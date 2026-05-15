自分のためが、地球のためになり、習慣が循環をうみだす。uka×JTで描く美のかたち ―「循環研究所（Regenerative Lab）」の始動 ―

株式会社ウカ

この度、トータルビューティーカンパニー uka (@instauka,@ukacojp,@ukatokyo) は、JTのコーポレートR&D組織「D-LAB」とともに、日本固有の原料の探索・研究・商品化を目的とした協業を開始いたします。

ukaがトータルビューティーサロンの運営およびサロン発のオリジナル商品の企画・販売を通じて培ってきた「本物の技術」「本物の感性」「本物の気配り」と、D-LABが「心の豊かさ」を起点に行ってきた研究・探索・創造の知見、そして長年培ってきた植物研究・品質管理の知見を掛け合わせ、日本各地の自然・文化・生態系に育まれた原料の価値を、いまの時代にふさわしいかたちで可視化し、商品や体験として提案していきます。

【植物原料の背景が、これからの価値になる】

セルフケアの領域において、何からできているか、どこから来ているかへの関心が高まっています。単なる機能や成分ではなく、その植物原料が育まれた土地、文化、ストーリーまでも含めて背景で選ばれる時代へと変化しています。 そして、ukaが向き合ってきた植物原料は、もともとサロンの現場で、お客さまの悩みや体験から必要とされてきたものです。日々の施術や対話の中でみえてきた課題に対して、必要なものとして選ばれ、使われ続けてきたもの。 植物原料の背景を考えることは、単なる情報ではなく体験の質そのものにつながります。その一歩が、これからのビューティーのあり方を変えていくと、私たちは考えています。

【Regenerative Beautyという考え方】

ukaはこれまで、伊豆のクロモジや石垣島のヘナをはじめとした植物原料に向き合いながら、商品づくりを行ってきました。

それは単に自然由来であることではなく､「人にも、地域にも、地球にも、うれしい循環をつくること」

この思想を、ukaでは「Regenerative Beauty」と呼んでいます。

きれいになることが、自分だけでなく、誰かやどこかの未来にもつながっていく。

そんなあり方を、これからも大切にしていきます。

【循環研究所（Regenerative Lab）の設立】

本協業の中核となるのが、新たに始動する「循環研究所（Regenerative Lab）」です。循環研究所は、サロンで生まれている体験価値を起点に、それを科学的に可視化し、再現可能なものにしていく場です。これまでukaが大切にしてきた体験や感性を、感覚的な価値にとどめず、研究によって裏付け、蓄積し、社会に提案していきます。

まずは「伊豆のクロモジ 」「石垣島のヘナ」を起点に、人の循環（肌・頭皮・心身）、地球の循環（素材・地域・環境）この両方をつなぐエビデンスの構築に取り組みます。

さらに、日本各地に眠る未注目の植物資源の探索、植物原料の特性や体験価値の整理、研究プロセスの発信を通じて、再生的なものづくりの可能性を社会にひらいていきます。

伊豆のクロモジ石垣のヘナ

【協業の狙い】

探索・研究・商品化をつなぎ、日本の植物原料価値を世界基準へサロンで生まれた体験を起点に、商品へ、ストアへ、そして海外へと広がっていきます。そして、まだつながりきっていない価値を、一つの流れとしてつないでいく取り組みでもあります。

協業についての詳細は、こちらのページをご覧ください。

uka ニュースページ： https://uka.co.jp/news/37429

【uka CEO渡邉弘幸】

uka はサロンという現場を通じて、お客さま一人ひとりと向き合い、体験をつくってきました。 その現場から生まれた価値を、 世界に通用するかたちにしていくことは、 これからのukaの重要な役割だと考えています。

本協業では、サロンで生まれる体験と、研究による裏付けこの2つをつなぐことで、日本の植物原料価値を、あらためて見つめ直し、世界に通用する水準へと引き上げていきます。

【JT D-LAB】

JTは、D-LABを通じて 「心の豊かさ」を起点とした、人の感性や体験に関わる価値を探究してきました。uka が向き合ってきた Beauty Personal Care 領域は、日々の習慣を通じて、自分自身の身体や心と向き合う領域です。私たちはこの領域を、「心の豊かさ」と深く接続する重要なテーマと捉えています。

また、JTは長年にわたり植物を観察し、育て、その個性を引き出す技術と知見を蓄積してきました。グループ会社である Delightex による天然物質の研究開発や、JT 生命誌研究館における生きものの歴史とつながりに関する知見など、植物と生物に向き合う独自の研究基盤を有しています。本協業では、これらの知見を活かし、日本固有原料の新たな価値創出に取り組みます。

新たに始動する「循環研究所（Regenerative Lab）」では、原料について、製品を構成する成分としてだけでなく、土地や人の営み、生態系との関係性のなかで育まれた価値として捉え直します。uka をはじめ、国内外の研究者・専門家・地域の担い手との連携を通じて、日本固有原料の価値を多面的に探索し、社会へひらいていく共創の場として育てていきたいと考えています。

