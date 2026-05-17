【1日4,000本売れる大ヒット】話題の“焼きたてだんご”が1本90円！「お米に感謝フェア」5/18開催！

株式会社太陽社

お菓子のたいよう(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/145123)

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正勝）が展開する、千葉県で長年愛され続ける菓子店「お菓子のたいよう」は、お米への感謝の気持ちを込めた「お米に感謝フェア」を5月18日（月）～5月31日（日）に開催いたします。フェア期間中は、通常100円（税込）の焼きたてだんごを90円（税込）でご提供いたします。

新緑がまぶしく、千葉の田んぼでも一斉に田植えが始まるこの季節。

昭和26年の創業以来、地域のみなさまに支えられてきた当店の味の中心には、いつもおいしい「お米」がありました。「今年も良いお米が育ちますように」という願いと、日々おいしいお米を育ててくださる農家のみなさまへの感謝の気持ちを込めて、「お米に感謝フェア」を開催いたします。

■ 販売店舗

お菓子のたいよう東金店 限定

オンラインショップ（楽天市場店）https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/taiyo-dng-1/

【噛んだ瞬間、わかる違い。】素材も食感もひと味ちがう、驚異の人気を誇る逸品！

「お菓子のたいよう」の焼きたてだんごは、1日4,000本以上も売れる大人気商品。

長年愛され続けている理由は、素材へのこだわりと、昔ながらの製法を大切にしているからこそ。

- 素材はシンプルに「千葉県産コシヒカリと水」だけおだんごの命であるお米は、地元・千葉県産のコシヒカリだけを贅沢に使用。一般的なおだんごに使われる上新粉などの“粉もの”は一切使いません。 近年はお米の価格高騰などが続いておりますが、「この町の人に、“たいようのだんごがある日”を楽しみにしてほしい」という想いから、私たちのこだわりは決して曲げません。- 昔ながらの「杵つき製法」がつくる、驚きのコシと歯切れ余計なものを一切加えず、昔ながらの杵と臼で丁寧につき上げることで、お米本来の旨みと香りを引き出しています。コシが強く、もちもちとした弾力がありながら、口に入れた瞬間“すっ…”と歯が入る絶妙なやわらかさ。歯切れがよく、驚くほど心地よく噛み切れるのも特徴です。噛めば噛むほどに、雑味のない澄んだお米の旨みとやさしい甘みが口いっぱいに広がります。- お渡し直前の「一番おいしい瞬間」をたいようのおだんごは、お客様にお渡しする直前に、店舗でひとつひとつ丁寧に焼き上げます。「外は香ばしく、中はもっちり」。 焼き網の上でふっくらと焼き上がる香りも、おいしさのひとつ。焦げ目の香ばしい匂いと一緒に、焼きたて・あつあつの「最高の一本」を、お楽しみいただけます。

こだわりの味が勢ぞろい！自慢の「焼きだんご」ラインナップ

すべて「これだけは譲れない」――そんな頑固職人の想いが詰まった一本！

醤油はもちろん、海苔や鰹節に至るまで、素材選びにも一切妥協せず、ひとつひとつ丁寧に仕上げています。素材の持ち味を大切にしながら、こだわりを重ねて生まれた焼きだんごです。

当店の焼きたてだんごは、定番の味わいから、ちょっと楽しい変わり種まで。

バラエティ豊かな7種類をご用意しております。

【みたらし】

～平成6年から変わらない。32年愛され続けた、王道にして至高の一本～

おだんごといえば、やっぱり誰もが大好きな甘じょっぱい醤油だれの「みたらし」。

誰もが知る王道の味わいだからこそ、私たちは平成6年の誕生以来、独自の配合と製法を頑なに守り続けてきました。32年もの間、多くのお客様に愛され続けてきた、たいよう自慢の味わいです。

焼きたてのおだんごに、あつあつの特製だれがとろ～り絡み合い、ひと口頬ばれば、もちもちのおだんごからコク深いタレがジュワッと溢れ出します。鼻から抜ける香ばしいお醤油の香りと、お米本来のやさしい甘みが重なり合い、気づけば夢中で頬張ってしまうおいしさ。

