ワイン好き必見！ホワイトハウスが選んだカリフォルニアワイン「フリーマン」、日本人醸造家アキコ氏来日 ─ 大阪・東大阪で15名限定のテイスティングイベント
ワイン・ウイスキー専門店「COCOS WINE&WHISKY」を運営する
有限会社mano a mano（本社：大阪府東大阪市）は、2026年5月22日（金）、
米国カリフォルニア「Freeman Vineyard & Winery」醸造家の
アキコ・フリーマン氏を招いた限定15名様のテイスティングイベントを
開催いたします。
オバマ元大統領、トランプ大統領の公式夕食会など、米国大統領の
食卓で選ばれてきたワイン5種を、造り手ご本人のお話とともに
味わっていただける、関西では大変稀少な機会です。
■ ホワイトハウスが選んだ、日本人女性のカリフォルニアワイン
日本人女性が、はじめてカリフォルニアの地にワイナリーを構えた
のは、今からおよそ20年前のことでした。アキコ・フリーマン氏が
夫のケンと共に設立した「Freeman Vineyard & Winery」は、米国
ソノマ・コーストの冷涼な気候のもと、ピノ・ノワールとシャルドネ
だけを丁寧に造り続けてきた小さなワイナリーです。
そのワインは、いつしか米国大統領の公式夕食会という、世界のVIPを
もてなす最も格式の高い場で繰り返し選ばれるようになりました。
オバマ元大統領、そしてトランプ大統領──歴代大統領の食卓に、
日本人女性が手掛けたカリフォルニアワインが並んでいる。
その事実は、ワインを愛するすべての方にとって、どこか誇らしい
物語ではないでしょうか。
このたび、アキコさんの来日にあわせて、関西のワイン愛好家の
皆様にもこの体験をお届けしたいと、当店として特別な一夜を
ご用意することになりました。
15名様限定としたのは、ただ味わうだけではなく、アキコさんに
ワインへの想いや畑のお話を直接伺いながら、ゆっくりと一杯を
傾けていただきたかったから。スタンディング形式の親密な空間で、
造り手と飲み手の距離が一番近くなる時間を、ぜひお過ごし
いただければと思います。
■ 当日テイスティングするワイン5種
スパークリングから始まり、シャルドネ、そして3種のピノ・ノワール
へと続く構成で、ワイナリーの世界観を一筆書きでお楽しみ
いただける流れになっています。
・ユーキ・エステート ブラン・ド・ブラン 2020
・涼風 シャルドネ 2023
・ピノ・ノワール ウエスト・ソノマ・コースト 2021
・グロリア・エステート「輝」ピノ・ノワール 2022
・アキコズ・キュヴェ ピノ・ノワール 2022
それぞれのワインに寄り添うフィンガーフード（2～3品）も、
当店スタッフがご用意いたします。
当店取り扱いのフリーマンワインはこちら→https://cocos.co.jp/c/area/america/california/freeman?scid=spec_winery
■ 醸造家プロフィール
アキコ・フリーマン
米国カリフォルニア州ソノマ「Freeman Vineyard & Winery」醸造家。
夫のケン・フリーマン氏と共に同ワイナリーを設立し、日本人女性
として初めて米国にワイナリーを構えた人物。手掛けるピノ・ノワール、
シャルドネは米国大統領の公式夕食会など格式高い場で繰り返し
採用され、世界中のワインラヴァーから高い評価を受けている。
■ 参加者特典
イベント当日に限り、フリーマンの各銘柄を10％OFFにてお求め
いただけます。気に入った一本を、その日のうちにお持ち帰り
いただける特別な機会です。
■ 開催概要
開催日：2026年5月22日（金）
時間 ：18:30 スタート
会場 ：COCOS WINE&WHISKY
形式 ：スタンディング形式
定員 ：15名様（先着順・要予約）
参加費：3,500円（税込）
予約方法：COCOS WINE&WHISKY 公式LINE、店頭、お電話にて承ります。
公式LINE：https://liff.line.me/2000822460-QPe3OrK0
TEL ：072-927-9060
■ 店舗情報
店名 ：COCOS WINE&WHISKY
所在地：大阪府東大阪市島之内1-8-20
電話 ：072-927-9060
店舗HP ：https://shop.cocos.co.jp/
オンラインショップHP(https://shop.cocos.co.jp/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97HP) : https://cocos.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/cocos_wine.osaka/
■ 会社概要
会社名：有限会社mano a mano
所在地：大阪府東大阪市島之内1-8-20
代表者：橋本 学
事業内容：ワイン・ウイスキーの専門販売（実店舗、ECサイト運営）
■ 報道関係者からのお問い合わせ先
有限会社mano a mano／COCOS WINE&WHISKY
担当：橋本 俊
TEL ：072-927-9060
Email：s.hashimoto@cocos.co.jp