【防水×本革】“気負わず毎日使える”がちょうどいい。BROSKIの新作デイパック「Creator Daily」登場。

【Creator Dailyとは？】

株式会社マニファクチャーCreator Dailyを見る :https://www.broskiandsupply.com/blogs/news/creator-daily-pre-order-start「荷物を詰め込む日常」ではなく、“気負わず毎日使える日常”に最適化したデイパック。

これまでの「移動の質を上げる」「ストレスを減らす」という思想はそのままに、

“もっと気負わず、毎日使えるリュックが欲しい”というユーザーの声を起点に開発。

通勤・休日・小旅行まで、生活の延長で自然に使える設計により、

無理なく、長く使える一日常バッグとして仕上げられています。

◼️こんな方におすすめ

・通勤や日常の移動を、よりスマートかつ快適にしたいビジネスパーソン

・荷物はしっかり整理したいが、見た目はコンパクトで洗練させたい方

・オンオフ問わず使える、ミニマルで機能的なバックパックを探している方

1.【視認性に優れたメイン収納】--“迷わず取り出せる”日常設計

・斜めファスナー構造で大きく開くメインポケット

・1室構造で中身が一目で見渡せるシンプル設計

・視認性の高いアイスブルー裏地で荷物をすぐ把握

2.【日常に最適化された収納構造】--“探さない・迷わない”整理力

・フロントポケットに内ポケット＋キーフックを搭載

・サイドは高さ違いの2段ポケットでボトルや傘に対応

・メッシュポケットでケーブルや小物をすっきり整理

3.【ラフに使える耐久設計】--毎日使える安心感

・底面に1680Dナイロンを採用し摩擦や擦れに強い仕様

・握りやすく強度のあるトップハンドル

・体にフィットするショルダー設計で疲れにくい背負い心地

日常にフィットする設計思想

Creator Dailyは、「毎日使うバッグだからこそストレスを減らしたい」という発想から生まれました。

気負わず自然に使えることを大切に、日常の動線にフィットする設計を追求。

BROSKIのバッグに共通する「持ち替え・探し物・取り回しのストレスを減らす」という価値を軸に、

特別な日ではなく、何気ない日常でこそ使いやすいことにフォーカスしています。

それは単なる収納力ではなく、「日常の質」を高めるための機能です。

発売記念5%OFFクーポンプレゼント

◼️クーポンコード：CREATOR5

事前予約販売期間中だけの特別5%OFFクーポンをご用意しました。

2026年5月15日（金）9:00～より事前予約販売を開始。

6月14日（日）23:59までの期間中、ご購入時に上記クーポンコードをご入力ください。

※ポイントとの併用はできかねます。

【ブロスキーアンドサプライとは？】

「ブロスキーアンドサプライ」は“都会的なデザインと高い実用性”を兼ね備えたバッグブランド。

通勤や移動の多い日常を想定した設計で、見た目のスマートさと毎日の使いやすさを両立。

BROSKI独自の防水本革生地を採用し、突然の雨でも安心して使える防水性能も大きな特徴。実用性を徹底的に追求したものづくりで、30代～50代のビジネスパーソンを中心に幅広い世代から支持されています。

Creator Dailyをチェック :https://www.broskiandsupply.com/blogs/news/creator-daily-pre-order-startサイトを見る :https://www.broskiandsupply.com/

▪️公式ショップはこちら(https://www.broskiandsupply.com/)

▼ SNS

LINE ：https://page.line.me/646xnyca?openQrModal=tru

Instagram： https://www.instagram.com/broskiandsupply/

X(旧Twitter)： https://twitter.com/BroskiSupply

YouTube : https://www.youtube.com/@broskiandsupplytv8703/featured

【会社情報】

株式会社マニファクチャー

東京都台東区浅草7-1-12 鈴木ビル1階



問い合わせ先

info@manufacture-ltd.com（広報担当宛）