耳キュンシチュエーションボイスドラマレーベル「Honey Mellow」 「おとなり以上、恋人未満　～激メロ営業部長・城の寵愛～」（CV.茶介） 5月15日（金）より「ぼるコミ」にて先行配信開始！

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、シチュエーションボイスドラマレーベル「Honey Mellow」の人気シリーズ「おとなり以上」より、最新作「おとなり以上、恋人未満 ～激メロ営業部長・城の寵愛～」（CV.茶介）を電子コミックストア「ぼるコミ」にて5月15日（金）より先行配信を開始したことをお知らせいたします。

「おとなり以上」シリーズは、『お隣さん』との恋愛をテーマに、近くて遠い距離感の彼との甘くもどかしい恋が楽しめるシリーズです。 今回は茶介さん演じる、取引先の大手商社営業部長・城真一編。密かに憧れていた完璧でスマートな彼がまさかのお隣さんに！ある「秘密」をきっかけに急接近し、宅飲みで見せるちょっぴりズルくて甘い色気を纏った素顔に翻弄される……。大人の余裕の裏に深い想いを抱える彼との、甘く刺激的なシチュエーションをお楽しみください。

シチュエーションボイスドラマレーベル「Honey Mellow」公式サイト： https://products.voltage.co.jp/honeymellow/(https://products.voltage.co.jp/honeymellow/)

シチュエーションボイスドラマレーベル「Honey Mellow」公式X (@HnMl_official)：https://x.com/HnMl_official(https://x.com/HnMl_official)

ボルテージ シチュエーションボイスドラマポータルサイト：https://products.voltage.co.jp/doramacd/(https://products.voltage.co.jp/doramacd/)

「おとなり以上、恋人未満 ～激メロ営業部長・城の寵愛～」概要

タイトル：おとなり以上、恋人未満 ～激メロ営業部長・城の寵愛～

CV：茶介

「ぼるコミ」先行配信日： 2026年5月15日（金）

他サイト事前販売開始日：2026年5月15日（金）

他サイト配信開始日：2026年5月29日（金）

販売サイト：ぼるコミ、DLsiteがるまに、ポケットドラマCD R、ステラプレイヤー

＜イラスト＞竹輪つぼみ

＜企画制作/著作/販売＞ボルテージ

ぼるコミでは25%OFFで販売しております！（5月31日（日） 23:59まで）

他販売サイトでは事前販売中は10％OFFにて販売しております。

※全編ダミーヘッドマイクで収録されております。

※本ボイスドラマの聴取は18歳以上を推奨しております。

＜トラックリスト＞

1_修羅場、見ちゃいました 2_一夜の過ち 3_この関係に、名前をつけられる？

4_ただのお隣さんに…戻れるわけない 5_君だけを愛してる

試聴

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yrdXpJuy_eM ]

本編ストーリー

密かに憧れていた取引先の営業部長・城が、まさかのお隣さんに！

完璧でスマートな彼──のはずが、女性にビンタされる衝撃現場を目撃してしまい…！？

「秘密」をきっかけに、二人の距離は急接近。

宅飲みで見せる素顔はちょっぴりズルくて、甘い色気を纏っていて……

＜キャラクター紹介＞

城 真一（じょう しんいち）

cv.茶介

39歳

あなたの隣に引っ越してきた、取引先である大手商社の営業部長。 シゴデキな上に大人でスマート…あなたが密かに憧れている人。 仕事上では見られない彼の素顔は、色気が滲んでちょっぴりズルい。 だけど、大人の余裕の裏には、あなたに対する深い想いを抱えていて……

店舗購入特典

「ぼるコミ」にてHoney Mellow全作品販売中！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2633/table/1553_1_abb38cca77ded9fd9d08ffc29c3d06bd.jpg?v=202605161251 ]

「ぼるコミ」はボルテージが贈る“胸キュンチャージ(ハート)コミックストア”です。

Honey Mellow全作品の販売を開始しております。

いずれの作品も特典としてぼるコミ限定の描きおろしショートストーリーをご用意しておりますので、シチュエーションボイスドラマと合わせてお楽しみください。

「ぼるコミ」シチュエーションボイスドラマ販売ページ ：https://voltage-comics.com/home?genre=21(https://voltage-comics.com/home?genre=21)

「ぼるコミ」公式X（＠vol_comic）：https://x.com/vol_comic(https://x.com/vol_comic)

キャンペーン情報

「おとなり以上、恋人未満 ～激メロ営業部長・城の寵愛～」 25%OFFセール

Honey Mellowの新作シチュエーションボイスドラマ「おとなり以上、恋人未満 ～激メロ営業部長・城の寵愛～」を25%OFFで販売いたします。

開催期間：

開催中～2026年5月31日（日）23:59

シチュエーションボイスドラマレーベル「Honey Mellow」について

“それはとっておきのご褒美タイム。

乙女に贈るスイートな耳キュンストーリー”

をテーマに、すべての女性たちに非日常のときめきを与えるボルテージがお届けするシチュエーションボイスドラマレーベルです。

シチュエーションボイスドラマレーベル「Honey Mellow」公式サイト： https://products.voltage.co.jp/honeymellow/(https://products.voltage.co.jp/honeymellow/)

シチュエーションボイスドラマレーベル「Honey Mellow」公式X (@HnMl_official)：https://x.com/HnMl_official(https://x.com/HnMl_official)

ボルテージ シチュエーションボイスドラマポータルサイト：https://products.voltage.co.jp/doramacd/(https://products.voltage.co.jp/doramacd/)

公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@QueenLilyHoneyMellowOfficialCh(https://www.youtube.com/@QueenLilyHoneyMellowOfficialCh)

『アオハルRe:プレイ』シリーズ

学生時代の甘酸っぱいムズキュンと大人になったカレからのトロあま愛され体験とのギャップが楽しめるシリーズ

『先生、痛くしないで』シリーズ

院内恋愛をテーマに、お医者さんである彼が仕事に向き合う姿と、変わっていく二人の関係が楽しめるシリーズ

『公私混同』シリーズ

上司との同居を通じて、仕事とプライベート、それぞれの彼の姿と、次第に深まっていく二人の恋模様が楽しめるシリーズ

『おとなり以上』シリーズ

『お隣さん』との恋愛をテーマに、近くて遠い距離感の彼との甘くもどかしい恋が楽しめるシリーズ

共通注意事項

※全編ダミーヘッドマイクで収録しております。

※聴取は18歳以上を推奨しております。

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）