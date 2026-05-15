JIGGYS SHOPが阪神タイガース公認甚平を発売開始。球場観戦から夏祭りや父の日まで楽しめる夏の新定番。

株式会社FLAVA阪神タイガース公認甚平

ECアパレルショップ「JIGGYS SHOP」を展開する株式会社FLAVAは、2026年5月15日より阪神タイガース公認甚平の販売を開始いたします。

阪神タイガースファンに向け、“熱き魂を纏う。”をコンセプトに制作した刺繍入り応援甚平。観戦の日はもちろん、夏祭りや街歩きでも楽しめる、大人のための和モダンデザインに仕上げました。

詳細を見る :https://topfloor.jp/products/218725

熱き魂を纏う、“魅せる勝負服”

阪神タイガースファンのためにJIGGYS SHOPが仕立てた刺繍入り甚平。静と動が共存する、大人のための粋なデザインに仕上げました。観戦の日はもちろん、夏祭りやイベントでも視線を集める存在感。ただの応援グッズではなく、“魅せる勝負服”として楽しめる一着です。

“猛虎風烈”と“竹に虎”を背負う迫力デザイン

和の風情を感じさせる「黒しじら」、夜の雨を思わせる縦縞「夜雨」の2カラーを展開。

バックには、“猛虎風烈”の四文字刺繍と、古来より強さとしなやかさの象徴として描かれてきた“竹に虎”を大胆に刺繍。フロントには左胸にロゴと左袖にTigersの刺繍を配置。

球場観戦から街歩きまで、夏を楽しむ虎党スタイル

背中に「猛虎風烈」、左胸と左袖にロゴを全てゴールドカラーの刺繍で配置。

甲子園での観戦コーデとしてはもちろん、花火大会や夏祭り、旅行先でのリラックスウェアとしても活躍。阪神タイガースファンへの父の日ギフトとしてもおすすめの一着です。袖を通した瞬間、“猛虎の一員”になれる。本物志向のタイガースファンへ向けた特別な一着に仕上げました。

商品概要

様々なシーンでご着用頂けます。

商品名

JIGGYS SHOP×阪神タイガース公認甚平

発売日

2026年5月15日（金）

販売ページ

https://topfloor.jp/products/218725

サイズ展開

S / M / L / XL

カラー展開

黒しじら / 夜雨

販売価格

9,995円（税込）

甚平に続き、浴衣も近日展開予定

JIGGYS SHOPでは近日中に阪神タイガース公認浴衣の販売開始も予定しております。阪神タイガース甚平・浴衣のスペシャルコンテンツページも公開中です。

https://topfloor.jp/pages/jg_sp-hanshin

阪神タイガース公認甚平/浴衣スペシャルコンテンツ

今後もタイガースファンの皆さまに向け、日常の中で楽しめるファッションアイテムを展開してまいります。

会社概要

会社名 株式会社 FLAVA(フレイヴァ)

設立 2007年2月1日

資本金 4億1250万円

代表取締役 池田 健二

所在地 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-28-3 四ツ橋グランスクエア9F-C

電話番号 TEL:06-6531-1147 / FAX:06-6185-1047

事業内容 EC事業 / https://flava.co.jp

公式instagram : https://www.instagram.com/jiggysshop/

阪神タイガース公認甚平: https://topfloor.jp/products/218725

甚平・浴衣のスペシャルコンテンツ: https://topfloor.jp/pages/jg_sp-hanshin

お問い合わせ先

担当:有山

Email: ariyama@flava.co.jp