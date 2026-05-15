SANKYOの“PUSHボタン”が、まさかのコンテナBOX化！ホールでおなじみの“ドル箱”をリアルに再現！お菓子＆オリジナルデコシール付で、5月4週より全国のアミューズメント施設に登場！

株式会社エス・トラスト

株式会社エス・トラスト（本社：大阪市西区、代表取締役：井田 金吾、以下 エス・トラスト）は、遊技機メーカー株式会社SANKYOのPUSHボタン＆ドル箱をモチーフにした『SANKYO デカPUSHボタン オニオンスナックコンテナBOX(デコシール付)』を2026年5月4週より全国のゲームセンター・オンラインクレーンゲームへ順次投入いたします。

SANKYO デカPUSHボタン オニオンスナックコンテナBOX(デコシール付)

●発売日：2026年5月4週より順次投入

●パッケージ：1種

●本体サイズ：25.7×18.5×12cm

●中身：オニオンスナック2袋、デコシール1シート

※企画・販売は、(株)エス・トラストでおこなっております。

導入店舗を検索 :https://s-trust.jp/item/21166※タイミングによってはお取り扱いのない店舗、投入時期の異なる店舗もございます。予めご了承ください。

SANKYOファンなら二度見必至。デカPUSHボタンのデザインが◎。ドル箱風BOXが爆誕！

●こだわりのドル箱風BOX。

●中にはサクサクの「オニオン味のスナック」入り。

●付属の “SANKYO ゆるデバイス” デコシールで、自分だけのドル箱に。BOXをカスタムしたり、スマホに貼ったり、推し活アイテムとしても楽しめます！

●パチスロでも人気のアニメグッズやぬいぐるみ収納にピッタリ！透明フタ仕様で“推し”を見せながら収納できます。

販売ルート：全国のアミューズメント施設（ゲームセンター、オンラインクレーンゲーム）

発売元：株式会社エス・トラスト

商品サイト：https://www.s-trust.jp/

エス・トラスト公式X(@s_trust_info)：https://x.com/s_trust_info





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https://www.sankyo-fever.co.jp/

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※お取り扱いのない店舗、投入時期の異なる店舗もございます。

※商品はなくなり次第終了となります。

※掲載されている内容は予告なく変更になる場合がございます。



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