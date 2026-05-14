日本初※のフェイズフリー「床下浸水対策資材」の検証施設・公開実験見学会（5/28に埼玉県草加市で）

デンカアステック株式会社

デンカアステック株式会社（代表取締役社長：後藤一之、本社：東京都港区）は、5月の水防月間に合わせ、防災住宅研究の第一人者であり、国内をはじめ海外の大規模災害現場も調査してきた（一社）防災住宅研究所 代表理事の児玉猛治氏との対話をきっかけに開発された、日本初※となるフェイズフリー型の床下浸水対策資材「ダムアーマー」の実証施設見学、および「災害と水」をテーマにした報告を5月28日（木）に開催いたします。

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火災保険では守れない、想像を超える「床下浸水の現実」

床下浸水を防ぐことに成功した土台水切り「ダムアーマー」を公開実験

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近年、梅雨や台風に加え、局地的なゲリラ豪雨の増加により、住宅の浸水被害は深刻化しています。

特に床下浸水は、住宅被害の大半を占めるにもかかわらず、一定水位未満では火災保険の補償対象外となるケースも多く、生活再建の大きな負担となっています。

こうした現状に対し、「大きな災害に直面すると、人は思うように動けなくなる」という数多くの現場を見てきた児玉氏との議論から生まれたのが、平常時と災害時で使い分けない”フェイズフリーという概念を取り入れた、新たな住宅防災へのアプローチです。

本製品は、住宅の浸水経路の中でも見落とされがちな「土台水切り」に着目し、平常時は通気機能を維持しながら、浸水時には自動的に通気経路を遮断することで、床下浸水を未然に防ぐ新たな仕組みです。当社は、約70年にわたる雨どい製造の実績と雨水の集排水に関する専門技術をもとに、「災害時に人が動けない」という現実を前提とした防災のあり方を追求し、床下への浸水量が最も多いとされる土台水切りからの浸水を防ぐ特殊資材の開発に成功しました。

※自社調べ（2025年12月1日時点：フェーズフリーに対応した浸水防止機能付き土台水切りとして）

通常の土台水切りと浸水防止機能付き土台水切りの比較

■土台水切りとは？

外壁と基礎の間に設けられる水切りで、雨水が基礎内に侵入するのを防ぎます。通気工法ではこの部分から空気を取り込み、壁内の湿気を逃がす通気層の起点にもなります。住宅の外壁と基礎の境界全周に取付けられる建材で、多くの木造住宅に採用されています。ただし、日常では空気を取り組み、湿気を逃す通気口である反面、大雨により水が溜まってくると、床下に水が入ってくる経路になってしまうため、床下浸水被害の大きな原因となります。

土台水切りとは

■ 従来の浸水対策製品との相違点・独自性

○従来の浸水対策製品

・内水氾濫が起こった際に、水を堰き止めるための土嚢や止水版などを家屋の外側から設置する必要がある。

・止水板の設置後に住人が家屋内に入れなくなるリスクがある。

・浸水防止機能付きの玄関ドアはあったが、土台水切りから家屋内への浸水対策ができる製品がなかった。

・浸水対策製品を備えているにも関わらず、いざ有事になるとその使い方が分からなかったり、パニックで存在を忘れてしまい結局使えないケースが多い。

・浸水対策製品をどこかに保管しておく必要があるため保管場所が必要。

床下浸水を防ぐための土嚢や止水板

○当社開発の浸水対策資材・ダムアーマー

・一度設置すれば、平常時でも非常時でも、なにもしなくても浸水対策できる、フェーズフリー製品。

・浸水対策土台水切りを日本で初めて※実現。

・ダムアーマー（浸水対策土台水切り）内の特殊な膨張資材が、内水氾濫時には水を吸収するため、

自動で膨張し、床下への浸水を防ぐ。

・一度水に浸かっても、中の特殊膨張を交換すれば再び浸水に備えることができる。

・火災保険に入っていても保険適用外になる床下浸水の高さまでをおおよそ対策することができる。

・埼玉県草加市内に、実験検証装置が完成。

浸水防止機能付き土台水切り・ダムアーマー

■ 開発背景

・近年、局地的大雨が30年前の約1.4倍に増加し、住宅水害被害も1.5万戸/年以上発生している。

・住宅水害被害の内、床下床上浸水は全体の79%を占める。

・45cm未満の床下浸水は火災保険の補償外になるケースが多く、保険適用されても補修費用を全額補填できない場合が多いなど、一度浸水した床下の復旧には大きな時間とお金、精神的な負担が大きくかかるにも関わらず、具体的な対策方法がなかった。

大雨発生回数の推移

・住宅の浸水想定箇所（玄関ドア、勝手口、サッシ、土台水切り、排水口）の内、浸水量が最も多く発災初期に浸水が発生する、土台水切り部の浸水対策製品開発が急務と認識。

・水害被災地現地調査の結果、備えはしていても発災時に設置が間に合わず、行動を起こせなかった状況が見受けられ、防災機能付き住宅建材の必要性を痛感した。

水害被害内訳

過去10年間の水害被害額合計全国の浸水想定区域内世帯数の推移

＜検証施設見学会・国内の災害状況報告会 開催概要＞

開催日時： 2026年5月28日（木） ※途中入退席可

＜第一部＞13時00分 ～ （プレス受付：12時40分～）

＜第二部＞15時00分 ～ （第一部終了後、送迎車にて検証施設へ移動）

集合場所： 株式会社きたむら 会議室 埼玉県草加市栄町3丁目4-8

（東武スカイツリーライン獨協大学前駅 徒歩1分）

＜第一部＞

国内における「災害と水」の報告会

場所：株式会社きたむら 会議室



＜第二部＞

浸水対策資材「ダムアーマー」検証施設の見学会

場所：日本化学産業（株） 青柳工場敷地内

※第一部の報告会終了後に送迎車にて検証施設に移動します。

【登壇者プロフィール】

児玉猛治（こだま たけはる）氏

一般社団法人 防災住宅研究所 代表理事 / 防災アドバイザー

阪神・淡路大震災以降、国内で発生した大きな災害現場の全てに赴き、現地調査を実施。2023年に発生したトルコ南西部の巨大地震や2015年のネパール地震、2013年のオクラホマ巨大竜巻など、海外の災害現場にも現地調査に赴き、「災害と家」というテーマで調査研究を行っている。

大野聖治（おおの せいじ）

デンカアステック株式会社 新事業開発部 部長

旧東洋化学時代から約70年にわたり、雨樋の開発・製造に関わってきた当社の経験と、雨水の集排水に関する専門技術をもとに、防災視点での社会課題に取り組む、新事業開発を担当。浸水対策資材の他にも、日常から雨水を活用し、災害時には無電力でトイレ洗浄ができる「雨水トイレ用タンク」の実用化にも成功。

■検証施設外観

（日本化学産業株式会社 青柳工場敷地内）

第一部の「災害と水」の報告会後、送迎車にて

移動いたします

車で約5分～10分くらいの場所になります。

床下浸水対策用・浸水防止機能付き土台水切りダムアーマー

＜検証施設でのプレス向け公開実験への参加について＞

添付の申込書に必要事項をご記入の上、メールもしくはFAXにてお申し込みください。

https://prtimes.jp/a/?f=d163490-6-8fbedac13e49c1bbf6b6e90f8b61a362.pdf