誰もが知る味だからこそ、一口で違いがわかる。

32年愛され続ける、特別なみたらしをご堪能ください。

【草あん】

～蔵王育ちのよもぎに、北海道小豆を重ねた贅沢な一本～

当店の草だんごには、宮城県と山形県にまたがる名峰・蔵王連峰の山麓から特別に取り寄せた、とびきり新鮮なよもぎを贅沢にたっぷりと練り込んでいます。東北の大自然で育ったよもぎは、目にも鮮やかな深いみどり色と、力強くも上品な香りが自慢。苦味のきつさはなく、ふわっと鼻へ抜けていく上品な風味は、まさに蔵王が育んだ「新緑の香り」。

そこに合わせるのは、小豆の名産地・北海道産の小豆を丁寧に炊き上げた、甘さ控えめの極上こし餡。

口に入れた瞬間、なめらかな舌触りと北海道産ならではの小豆の豊かな香りが繊細に広がり、もちもちのおだんごとの相性は抜群。よもぎのみずみずしい香りと、あんこの上品な甘みが、お互いを引き立て合う最高の組み合わせです。

【しょうゆ】

～シンプルだからこそ、素材が際立つ自慢の一本～

こだわりの「本節しょうゆ」を使用。

本醸造しょうゆに加えるのは、鰹節の名産地として知られる焼津産の鰹節。豊かな香りとしっかりとした旨みが特徴で、ひと口食べた瞬間に香ばしい風味がふわっと広がります。さらに使用するのが、上品で澄んだ旨みを持つ「日高昆布」。主張しすぎず、素材のおいしさをやさしく支えながら、奥深い味わいを生み出します。そこへみりんを加え、まろやかに丁寧に仕上げたのが、たいようこだわりの「本節しょうゆ」です。

シンプルな味わいだからこそ、ごまかしは一切ききません。

焼きたてのおだんごにたっぷりと絡んだお醤油から、口に入れた瞬間、ふわっと広がる鰹の豊かな香りと、昆布のじんわり染み出す奥深い旨み。シンプルだからこそ、素材ひとつひとつのおいしさが真っ直ぐに際立つ、自慢の一本です。

【おかか】

～焼津産鰹節のおいしさを、思いきり楽しむ一本～

こちらも、たいようこだわりの「本節しょうゆ」で二度焼きしたおだんごを使用。

香ばしく二度焼きしたおだんごに、鰹節の名産地として名高い「焼津産の鰹節」を、おだんごが見えなくなるほどたっぷりとまぶしました。焼津産の鰹節は、豊かな香りとしっかりとした旨みが特徴。ひと口食べた瞬間、削りたてのような香り高い風味が口いっぱいに広がります。

お醤油が少し焦げた、あのたまらなく香ばしい風味に重なる、ふわふわの極上おかかの濃厚な旨み。素材ひとつひとつが美味しいからこそ、一口ごとに深いコクと旨みをしっかりと感じていただけます。

【のり】

～地元・千葉の海が育んだ、極上の磯の香りを包み込んだ一本～

お子様からおじいちゃん、おばあちゃんまで、みんなが大好きな日本の定番の味わい。

こちらも、たいようこだわりの「本節しょうゆ」で香ばしく二度焼きしたおだんごに、本場・千葉県産の高級焼のりを、真心を込めて丁寧に巻き上げました。

千葉県は全国有数の海苔の産地として知られ、豊かな海で育まれた海苔は、香りの良さと口どけの良さが自慢。ひとくち頬張れば、おだんごの熱で引き出された磯の香りがふわっと一気に立ち上がり、噛むほどに海苔本来の濃厚な旨みを楽しめます。じゅわっと染み出す焦がし醤油の風味、極上海苔の豊かな香り、そしておだんごのお米ならではの優しい甘みが、口のなかで最高のハーモニーを奏でます。

【のんべい】

～ピリ辛×コク旨！一度食べたら止まらない、やみつきの一本～

一度食べたらやみつきになる、七味＋マヨネーズの最強タッグを焼きだんごで！

こちらも、たいようこだわりの「本節しょうゆ」を絡めて、お店で香ばしく二度焼きしたおだんごを使用しています。 焦がし醤油のいい匂いが立ち上るあつあつのおだんごに、とろりとまろやかなマヨネーズを合わせ、仕上げにピリッと小気味よい辛みの七味を贅沢にトッピングしました。

