【山形県米沢市】呑んで「時代」を語ってほしい。自然栽培米を使用した日本酒をふるさと納税で提供

■企画背景

米沢市産業部商工課

提供事業者は米沢市内でソバなどの自然栽培に取り組むチバサンファーム合同会社（代表：千葉陽平氏）。今回新たな返礼品に加わる日本酒も、自然栽培にこだわり自社で育てた山形県産の米「さわのはな」を原料にした純米酒です。

同社が2024年に手掛けた「はつしごと」に続く第二弾として「時代」の銘柄を醸造。変化や進化が次々と起こる暮らしの中で、過去や将来について多くの人に語り合ってほしいという想いで「時代」と名付けられました。「はつしごと」に比べ、「時代」は辛さと甘さのハーモニーが楽しめる日本酒になっています。

■希少米「さわのはな」を使用

純米酒「時代」の特徴は、希少品種「さわのはな」を100％使用している点にあります。「さわのはな」は1960年代に山形県内で広く栽培されていましたが、倒伏しやすいため栽培が難しく、後発品種が登場したことにより栽培面積は減少。ほとんど市場に出回らなくなったため「幻の米」と称されていながら、程よい粘りとじんわりと広がるやさしい甘みから、今も根強い人気を誇る、伝統あるお米です。

その「さわのはな」を米沢市南原地区で無施肥・農薬不使用にて栽培し、隣市の酒造会社・長沼合名会社にて仕込みました。米の削りを70％とし、米と米麴、そして雪国山形の清らかな水だけが原料の純米酒なので、米の旨みをしっかりと味わえるのが魅力です。

■チバサンファームについて

代表の千葉さんは愛媛県出身。米沢の豊かな自然に魅せられて移住し、「食べると元気になる作物を届けたい」という想いのもと2014年に新規就農。自然栽培にこだわり続け、「山形ちば吉」のブランドでソバを中心に生産・販売しています。2024年に親交のあった米生産者から水田を引き継ぎ、今後は火入れしない生酒「時代―聖」、熟成させて旨みが増した「時代―豊」も時代シリーズに加わる予定です。

チバサンファーム合同会社HP「山形ちば吉」：https://tibakichi.com/

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■返礼品詳細情報

寄附金額：17,000円（送料無料）

内容量：720ml×2本

アレルギー：特定原材料8品目は使用していません。特定原材料に準ずるもの20品目は使用していません。

賞味期限：製造から1年

配送方法：常温

注意事項：※20歳未満の飲酒は法律により禁止されています。

■米沢市の紹介

山形県最南部に位置し、寒暖差が大きい気候条件から四季折々の自然を味わえる米沢市。江戸時代に上杉家の城下町として栄えたことから、歴史的な名所・旧跡がまちの至るところに数多く残っています。また、「ものづくり」が盛んな土地としても知られ、伝統の米沢織や、米沢牛をはじめとする食べ物、様々な分野で使われている有機ELなど、多種多様な特産品が生み出されています。

■お問い合わせ先

【今回のリリースに関するお問い合わせ】

山形県米沢市ふるさと納税サポート室

〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地字砂田143-1

TEL:050-8888-8991 ／ FAX:050-3385-1592

受付時間：9:00～18:00（土日祝日・年末年始は除く）

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