【ゴッパ合同会社】複数のモバイルバッテリー収納に対応、耐熱800℃、5層構造「モバイルバッテリー 燃えにくいケース 大きめ」2026年5月16日よりAmazonで一般販売開始

ゴッパ合同会社

ゴッパ合同会社（所在地：東京都中央区、代表：九鬼 隆則）は、「毎日持ち歩く防災」をコンセプトとした「モバイルバッテリー用 燃えにくいケース」シリーズの新モデルとして、ワイヤレス充電規格のモバイルバッテリー収納に対応した、耐熱800℃、5層構造で炎や熱の拡散を抑える「モバイルバッテリー 燃えにくい(難燃)ケース 大きめ（型番：EG-FR21S）」を2026年5月16日よりAmazonにて一般販売を開始いたします。

モバイルバッテリー 燃えにくい(難燃)ケース 大きめ（EG-FR21S）

■ 開発背景

リチウムイオン電池搭載製品は、不具合や劣化をきっかけに発煙・発火へ至る可能性があるため注意が必要です。東京消防庁の公開情報では、令和5年中の用途別火災状況において「モバイルバッテリー」が最多となっています。※1

こうした状況を受け、「万一」への備えを“特別な防災”ではなく“毎日の持ち物”として自然に取り入れられることを目指して開発した「モバイルバッテリー用 燃えにくいケース」シリーズに、より大容量、かつ金属素材不使用でワイヤレス充電規格のモバイルバッテリー収納に対応した新モデル「モバイルバッテリー 燃えにくいケース 大きめ」が加わりました。

■ 製品特徴

本製品は、モバイルバッテリーの発熱・発火など万一の事故による被害の抑制を目的とした、毎日持ち歩ける防災対策アイテムです。外層にシリコンとガラス繊維布、中層に耐火綿、内層にガラス繊維布とシリコンを重ねた5層構造により、炎や熱の拡散を抑える設計を採用しています。さらに開閉部にも耐火ファスナーを採用し、開口部からの熱の伝わりを抑える設計としました。金属素材を使用していないため、Qi／Qi2／MagSafeおよびApple Watchなどの各ワイヤレス充電規格に対応するモバイルバッテリーの収納が可能です（特許出願中）。

「毎日持ち歩く防災」をテーマに、普段使いを意識したスタイリッシュなデザインと、モバイルバッテリーを複数本まとめて収納できる大きめサイズを両立。肌触りの良いシリコンコートには撥水機能を持たせ、カラーはブラック・グリーン・グレーの3色を用意しました。モバイルバッテリーの収納や保管用ケースとしても、外出時の持ち歩き用ガジェットポーチとしても幅広く活用できます。

■ モバイルバッテリー 燃えにくい(難燃)ケース 大きめ（EG-FR21S）

ブラックグレーグリーン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166435/table/13_1_3a845e3f8386c672921ab726d12b7138.jpg?v=202605160151 ]

■ 製品仕様

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166435/table/13_2_ee0c21fe15e942c2224e0f7044298f41.jpg?v=202605160151 ]

■ Amazonストアページ

【耐熱800℃】モバイルバッテリー 燃えにくい(難燃)ケース 大きめ（EG-FR21S）

ブラック：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYPH5N6H

グレー：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYPLLV8W

グリーン：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYPM382Y

■ 出典

※1：東京消防庁「リチウムイオン電池搭載製品からの出火が過去最多～充電中以外の火災にも注意！～」報道発表資料（令和6年7月12日）。令和5年の数値は速報値。

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/content/000042919.pdf