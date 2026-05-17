【6月6日・宇都宮】「こどもまんなか×家族まるごと」医療・福祉・地域が交差する市民公開講座を開催（参加無料）

特例認定ＮＰＯ法人そらいろコアラ

特例認定NPO法人そらいろコアラ（栃木県小山市、以下「そらいろコアラ」）は、2026年6月6日（土）、宇都宮市にて市民公開講座「こどもまんなか×家族まるごと 支える社会のために」を開催します。

本講座は、第68回日本小児神経学会学術集会の市民公開講座として実施され、医療・福祉・行政・地域といった多様な立場の実践者が一堂に会し、「子どもを起点に、家族や地域をどう支えるか」というテーマをもとに議論を行います。

■「こどもまんなか」を“家族まるごと”で捉え直す

子どもを取り巻く課題は、家庭の孤立や経済状況、地域とのつながりなど、複合的な要因が絡み合っています。

そのため近年、「子ども単体」ではなく、「家族まるごと」支える視点の重要性が高まっています。

本講座では、医療・福祉・地域の現場で活動する登壇者が、実践事例や葛藤、連携の工夫を共有しながら、分野を越えた支援のあり方を探ります。

■開催概要

日時：2026年6月6日（土）14:00～16:00

会場：ライトキューブ宇都宮 中ホール（第1会場）

参加費：無料

対象：どなたでも参加可能（学生、子育て世代、支援者、地域活動に関心のある方など） ■プログラム 【座長】

高橋 昭彦（ひばりクリニック／認定NPO法人うりずん）

【大会長挨拶】

小坂 仁（自治医科大学 小児科学）

【後援挨拶】

栃木県こども政策課

【実践報告】

「こどもまんなか×家族まるごと×ごちゃまぜ」

高橋 昭彦 増田 卓哉（自治医科大学 小児科学／特例認定NPO法人そらいろコアラ） 濱野 将行（一般社団法人えんがお）

■パネルトーク

医療・福祉・行政・地域といった異なる立場の登壇者が、

「支援が届きにくい人へどう関わるか」

「分野を越えた連携はどうすれば実現できるか」

といった問いをもとに対話を行います。

パネリスト：高橋 昭彦、鳥飼 蓬子、増田 卓哉 ファシリテーター：濱野 将行

■現場からのメッセージ

子どもも、大人も、高齢者も、

誰か一人が頑張るのではなく、自然に支え合える地域とはどのような姿なのか。

本講座は、専門職だけでなく、市民一人ひとりがその問いに向き合い、

自分なりの関わり方を見つけるきっかけとなる場を目指しています。

■本講座の特徴

医療・福祉・行政・地域の実践者が一堂に会する 「こどもまんなか」を家族・地域単位で捉える視点 現場のリアルな実践事例と対話を重視 学生・市民も参加しやすいオープンな設計

■主催・後援

主催：第68回日本小児神経学会学術集会 後援：栃木県、特例認定NPO法人そらいろコアラ

■参加方法

イベント申込専用フォーム（https://x.gd/502O6）から必要事項を記入しお申し込みください。

当日参加も可能です。詳細はチラシをご確認ください。

【参加申込フォーム】https://x.gd/502O6