【生き返ろ、uka。】

わたしと地球の、うれしい循環のはじまり。

次世代に、健やかで住みやすい地球をバトンタッチできるように。

アイデアと誠意を尽くして、今できることにみんなで取り組み、地球環境を回させて、循環する方へ進むこと。

それが、ukaの考える循環です。そして、この取り組みは、

これからの uka のものづくりの中心となります。

うれしくって、うつくしいほうへ。

人と地球に「うれしい」を巡らせながら、

これからも uka は、体験と循環をつなぎ続けていきます。

【応援コメント】

＜美容ジャーナリスト 齋藤薫氏＞

エコを義務やルールと捉える時代は終わり、もっと切実に人の痛みや地球の苦悩を心で感じて、衝き動かされるように力を尽くす渾身の活動に今こそ光を当てるべき時。それを象徴するのが、当プロジェクトであると思います。美容の世界にあって、既成の枠に収まらない「驚くべき広い視野と価値観、高い志を持つ唯一無二のブランドuka」が、今や「植物の力を科学的に引き出し社会貢献を志すJT」と、言わば奇跡的な出会いを果たし、全方位を思いやる素晴らしい未来を切り開こうとしていることに、興奮さえ感じています。しかもこれは単なるSDGsに留まらない、高齢化社会の深刻な社会問題に関わるプロジェクト。カラーリング成分ジアミンのアレルギー問題を解決しない限り人生100年時代のQOLを高めることはできないからで、それこそ私たちの想像を超えるほど大きな意味を持つのです。JTの別格の潜在能力と、困難に挑むuka の情熱。その可能性にエール以上の、熱烈なる支持を送りたいと思います。

＜CLOUDY代表 銅冶勇人氏＞

循環という言葉は、とても美しいですが、現場ではそう簡単に回るものではありません。

アフリカで雇用や教育に向き合う中で、想いだけでは続かず、誰にどんな価値が返るのかという“構造”があって初めて続いていくものだと感じてきました。

自然・人・地域が一方通行ではなく関係し合いながら価値を生む、その設計にこの取り組みの本質を感じます。

向き合おうとしている問いは、現場で簡単に答えが出るものではありません。だからこそ、簡単には言い切れない大切なものが、このプロジェクトにはあるのだと感じました。

この挑戦が、“いいこと”を“続くこと”に変えていくことを期待しています。

そして、日本から新しい当たり前が生まれていくことを楽しみにしています。

＜理化学研究所・チームディレクター 市橋泰範＞

人の健康や美しさは、人間だけで完結するものではなく、土壌、水、植物、微生物、生態系といった、地球の生命循環の中で生まれるものだと私は考えています。

土壌・植物・微生物の研究を通じて実感しているのは、生命とは「個」ではなく、「関係性」の現象そのものだということです。しかし現代社会は、効率や快適さを追い求める中で、そのつながりや生命感覚を少しずつ失ってきたのかもしれません。

だからこそ、リジェネラティブラボの挑戦に強い希望を感じています。これは単なるプロダクト開発ではなく、人と地球の関係性そのものを再生しようとする試みです。

人の美しさが地球を再生し、その再生がまた人へ還ってくる。私は、この循環を取り戻すことこそ、人類が地球のためにできる最も本質的な挑戦の一つだと思っています。

＜医師 天籟株式会社代表取締役 一社)プラネタリーヘルスイニシアティブ代表理事 桐村里紗＞

「わたしの美しさが、地球を美しくする。」 プラネタリーヘルスを推進する医師として、これからの美しさは、人だけでなく、地域や生態系の健全性と切り離せないと考えています。自然の恩恵としてのプロダクトは、成分だけでなく、土地の歴史や文化、生態系、人の営みが織りなす「生命の文脈」に選ぶ人を結び直し、その選択は、肌の美しさにとどまらず、身体の内側、そして心の美しさにもつながります。日本固有の植物資源に着目し、科学と感性の両面から新たな価値を探究する本プロジェクトは、再生的な未来をひらく重要な挑戦です。美しさのための選択が、再生への貢献となり、そしてまた恩恵が返ってくる。そんな美しい循環の実現を心より期待しています。

＜uka＞

うれしくって うつくしいほうへ

うれしいを、ひとつでも多く。

ウカがずっと大切にしてきたことです。

香り、色、使いごこち、

原料への安心感、地球への思いやり。

この積み重ねが、

うつくしさへと羽化していく。

一人でも多くの人が自分らしく輝けるように。

人と地球に「うれしい」を巡らせつづけます。

＜JT D-LAB＞

2020年に組織化されたJTのコーポレート R&D組織。「D-LAB＝Delightful Moment - Laboratory」の意 。

JT Group Purpose「心の豊かさを、もっと。」の具現化に向け、長期視点で、JTグループのまだ見ぬ「心の豊かさ」を研究・探索・創造しています。活動は「心の豊かさ」を提供価値の起点としており、トライアル・アンド・エラーを繰り返しながら常に約100件以上のプロジェクトを進めています。

※「D-LAB」公式サイト：

https://www.jti.co.jp/dlab/index.html

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