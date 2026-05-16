〈ヴィノテラス〉マスタークラス2026 アルザス・ロワール・ローヌ編 開講

ワインエナジー株式会社

マスタークラス2026「アルザス」「ロワール」「ローヌ」開講のご案内です！

ヴィノテラスのマスタークラスでは、梁講師監修のもと、試験対策講座やブラッシュアップ講座でも踏み込めなかった「狭く・深い」ワインの世界をじっくりと解説してまいります！

詳細を見る :https://vnts.shop/lpc/389005?utm_source=pr-times&utm_medium=prtimes&utm_campaign=live-20260717set

開催概要

◆アルザス◆ 7月17日(金)19時～21時

https://vnts.shop/lpc/live-20260717

グラン・クリュ間に明確な優劣がみられるアルザス。

土壌タイプと得意とする品種からグラン・クリュをグループ分けし、体系的に理解いただけるよう解説してまいります。



◆ロワール◆ 8月7日(金)19時～21時

https://vnts.shop/lpc/live-20260807

一部のワインを除き、全体的にまだまだリーズナブルで、手が届きやすい位置にあります。ロワールワインを深く知ることで、フランスワインライフが豊かになるはず！



◆ローヌ◆ 10月9日(金)19時～21時

https://vnts.shop/lpc/live-20261009

ローヌは決してパワフルなだけではなく、エレガンスもある。主要品種であるシラーとグルナッシュは国際品種でもあり、世界のワインを知る上でも真っ先に知っておくべく産地のひとつです。

▼お得な3講座セットが断然おすすめ▼

https://vnts.shop/lpc/live-20260717set

※すべてオンライン（Zoom）にて開催いたします

当日ご都合が悪くてもOK！

後日録画動画を配信するのでお好きなタイミングでご受講いただけます

※すべての講義にワイン50ml×6本付いてきます

詳細を見る :https://vnts.shop/lpc/389005?utm_source=pr-times&utm_medium=prtimes&utm_campaign=live-20260717set

■講師紹介

梁 世柱 Seju Yang

La Mer Inc.CEO

SommeTimes 編集長

1983年大阪生まれ。

2003年、19歳の時に音楽留学の為ボストンに移住。

その後NYに移り、様々なレストランにてソムリエとして研鑽を積む。

2011年starchefs.comよりRising Star NYC Sommelier Award受賞。

2012年Zagat SurveyよりZagat 30 under 30 NYC Sommelier Award受賞。

同年、Wine Enthusiast紙より、America’s 100 Best Wine Restaurant Award受賞。

世界最大のソムリエ激戦地での連続受賞は日本出身のソムリエとして唯一の快挙となった。

2012年に日本帰国後は、ミシュランガイド三ッ星店も含め、都内のレストランでシェフ・ソムリエを歴任。

2017年、オーストラリアにて開催されたSomms of the Worldに、World’s 50 Best Sommeliersの一員として招聘。

2018年、La Mer Inc.設立。代表取締役社長兼CEOに就任。

ワインジャーナリストとしてワイン専門誌に多数寄稿。

2020年、自身をメインライターとしたオンラインワインメディア

SommeTimesを発足。

ワインエナジー株式会社

ヴィノテラス ワインスクール

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[電話番号] 03-6268-9683（平日9:00～18:00）

[URL] https://school.vnts.jp/

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