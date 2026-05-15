SANKYOの“PUSHボタン”が、まさかのコンテナBOX化！ホールでおなじみの“ドル箱”をリアルに再現！お菓子＆オリジナルデコシール付で、5月4週より全国のアミューズメント施設に登場！
株式会社エス・トラスト（本社：大阪市西区、代表取締役：井田 金吾、以下 エス・トラスト）は、遊技機メーカー株式会社SANKYOのPUSHボタン＆ドル箱をモチーフにした『SANKYO デカPUSHボタン オニオンスナックコンテナBOX(デコシール付)』を2026年5月4週より全国のゲームセンター・オンラインクレーンゲームへ順次投入いたします。
SANKYO デカPUSHボタン オニオンスナックコンテナBOX(デコシール付)
●発売日：2026年5月4週より順次投入
●パッケージ：1種
●本体サイズ：25.7×18.5×12cm
●中身：オニオンスナック2袋、デコシール1シート
※企画・販売は、(株)エス・トラストでおこなっております。
導入店舗を検索 :
https://s-trust.jp/item/21166
※タイミングによってはお取り扱いのない店舗、投入時期の異なる店舗もございます。予めご了承ください。
SANKYOファンなら二度見必至。デカPUSHボタンのデザインが◎。ドル箱風BOXが爆誕！
●こだわりのドル箱風BOX。
●中にはサクサクの「オニオン味のスナック」入り。
●付属の “SANKYO ゆるデバイス” デコシールで、自分だけのドル箱に。BOXをカスタムしたり、スマホに貼ったり、推し活アイテムとしても楽しめます！
●パチスロでも人気のアニメグッズやぬいぐるみ収納にピッタリ！透明フタ仕様で“推し”を見せながら収納できます。
販売ルート：全国のアミューズメント施設（ゲームセンター、オンラインクレーンゲーム）
発売元：株式会社エス・トラスト
商品サイト：https://www.s-trust.jp/
エス・トラスト公式X(@s_trust_info)：https://x.com/s_trust_info
SANKYOポータルサイト | パチンコ・パチスロメーカーSANKYO
https://www.sankyo-fever.co.jp/
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※お取り扱いのない店舗、投入時期の異なる店舗もございます。
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