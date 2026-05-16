「静岡のみなさん！新宿に集え～！！！」ブルーマングループ ×「水曜どうでしょう」藤村忠寿・嬉野雅道K-MIX限定ラジオCM放送開始

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ニューヨーク発のライブエンターテインメントショー Blue Man Group は、2026年夏に開催する新宿公演に向け、静岡県限定のラジオCMを、FMラジオ局 K-MIX にて放送開始いたします。

CMナレーションを担当するのは、北海道テレビ（HTB）の人気番組「水曜どうでしょう 」のディレクターとして知られる 藤村忠寿 氏と 嬉野雅道 氏。今回の CM は、「静岡じゃない！新宿だ！」という強烈なフレーズとともに、“静岡から新宿へ”をテーマに制作されました。

■なぜ静岡なのか？

きっかけのひとつは、「水曜どうでしょう」番組内で藤村ディレクターが発した「静岡県民もかなり熱いですからね」という一言。その発言をヒントに、“静岡の熱量” に着目し、今回の企画がスタートしました実際、静岡県は新幹線による首都圏アクセスが良く、ライブ・舞台・コンサートなどを目的に東京へ足を運ぶ観客も多い地域です。主催者側では、これまでの公演実績や来場データから、静岡エリアには熱心なブルーマンファンが多いことを実感しており、「この夏、新宿にもっと静岡の方々に来ていただきたい」という思いから、今回の“K-MIX限定CM”企画が実現しました。

■“どうでしょう節”全開のラジオCM

CMでは、藤村氏・嬉野氏による自由奔放な“どうでしょう節”と、ブルーマングループならではのロック、アート、コメディの世界観が融合。「静岡のみなさん！新宿に集え～！！！」という熱量あふれる呼びかけとともに、ブルーマングループのライブ感を伝える内容となっています。今回のCMは静岡県限定放送となっており、K-MIXリスナーに向けた特別バージョンとして制作されました。

■藤村忠寿（ふじむら ただひさ）プロフィール

愛知県出身。HTBの現役社員。『水曜どうでしょう』を立ち上げ、鋭い演出とナレーションで全国的な人気を獲得。「藤やん」の愛称で親しまれ、大泉洋を発掘。YouTube「水曜どうでそうTV」で新たな魅力を発信し、番組の魂を牽引する存在。

■嬉野雅道（うれしの まさみち）プロフィール

佐賀県出身。HTBの現役社員。『水曜どうでしょう』で独特の映像世界を構築し、カメラマンとして活躍。愛称「うれしー」としてファンに愛される。ドラマ『チャンネルはそのまま！』（2019年 日本民間放送連盟賞 番組部門 テレビドラマ番組 最優秀賞、2019年 日本民間放送連盟賞 テレビ部門 グランプリ）のプロデューサーも務める、視聴者の心を掴むクリエイター。

■ブルーマングループとは

ニューヨーク発の世界的ライブエンターテイメント。

ロック、アート、コメディが融合した言葉を使わないパフォーマンスは、これまでに世界5,000万人以上を魅了しました。世代や国籍を問わず直感的に楽しめるのが最大の魅力。

観客もショーの一部となり、会場全体が熱狂に包まれる唯一無二のライブエンターテインメントです。

■ブルーマングループ2026新宿公演概要

日程：2026年8月2日（日）～8月30日（日）

会場：シアターミラノ座（新宿区歌舞伎町一丁目29番1号東急歌舞伎町タワー6階）

チケット料金：S席6,800円～

チケット発売：2026年5月16日（土）チケット発売開始（ぴあ、イープラス、ローチケ）

公式サイト：https://www.blueman.jp/

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