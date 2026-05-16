ダイアン津田の初著書『津田日記』、東京・大阪にて刊行記念サイン本お渡し会開催決定！

株式会社新潮社

大人気お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏さん。ファン待望の初著書『津田日記』を、50歳のお誕生日である5月27日(水)に新潮社より発売いたします。『津田日記』は、ゴイゴイスーな2025年に、津田さんが一日も欠かさず綴った日記です。下心も悪口も喜びも悲しみも……日記でも津田さんは感情むき出しで人間くささが全開！令和のご時世に「奇跡」ともいえる一冊です。この度、『津田日記』の刊行記念サイン本お渡し会を開催することが決定しました！

【『津田日記』刊行記念サイン本お渡し会、開催決定！】

津田篤宏『津田日記』（新潮社刊）

刊行を記念したサイン本お渡し会の開催が決定しました。

６月６日(土)ブックファースト新宿店、６月１４日(日)紀伊国屋書店グランフロント大阪店の２店舗にて開催します。詳細は以下及び各リンクよりご確認ください。

６月６日(土) ブックファースト新宿店開催

場所：ブックファースト新宿店 地下2階 Fゾーンイベントスペース（https://www.book1st.net/shop/shinjuku.html）

日時：6月6日(土) 14:00～

応募期間：5/16（土）13:00～5/22（金）23：59

当落発表：5/30（土）夕方頃

料金：書籍代 1,760円（税込み）

※当選メールののちに集合時間を記載したメールをお送りします。

６月６日(土) 東京開催・詳細はこちら :https://www.book1st.net/event/2026/05/001849.html

６月１４日(日) 紀伊國屋書店グランフロント大阪店

場所：紀伊國屋書店グランフロント大阪店（https://store.kinokuniya.co.jp/store/grand-front-osaka-store/）

日時：6月14日(日) 14:30～

応募期間：5/16（土）13:00～5/24（日）23：59

当落発表：5/26（火）18：00

料金：書籍代 1,760円（税込み）

※集合時間は当選メールもしくは別途お送りするメールにてご確認ください。

６月１４日(日) 大阪開催・詳細はこちら :https://store.kinokuniya.co.jp/event/1778137185/

※両イベントともに、事前に津田さんがサインをした本をお渡しする会です。その場でサインはいたしませんのでご了承の上ご参加ください。

※イベントは最終部のお並び列が途切れ次第終了となります。集合時間に遅れた場合はイベントにご参加いただけない可能性がありますので、予めご了承ください。

※当日マスコミ・メディアなどの取材・撮影が入る場合がございます。また、お客様がうつり込む可能性がございます。撮影内容はTV・新聞・インターネット等に掲載される場合が ございますので、あらかじめご了承ください。

【発売前から話題沸騰！『津田日記』の中身を先行公開】

365日感情むき出しの『津田日記』、この度書籍に収録されている3週間分の「日記」を先行公開しております！なおこの他、コラム・写真ページ・現物の日記の写真なども書籍では収録予定です。津田さんならではの一冊にどうぞご期待下さい。

1/27(月)～2/2(日)のダイアン津田さんの日記 (C)『津田日記』（新潮社刊）5/5(月)～5/11(日)のダイアン津田さんの日記 (C)『津田日記』（新潮社刊）10/13(月)～10/19(日)のダイアン津田さんの日記 (C)『津田日記』（新潮社刊）

【『津田日記』執筆のきっかけは？】

2024年末に占いで「黄色のカバーの手帳を買うと運気があがる」と言われた津田さん。エルメスで黄色の革の手帳を買い2025年の1年間、日記を書こうと決意します。嫁とケンカ、千鳥大悟さんと飲んだ、ライス関町さんとサウナ、息子や娘と買い物、ラジオうまくいかない、名探偵のロケしんどい……などなど、日常が率直に素直に綴られます。

なんでもタイパの時代にあえて手書きで、コツコツ毎日書き続けた『津田日記』は、“芸人本”の枠を超えた文学性さえも感じられる一冊に仕上がっています！

【本人コメント】

私津田が書いた渾身の作品に仕上がっております。映画化待った無し！

読んでください！

買っていただいた方には特大のすーをさしあげます！！

【『津田日記』発売までの告知スケジュール】

津田さんのギャグ「スーを差し上げます」にちなんで、『津田日記』発売までの「スケジュールを差し上げます」！誕生日＆書籍発売日である5月27日(水)を、盛大に迎えましょう！

【津田さんは「日記界隈」のニュースター！？】

(C)新潮社

Z世代を中心に今「日記界隈」がブームになっています。

「日記界隈」とは、その名の通り、「日記を書く人々」のこと。従来の日記は他人に見せず、自分だけの中で留めておくものですが、Z世代の日記はその逆。あえて日々起きた出来事をSNSなどのネット上で共有するスタイルが主流です。50歳を迎える津田さんが、そんな「日記界隈」の新たなスターとなる日も近いかもしれません……！

【書籍内容】

津田篤宏『津田日記』（新潮社刊）

《ダイアン津田、待望の初著書！ 感情むき出しの365日！ 令和に奇跡の一冊！》

嫁とケンカ、千鳥大悟さんと飲む、ラジオうまくいかない、名探偵のロケしんどい……。東京・大阪を軽快に往復し、仕事ゴルフ飲み会家族サービスと、超多忙でゴイゴイスーな2025年の毎日を、一日も欠かさず綴った日記を本邦初公開。下心も悪口も喜びも悲しみも、津田は日記でも感情むき出し＆人間くささ全開。読みだしたら止まらない！

【著者紹介：津田篤宏（つだ・あつひろ）】

1976年5月27日生まれ。滋賀県出身。漫才師。2000年に中学の同級生ユースケとお笑いコンビ・ダイアンを結成。ツッコミを担当している。テレビ、ラジオ、舞台、ユーチューブなど、各メディアで引っ張りだこの人気者で、最近は俳優としても活躍中。本書は初めての単著になる。

▶津田篤宏プロフィール（吉本興業HP）：https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=175

▶X：https://x.com/daiantsuda?lang=ja

▶インスタグラム：https://www.instagram.com/ggoigoisu/?hl=ja

【書籍データ】

(C)新潮社写真部

【タイトル】津田日記

【著者名】津田篤宏

【発売日】2026年5月27日

【造本】46判変小・ソフトカバー・176頁

【定価】1760円（税込）

【ISBN】978-4-10-356881-0

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/356881/