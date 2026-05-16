ワイン好き必見！ホワイトハウスが選んだカリフォルニアワイン「フリーマン」、日本人醸造家アキコ氏来日 ─ 大阪・東大阪で15名限定のテイスティングイベント

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有限会社mano a mano


ワイン・ウイスキー専門店「COCOS WINE&WHISKY」を運営する


有限会社mano a mano（本社：大阪府東大阪市）は、2026年5月22日（金）、


米国カリフォルニア「Freeman Vineyard & Winery」醸造家の


アキコ・フリーマン氏を招いた限定15名様のテイスティングイベントを


開催いたします。


オバマ元大統領、トランプ大統領の公式夕食会など、米国大統領の


食卓で選ばれてきたワイン5種を、造り手ご本人のお話とともに


味わっていただける、関西では大変稀少な機会です。




■ ホワイトハウスが選んだ、日本人女性のカリフォルニアワイン


日本人女性が、はじめてカリフォルニアの地にワイナリーを構えた


のは、今からおよそ20年前のことでした。アキコ・フリーマン氏が


夫のケンと共に設立した「Freeman Vineyard & Winery」は、米国


ソノマ・コーストの冷涼な気候のもと、ピノ・ノワールとシャルドネ


だけを丁寧に造り続けてきた小さなワイナリーです。





そのワインは、いつしか米国大統領の公式夕食会という、世界のVIPを


もてなす最も格式の高い場で繰り返し選ばれるようになりました。


オバマ元大統領、そしてトランプ大統領──歴代大統領の食卓に、


日本人女性が手掛けたカリフォルニアワインが並んでいる。


その事実は、ワインを愛するすべての方にとって、どこか誇らしい


物語ではないでしょうか。




このたび、アキコさんの来日にあわせて、関西のワイン愛好家の


皆様にもこの体験をお届けしたいと、当店として特別な一夜を


ご用意することになりました。



15名様限定としたのは、ただ味わうだけではなく、アキコさんに


ワインへの想いや畑のお話を直接伺いながら、ゆっくりと一杯を


傾けていただきたかったから。スタンディング形式の親密な空間で、


造り手と飲み手の距離が一番近くなる時間を、ぜひお過ごし


いただければと思います。




■ 当日テイスティングするワイン5種


スパークリングから始まり、シャルドネ、そして3種のピノ・ノワール


へと続く構成で、ワイナリーの世界観を一筆書きでお楽しみ


いただける流れになっています。


・ユーキ・エステート ブラン・ド・ブラン 2020


・涼風 シャルドネ 2023


・ピノ・ノワール ウエスト・ソノマ・コースト 2021


・グロリア・エステート「輝」ピノ・ノワール 2022


・アキコズ・キュヴェ ピノ・ノワール 2022


それぞれのワインに寄り添うフィンガーフード（2～3品）も、


当店スタッフがご用意いたします。





当店取り扱いのフリーマンワインはこちら→https://cocos.co.jp/c/area/america/california/freeman?scid=spec_winery
■ 醸造家プロフィール

アキコ・フリーマン


米国カリフォルニア州ソノマ「Freeman Vineyard & Winery」醸造家。


夫のケン・フリーマン氏と共に同ワイナリーを設立し、日本人女性


として初めて米国にワイナリーを構えた人物。手掛けるピノ・ノワール、


シャルドネは米国大統領の公式夕食会など格式高い場で繰り返し


採用され、世界中のワインラヴァーから高い評価を受けている。







■ 参加者特典


イベント当日に限り、フリーマンの各銘柄を10％OFFにてお求め


いただけます。気に入った一本を、その日のうちにお持ち帰り


いただける特別な機会です。



■ 開催概要


開催日：2026年5月22日（金）


時間 ：18:30 スタート


会場 ：COCOS WINE&WHISKY


形式 ：スタンディング形式


定員 ：15名様（先着順・要予約）


参加費：3,500円（税込）


予約方法：COCOS WINE&WHISKY 公式LINE、店頭、お電話にて承ります。


公式LINE：https://liff.line.me/2000822460-QPe3OrK0


TEL ：072-927-9060




■ 店舗情報

店名 ：COCOS WINE&WHISKY


所在地：大阪府東大阪市島之内1-8-20


電話 ：072-927-9060


店舗HP ：https://shop.cocos.co.jp/
オンラインショップHP(https://shop.cocos.co.jp/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97HP) : https://cocos.co.jp/


Instagram：https://www.instagram.com/cocos_wine.osaka/






■ 会社概要


会社名：有限会社mano a mano


所在地：大阪府東大阪市島之内1-8-20


代表者：橋本 学


事業内容：ワイン・ウイスキーの専門販売（実店舗、ECサイト運営）



■ 報道関係者からのお問い合わせ先


有限会社mano a mano／COCOS WINE&WHISKY


担当：橋本 俊


TEL ：072-927-9060


Email：s.hashimoto@cocos.co.jp