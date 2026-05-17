【楽天イーグルス】スポーツ観戦宿泊助成キャンペーン「仙台プロスポ割」がスタート

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、当社が共催する宿泊助成キャンペーン「仙台プロスポ割」がスタートしましたので、お知らせいたします。

本キャンペーンでは、2026年5月15日（金）～2027年2月28日（日）の期間中、楽天モバイル 最強パーク宮城で開催する楽天イーグルスの一軍公式戦を観戦し、仙台市内の対象宿泊施設に泊まると、1人1泊あたり最大3,000円がキャッシュバックされます。試合当日の宿泊はもちろん、前日のご宿泊も対象となります。

試合前日の前乗りステイから、観戦後の余韻に浸る夜まで。仙台の街を楽しみながら、お得に観戦旅行を満喫していただけます。

※本キャンペーンは定員に達し次第終了となります

＜「仙台プロスポ割」 概要＞

キャンペーン期間中、楽天イーグルスを含む、対象となるプロスポーツの公式戦を観戦し、仙台市内の宿泊施設に宿泊した方を対象に、1人1泊あたり最大3,000円の助成が行われます。

■キャンペーン期間：2026年5月15日（金）～2027年2月28日（日）

※定員に達し次第終了となります

■対象試合：以下のプロスポーツチームの公式戦ホームゲーム

・東北楽天ゴールデンイーグルス

・ベガルタ仙台

・仙台89ERS

・マイナビ仙台レディース

※楽天モバイル 最強パーク宮城において開催される、クライマックスシリーズおよび日本シリーズも対象となります

※ファーム・リーグ公式戦、公式戦以外のイベント試合等は対象外です

※他チームにおいて、下部リーグ戦、練習試合、イベント試合等は対象外です

※開催会場は仙台市内に限ります

■対象となる宿泊：仙台市内の対象宿泊施設での、試合前日の宿泊または試合当日の宿泊を含めた最大3連泊まで

※対象施設はキャンペーン公式サイトをご確認ください

「仙台プロスポ割」公式サイト :https://sendai-prospo-wari.com/

■助成内容：1人1泊あたり宿泊料金の30％助成（1人1泊最大3,000円、最低宿泊料金3,000円）

■ご利用の流れ

（1）対象試合の観戦チケット購入と、対象宿泊施設の宿泊予約

（2）キャンペーン公式サイトから事前申し込み（枠確保）

（3）対象の試合観戦と、対象宿泊施設への宿泊

（4）キャンペーン公式サイトからキャンペーン利用申請

（5）事務局での審査後、審査結果の通知を割引相当額のお振込み

■主催：スポーツコミッションせんだい

■共催：株式会社楽天野球団、株式会社ベガルタ仙台、株式会社仙台89ERS、株式会社マイナビフットボールクラブ

■運営：株式会社ICHICO、名鉄観光サービス株式会社

■お問い合わせ先

仙台プロスポ割事務局（名鉄観光サービス株式会社 仙台支店内）

Tel：022-227-3611

受付時間：月～金 9:30～17:00（土日祝を除く）

詳細はこちら :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202601094275.html

■楽天イーグルスの観戦チケット好評発売中

チケットはこちら :https://www.rakuteneagles.jp/ticket/