【ハンズ期間限定キャンペーン】tiptoe（ティップトウ）グロウイットソルベティントご購入でエンジェルキーリングをプレゼント！5月16日（土）よりスタート！※なくなり次第終了 ※一部店舗を除く

スターデザインコスメティックス株式会社

スターデザインコスメティックス株式会社（所在地：東京都）は、取り扱いブランド tiptoe（ティップトウ）の「グロウイットソルベティント」をハンズ各店 ※一部店舗を除く にて1点以上お買い上げのお客様に、今だけ非売品のオリジナルノベルティ「エンジェルキーリング」を1点プレゼントする限定キャンペーンを、2026年5月16日（土）より実施いたします。

数量限定につき、なくなり次第予告なく贈呈終了となります。この機会にぜひご利用ください。

■ キャンペーン概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/88022/table/26_1_f3092f35c0d9622bb099158615ed8dcf.jpg?v=202605161251 ]

■ 対象製品

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/88022/table/26_2_2b59b08276eb90a60c6b44ba69af345b.jpg?v=202605161251 ]

■ プレゼントノベルティ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/88022/table/26_3_1c3182dd58a5f21cb3fad02300d8516d.jpg?v=202605161251 ]

■ SNS・お問い合わせ

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/88022/table/26_4_92b5b1793e26f108db87563aead7c737.jpg?v=202605161251 ]

【本件に関するお問い合わせ】

スターデザインコスメティックス株式会社（日本総代理店）

〒169-0072 東京都新宿区大久保1-3-14

メール：info@star-cosme.net