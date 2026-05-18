Runway Meetup in Tokyo - CEO Cristobal Valenzuela 来日スペシャルイベント開催！
Runway(https://runwayml.com/)社の共同創業者 兼 CEO クリストバル・バレンズエラ（Cristobal Valenzuela）氏を東京にお迎えし対話、クリエイティビティ、そしてコミュニティの交流を楽しむ特別な一夜をお届けします。
we're honored to welcome Cristobal Valenzuela, Co-founder & CEO of Runway, joining us in Tokyo for an evening of conversation, creativity, and community.
★特別ゲスト
クリストバル・バレンズエラ Cristobal Valenzuela（ Runway(https://runwayml.com/) 共同創業者 兼 CEO ） 世界中の映像制作、動画、クリエイティブAIを再定義するツールを開発するRunway社を牽引。
今回は東京のコミュニティに向けて、モデレーターを交えたトークセッションや参加者とのQ&Aなど、特別な一夜を共に過ごします。
Cristobal Valenzuela - Co-founder & CEO of Runway. Cris leads the company building the tools redefining filmmaking, video, and creative AI worldwide.
生成AIビデオの未来がどこへ向かっているのか、Runwayチームの生の声を聞ける貴重なチャンスです。また、東京の映像作家、デザイナー、クリエイティブ・テクノロジストたちが、どのようにその未来を形作っているのかについても深掘りします。
Joining us in Tokyo for a moderated conversation, audience Q&A, and an evening with the local community. Hear directly from the team behind Runway on where generative video is heading and how filmmakers, designers, and creative technologists are already shaping that future from Tokyo.
An event organized by: 共同オーガナイザー
・ AIMovieStudio(https://www.aimovie.studio)
・ KALYX(https://kalyxcreative.com/)
・ Miho Kinomura (https://www.mihokinomura.com/)(miomio) STUDIO D.O.G GK
共同オーガナイザー ご紹介
Yves Dalbiez：20年以上の経験を持つ映画監督、アニメーション監督、AIクリエイティブコンサルタント。KALYX Creative AI Consulting(https://kalyxcreative.com/)共同創設者。
Remy Busson：15年以上の経験を持つクリエイティブディレクター、プロデューサー。
KALYX Creative AI Consulting(https://kalyxcreative.com/)共同創設者。
Miho Kinomura(https://www.mihokinomura.com/)：ビューティー、ファッション、アバター文化、そしてAIを活用した視覚表現の交差点で活躍する AI x Fashion Movie Event NFFT 主催 Creative Director / AI Fashion Creator。
Hero Kominato：AIMovie.Studio(https://www.aimovie.studio) にて東京最大級のAIビデオコミュニティを牽引するAIエンジニア 兼 映像作家。
Runway Meetup Tokyo イベント詳細
日時： 2026年5月28日（木）18:30-22:00
タイムテーブル：
18:30-19:00 開場・受付
19:00-19:10 オープニング挨拶
19:10-19:30 ビューティー・ファッション・アバター ショーケース（Miho Kinomura）
19:30-20:00 クリエイティブAI映像制作 プレゼンテーション（Yves）
20:00-20:30 Runway トークセッション（クリス登壇 / モデレーター付き）
20:30-20:45 クリスへのQ&Aセッション
20:45-21:45 スクリーニング / ショーケース ＆ ネットワーキング
21:45-22:00 閉会・退館
場所： グレイドパーク新橋 7F （東京都港区新橋2-18-2 新橋東口ビル 7F）
飲食 ： 会場にてドリンク（ソフトドリンク）をご用意しております。
使用言語 ： 英語
イベント会場 住所 アクセス方法
グレイドパーク新橋
〒105-0004 東京都港区新橋2-18-2 新橋東口ビル 7F
Date and Time: Thursday, May 28th, 2026, 18:30-22:00
18:30-19:00 Doors Open / Check-in
19:00-19:10 Opening Remarks
19:10-19:30 Beauty Fashion Avatar Showcase - Miho Kinomura
19:30-20:00 Creative AI Filmmaking Presentation - Yves
20:00-20:30 Runway Conversation with Cris Valenzuela - moderated panel
20:30-20:45 Audience Q&A with Cris
20:45-21:45 Screening / Showcase & Networking
21:45-22:00 Event Concludes / Attendees Exit
Location: グレイドパーク新橋 7F (Glade Park Shimbashi 7F)
〒105-0004 東京都港区新橋2-18-2 新橋東口ビル 7F
2-18-2 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, Shimbashi Higashiguchi Building 7F
Drinks & Food: Soft drinks provided on site.
Language: English
★本イベントは収容人数の都合上、先着150名様までとさせていただきます。入場にはLumaページでの登録が必須になります。また当日は、満席になり次第受付を終了いたしますので、余裕を持ってお越しください。
Limited Capacity & Registration:Capacity is strictly limited to 150 guests. Registration is required, and entry is granted on a first-come, first-served basis. Please arrive early to ensure your spot.
★オーガナイザーからのお願い： 東京でRunwayのリーダー達と直接交流できる非常に貴重な機会です。会場のルールを守り、参加者同士リスペクトの心を持って、素晴らしい夜にしましょう。新橋でお会いできるのを楽しみにしています！
This is a rare chance to spend an evening with Runway's leadership in Tokyo - please be mindful of the venue, respectful of the space and each other, and let's make it a great night. See you in Shimbashi!
スタジオディーオージー合同会社 AIMovieStudio KALYX