キム スンギュ選手 FIFAワールドカップ2026(TM) 韓国代表メンバー選出のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

社団法人大韓サッカー協会(KFA)より発表された、2026年6月、7月にカナダ、メキシコ、アメリカで開催される『FIFAワールドカップ2026(TM)』に臨む韓国代表メンバーに、当クラブ所属のキム スンギュ選手が選出されましたので、お知らせします。

キム スンギュ選手プロフィール

□ポジション：GK

□生年月日：1990年9月30日

□出身：大韓民国

プロフィールの詳細はこちら(https://www.fctokyo.co.jp/team/players/2026/298376/)

キム スンギュ選手コメント

「はじめに、サッカー選手にとって夢の舞台である、ワールドカップのメンバーに選出いただき大変光栄です。

4大会目ですが、いつも初心のようにワクワクして楽しみな舞台です。大韓民国代表として出場しますが、FC東京所属の選手としてワールドカップに行けることを嬉しく思います。大怪我の後、FC東京の助けがなければワールドカップ出場も難しかったと思うので、クラブには大きな感謝の気持ちで一杯です。東京に来る時に立てた目標は、復帰して活躍すること、ワールドカップに行くこと、チームにタイトルをもたらすことでした。

今回選出されたことで満足することなく、ワールドカップで多くのことを経験し、東京に戻ってきてシャーレを獲得できるように一生懸命戦ってきます。

ファン・サポーターのみなさん、いつも熱い応援ありがとうございます！応援してくださっているみなさんのために、ワールドカップで活躍している姿を見せます！応援よろしくお願いします」

グループA マッチスケジュール

グループステージMD1

6月12日(金)11:00キックオフ※日本時間

vs チェコ代表

Guadalajara Stadium(メキシコ)

配信：DAZN

グループステージMD2

6月19日(金)10:00キックオフ※日本時間

vs メキシコ代表

Guadalajara Stadium(メキシコ)

配信：DAZN

グループステージMD3

6月25日(木)10:00キックオフ※日本時間

vs 南アフリカ代表

Estadio Monterrey(メキシコ)

配信：DAZN