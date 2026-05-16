キム スンギュ選手 FIFAワールドカップ2026(TM) 韓国代表メンバー選出のお知らせ
社団法人大韓サッカー協会(KFA)より発表された、2026年6月、7月にカナダ、メキシコ、アメリカで開催される『FIFAワールドカップ2026(TM)』に臨む韓国代表メンバーに、当クラブ所属のキム スンギュ選手が選出されましたので、お知らせします。
キム スンギュ選手プロフィール
□ポジション：GK
□生年月日：1990年9月30日
□出身：大韓民国
プロフィールの詳細はこちら(https://www.fctokyo.co.jp/team/players/2026/298376/)
キム スンギュ選手コメント
「はじめに、サッカー選手にとって夢の舞台である、ワールドカップのメンバーに選出いただき大変光栄です。
4大会目ですが、いつも初心のようにワクワクして楽しみな舞台です。大韓民国代表として出場しますが、FC東京所属の選手としてワールドカップに行けることを嬉しく思います。大怪我の後、FC東京の助けがなければワールドカップ出場も難しかったと思うので、クラブには大きな感謝の気持ちで一杯です。東京に来る時に立てた目標は、復帰して活躍すること、ワールドカップに行くこと、チームにタイトルをもたらすことでした。
今回選出されたことで満足することなく、ワールドカップで多くのことを経験し、東京に戻ってきてシャーレを獲得できるように一生懸命戦ってきます。
ファン・サポーターのみなさん、いつも熱い応援ありがとうございます！応援してくださっているみなさんのために、ワールドカップで活躍している姿を見せます！応援よろしくお願いします」
グループA マッチスケジュールグループステージMD1
6月12日(金)11:00キックオフ※日本時間
vs チェコ代表
Guadalajara Stadium(メキシコ)
配信：DAZN
グループステージMD2
6月19日(金)10:00キックオフ※日本時間
vs メキシコ代表
Guadalajara Stadium(メキシコ)
配信：DAZN
グループステージMD3
6月25日(木)10:00キックオフ※日本時間
vs 南アフリカ代表
Estadio Monterrey(メキシコ)
配信：DAZN