリジナルアルバム『BE:4U』をリリースすること、そして2027年1月よりドームツアー『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』を開催することを発表。ドームツアーでは、東京・福岡・埼玉での公演開催が明らかとなったほか、「and more」と、さらなる追加発表を予感させる演出も。アルバムのリリースを含め、今後の展開にも大きな期待が高まる。

『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』

詳細はこちら：https://befirst.tokyo/tour/dometour2027/

【東京】東京ドーム

2027年1月11日(月・祝)

2027年1月12日(火)

【福岡】みずほPayPayドーム福岡

2027年2月13日(土)

2027年2月14日(日)

【埼玉】ベルーナドーム

2027年3月6日(土)

2027年3月7日(日)

and more…

9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」をリリースしたばかりのBE:FIRSTだが、7月1日(水)には10枚目のシングル「Missing」のリリースを控えている。さらに、スタジアムライブの初日公演では、今年9月から世界4都市を巡るワールドショーケース『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』の開催も発表。バンコク、台北、マニラ、ニューヨークを巡り、グローバル展開へ向けた新たな挑戦に踏み出す。国内外を舞台に、リリースとライブの両軸で“音楽ファースト”な活動を展開していくBE:FIRSTの5周年イヤーに、ぜひ注目してほしい。

【リリース情報】

9th Single ‘BE:FIRST ALL DAY’ 発売中

レーベル : B-ME

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CD収録内容（全形態共通）

1.BE:FIRST ALL DAY

2.Rondo

3.街灯

ファミリーマートクリスマスタイアップソング

4.Rain on me ～One of the BE:ST-05 MANATO～

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詳細はこちら：https://befirst-sp.com/befirst-allday/

ご購入はこちら：https://befirst.lnk.to/BF_ALLDAY

‘BE:FIRST ALL DAY’

Music Video：https://youtu.be/6gUu7J9w65I

Streaming & Download：https://BEFIRST.lnk.to/BEFIRSTALLDAY

‘Rondo’

Special Dance Performance：https://youtu.be/jURytYCnYAE

Streaming & Download：https://BEFIRST.lnk.to/Rondo

10th Single ‘Missing’ 2026年7月1日(水)発売

レーベル : B-ME

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CD収録内容（全品番共通）

1.Missing

2.タイトル未定

3.Want it ～One of the BE:ST-06 SHUNTO～

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【ワールドショーケース情報】

『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』

詳細はこちら：https://befirst.tokyo/global2026/showcase

【バンコク】Samyan Mitrtown Hall

2026年9月25日(金)

【台北】Legacy TERA

2026年9月27日(日)

【マニラ】New Frontier Theater

2026年10月3日(土)

【ニューヨーク】Gramercy Theatre

2026年10月23日(金)

【プレイリスト】

●BE:FIRSTの楽曲をまとめたプレイリスト公開中

https://BEFIRST.lnk.to/Playlist

●BE:FIRST / Music Video

https://youtube.com/playlist?list=PLbnrvWONK6FdEWKeXArhrUMu53Xb7ruxl

【BE:FIRST プロフィール】

SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、LEOの6人組ダンス＆ボーカルグループ"BE:FIRST"。それぞれが歌・ダンス・ラップに対して高いクオリティとポテンシャルを持っているのと同時に、作詞・作曲・コレオグラフにまで発揮される音楽的感度の高さ、そして各々個性を持った華やかさが魅力。「BE:FIRST」と名付けられた彼らは、プレデビューから日本の各種チャートの1位を席巻。ここからアジア、そして世界へと向けて偉大なる最初の一歩目を踏み出す。2025年には4都市9公演を回り約30万人を動員したグループ初の国内4大ドームツアーを経て、初の海外ツアー「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-」にてアメリカ・アジア・ヨーロッパ全12都市を回り世界への躍進を果たした。

2026年5月には「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"」初の単独スタジアムライブを開催。

BE:FIRST 5th Anniversary Project Official Website：https://befirst.tokyo/5th-anniversary/

Official Website：https://befirst.tokyo/

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