口に入れた瞬間、お醤油の香ばしさとマヨネーズの濃厚なコクがじゅわっと広がり、後から七味の爽やかな辛さが絶妙なタイミングで追いかけてきます。「甘じょっぱい」と「ピリ辛」が何度も押し寄せる、計算し尽くされた美味しさの波。 一度味わうと、止まらなくなって「あともう一本……！」とついつい手が伸びてしまう、大人気の“やみつきだんご”です。

【おこのみ】

～だんごなのに、お好み焼き！？ありそうでなかった大人気の一本～

ありそうでなかった、当店のイチオシ！

ベースにするのは、もちろん自慢の「本節しょうゆ」で香ばしく二度焼きしたおだんご。そこに、とろりと濃厚で甘じょっぱいお好みソースと、コクのあるまろやかなマヨネーズを合わせ、仕上げに風味豊かな青のりと、おだんごの熱でひらひらと踊る焼津産の鰹節を贅沢にふりかけ、お好み焼き風に仕上げました。

口に運べば、お醤油の香ばしさとソースの甘辛さ、マヨネーズのコクが絶妙に絡み合い、鼻へ抜ける青のりの爽やかな香りがさらに食欲をそそります。どこか懐かしいお祭りのような味わいと、お米100％のおだんごならではのもっちりとしたコシが出会った、新感覚のおいしさ。おやつにはもちろん、新しい「たいようの味」をぜひ一度体験してみてください。

歯につかない？千葉県産コシヒカリだからこそ生まれた、研ぎ澄まされた一本

私たちの地元・千葉県は、全国屈指の米どころ。

三方を海に囲まれた温暖な気候と豊かな大地で育ったコシヒカリは、粒立ちの良さ、ほどよい粘り、そして芳醇な香りを兼ね備えています。

そのお米を、熟練の職人が丁寧に蒸し上げ、杵と臼でしっかりとつき上げ、ひとつひとつ丁寧に成形。こうしてできあがるのは、ひと粒ひと粒が命を吹き込まれたように艶やかに輝く、美しいおだんご。

千葉県産コシヒカリならではの、まるで磨き上げたような、このツヤと白さ。

市販のおだんごでは、噛むとねちゃねちゃと歯にくっついてしまったり、包丁を入れても美しい断面を作るのはなかなか難しいもの。

しかし、たいようのおだんごはひと味もふた味も違います。

実はたいようのおだんご、驚くほど「歯につかない」んです！

こんなにモッチモチなのに、驚くほどスッと切れる――これが、たいよう自慢の食感です。

写真のように、つきたてのお餅のようにびよ～んと力強く伸びる圧倒的な弾力がありながら、口に入れると「すっ…」と心地よく噛み切れる、驚くほどの歯切れの良さ！

「もっちもちなのに、ベタつかず、潔いほどきれいに切れる」。

この相反する極上の食感こそが、粉ものを一切使わず、地元・千葉県産コシヒカリ100％を杵と臼で丁寧につき上げた、ごまかしのきかない“本物のおだんご”の証拠です。

焼きだんごができるまで──職人技の舞台

“シンプルだからこそ誤魔化しがきかない”お米だからこそ――

昔ながらの手間ひまを惜しまない製法と、素材への一途なこだわりを持って、私たちは一つひとつを丁寧に、真摯な姿勢で仕上げています。

1.蒸し上げる

だんごづくりは、毎日が“米との対話”です。

普段から米を扱う熟練の和菓子職人が、その日の気温や湿度を見極め、最適な状態で米を蒸篭（せいろ）でじっくりと蒸し上げます。蒸し上がったお米は、蒸篭でじっくりと蒸し上げられた米だからこその、美しさ。炊飯器では決して出せない、米本来の旨みや香りが引き出され、一粒一粒が立ち、つややかな光沢を放つのです。

さらに、通常一回しか行わない精米を、当店ではあえて三回実施。

これにより、灰化の残りなどの不純物が徹底的に取り除かれ、澄んだ真っ白い米に仕上がります。手間はかかりますが、お客様に最高品質のおだんごをお届けするため、決して妥協はいたしません。

2.米をつく

ほかほかに蒸し上がったお米は、熱々のうちにすぐさま昔ながらの杵と臼へ。お米の粒感が完全になくなるまで、丁寧に力強くつき上げていきます。

杵と臼で丹念につき上げられたお米は驚くほどきめ細やかで、お米本来の豊かな風味がぐっと引き出されます。その口あたりは、まるで絹のようになめらか。しなやかなコシと心地よい弾力を兼ね備えた、たいよう自慢の極上食感へと生まれ変わる瞬間です。

名物の「草だんご」づくりでは、臼でつく前は写真のようによもぎの葉の粒がはっきりと見えるほど、贅沢によもぎを使用しています。

これを杵と臼で丁寧につき上げることで、よもぎがおだんご生地に優しく溶け込むように、なめらかに混ざり合っていくのです。これこそが、蔵王よもぎならではの繊細な繊維の細かさの証拠。

こうして出来上がったおだんごは、千葉県産コシヒカリならではのつややかな輝きをまとい、ひと目見ただけで「おいしそう」と感じていただける、美しいおだんごへと仕上がります。

3.注文があって焼き上げる

ご注文をいただいてから、一本ずつ真心を込めて店内で焼き上げます。

お醤油がパチパチと弾ける香ばしい匂いと、あつあつの湯気に包まれた焼きたてのおだんごは、外はこんがり香ばしく、中は驚くほどもっちもち。ひと口ほおばれば、口いっぱいに温かいお米の旨みが溢れ、思わず誰もが笑顔になってしまう“できたての幸せ”が広がります。

目で見て、香りを楽しみ、熱々を頬張る。

まさに五感ぜんぶで味わう、たいようならではの「焼きたての特別な一本」を、ぜひ♪

【楽天市場でも大人気！】お店の美味しさを、そのまま全国のご家庭へ

「お菓子のたいよう」自慢の焼きだんごは、店頭だけでなく楽天市場店でもお取り寄せいただけます。

おの形が崩れないよう、専用箱へひとつひとつ丁寧にお詰めし、大切にお届けいたします。

おいしさの秘密は、つきたてをマイナス60℃で一気に閉じ込める「瞬間冷凍」。

できたてのおいしさを逃さず急速冷凍することで、お米本来のもっちりとしたコシや豊かな風味をそのままキープ。解凍するだけで、まるで店頭で受け取ったばかりのような、つややかでみずみずしいおだんごをいつでもお楽しみいただけます。冷凍庫で30日間保存できるので、ストックしやすいのもうれしいポイントです。

BBQやキャンプ、お花見、文化祭などのアウトドアシーンにも大活躍！

みんなでワイワイ焼きながら食べる、焼きたてのおだんごはまた格別♪

冷凍のまま持っていけば、道中は保冷剤代わりにもなり、現地で炭火やコンロを使って焼き上げれば、ちょっとしたイベント気分も楽しめます。“自分で焼く楽しさ”と、“アツアツを頬張るおいしさ”を同時に味わえる、たいようならではのアウトドアおやつです。

余計なものを一切加えず、“お米と水だけ”で仕上げているからこそ、ごはんのようにしっかり満足感があるのも魅力のひとつ。

忙しい日の軽食に。

小腹が空いたときのおやつに。

ぜひ、ご家庭でも焼きたてのおいしさをお楽しみください！

ご注文はこちら :https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/taiyo-dng-1/

◆店頭販売：焼きだんご

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/163_1_feb4e083d1daffc855a3894aa7fd46fc.jpg?v=202605170251 ]

◆オンライン販売：冷凍串だんご

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/163_2_2b66c2729d614174ebd32f662a240988.jpg?v=202605170251 ]

◆お問い合わせ

お菓子のたいよう

住所：〒289-2147 千葉県匝瑳市飯倉293番地

電話：0479-72-0533(#)

営業時間：8：00～19：00

定休日：不定休

駐車場：有

楽天市場公式ホームページ：https://www.rakuten.co.jp/etaiyou/

公式Instagram：https://www.instagram.com/okashi_taiyo

公式X（旧Twitter）：https://x.com/okashi_TAIYO

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@okashi_taiyo

公式YouTube：https://www.youtube.com/okashi_taiyou

公式Threads：https://www.threads.net/okashi_taiyo

会社概要

会社名：株式会社太陽社

代表者：代表取締役 片岡 正勝

所在地：〒289-2147千葉県匝瑳市飯倉293番地

設立日：1951年5月1日

事業内容：菓子製造販売

本リリース、および当社全般に関する問い合わせは

下記メールアドレスへお願い申し上げます。

taiyou.ocn@gmail.com