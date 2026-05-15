『城とドラゴン』で「MIXキャラ復刻ログインボーナス&ミッション」が5月15日(金)19:00より開催！サイクロプスやバーサーカーなどの限定お着替えも復刻！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、「MIXキャラ復刻ログインボーナス」や「MIXキャラ復刻ミッション」などのイベントを2026年5月15日(金)より開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349409/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
5月15日(金)19:00より、「MIXキャラ復刻ログインボーナス」や「ミッション」などを開催いたします。ログボとミッション合わせて、MIXキャラ復刻メダル最大140枚などを獲得可能！MIXキャラ復刻メダルは、サイクロプスやバーサーカーなどの復刻限定お着替えといった貴重なアイテムと交換できます。この機会をお見逃しなく！
【開催期間】2026年5月15日(金)19:00 ～ 5月21日(木)23:59
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MIXキャラ復刻ログインボーナス
開催期間中、ゲームにログインするとMIXキャラ復刻メダル最大10枚やシルバーパスなど豪華アイテムがプレゼントされます。
■配布アイテム
1日目：MIXキャラ復刻メダル 2枚
2日目：1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
3日目：MIXキャラ復刻メダル 3枚
4日目：MIXキャラ復刻メダル 5枚
5日目：1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
6日目：友トレ玉満タン回復 5個
7日目：友トレ玉満タン回復 5個
・アイテム総数
MIXキャラ復刻メダル 10枚、友トレ玉満タン回復 10個、1人用シルバーパス 2枚、協力用シルバーパス 2枚
※ログインした日数に応じた報酬を受け取れます
※当キャンペーンは、午前0時に日付変更となります
※各報酬の詳細はゲーム内ヘルプからご確認いただけます
MIXキャラ復刻ミッション
“サイクロプスを使ってリーグ・トロフィーを5回する”などのミッションを達成すると、MIXキャラ復刻メダル最大130枚を獲得できます。
■ミッションと報酬内容
ミッションを3個達成する：MIXキャラ復刻メダル 2枚
ミッションを7個達成する：MIXキャラ復刻メダル 2枚
ミッションを13個達成する：MIXキャラ復刻メダル 3枚
ミッションを21個達成する：MIXキャラ復刻メダル 3枚
サイクロプスを使ってリーグ・トロフィーを5回する：MIXキャラ復刻メダル 2枚
サイクロプスを使ってリーグ・トロフィーを10回する：MIXキャラ復刻メダル 3枚
サイクロプスを使ってリーグ・トロフィーを15回する：MIXキャラ復刻メダル 5枚
サイクロプスを使ってリーグ・トロフィーを20回する：MIXキャラ復刻メダル 10枚
スケルトンを使ってリーグ・トロフィーを5回する：MIXキャラ復刻メダル 2枚
スケルトンを使ってリーグ・トロフィーを10回する：MIXキャラ復刻メダル 3枚
スケルトンを使ってリーグ・トロフィーを15回する：MIXキャラ復刻メダル 5枚
スケルトンを使ってリーグ・トロフィーを20回する：MIXキャラ復刻メダル 10枚
ブルードラゴンを使ってリーグ・トロフィーを5回する：MIXキャラ復刻メダル 2枚
ブルードラゴンを使ってリーグ・トロフィーを10回する：MIXキャラ復刻メダル 3枚
ブルードラゴンを使ってリーグ・トロフィーを15回する：MIXキャラ復刻メダル 5枚
ブルードラゴンを使ってリーグ・トロフィーを20回する：MIXキャラ復刻メダル 10枚
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349409/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
5月15日(金)19:00より、「MIXキャラ復刻ログインボーナス」や「ミッション」などを開催いたします。ログボとミッション合わせて、MIXキャラ復刻メダル最大140枚などを獲得可能！MIXキャラ復刻メダルは、サイクロプスやバーサーカーなどの復刻限定お着替えといった貴重なアイテムと交換できます。この機会をお見逃しなく！
【開催期間】2026年5月15日(金)19:00 ～ 5月21日(木)23:59
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MIXキャラ復刻ログインボーナス
開催期間中、ゲームにログインするとMIXキャラ復刻メダル最大10枚やシルバーパスなど豪華アイテムがプレゼントされます。
■配布アイテム
1日目：MIXキャラ復刻メダル 2枚
2日目：1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
3日目：MIXキャラ復刻メダル 3枚
4日目：MIXキャラ復刻メダル 5枚
5日目：1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
6日目：友トレ玉満タン回復 5個
7日目：友トレ玉満タン回復 5個
・アイテム総数
MIXキャラ復刻メダル 10枚、友トレ玉満タン回復 10個、1人用シルバーパス 2枚、協力用シルバーパス 2枚
※ログインした日数に応じた報酬を受け取れます
※当キャンペーンは、午前0時に日付変更となります
※各報酬の詳細はゲーム内ヘルプからご確認いただけます
MIXキャラ復刻ミッション
“サイクロプスを使ってリーグ・トロフィーを5回する”などのミッションを達成すると、MIXキャラ復刻メダル最大130枚を獲得できます。
■ミッションと報酬内容
ミッションを3個達成する：MIXキャラ復刻メダル 2枚
ミッションを7個達成する：MIXキャラ復刻メダル 2枚
ミッションを13個達成する：MIXキャラ復刻メダル 3枚
ミッションを21個達成する：MIXキャラ復刻メダル 3枚
サイクロプスを使ってリーグ・トロフィーを5回する：MIXキャラ復刻メダル 2枚
サイクロプスを使ってリーグ・トロフィーを10回する：MIXキャラ復刻メダル 3枚
サイクロプスを使ってリーグ・トロフィーを15回する：MIXキャラ復刻メダル 5枚
サイクロプスを使ってリーグ・トロフィーを20回する：MIXキャラ復刻メダル 10枚
スケルトンを使ってリーグ・トロフィーを5回する：MIXキャラ復刻メダル 2枚
スケルトンを使ってリーグ・トロフィーを10回する：MIXキャラ復刻メダル 3枚
スケルトンを使ってリーグ・トロフィーを15回する：MIXキャラ復刻メダル 5枚
スケルトンを使ってリーグ・トロフィーを20回する：MIXキャラ復刻メダル 10枚
ブルードラゴンを使ってリーグ・トロフィーを5回する：MIXキャラ復刻メダル 2枚
ブルードラゴンを使ってリーグ・トロフィーを10回する：MIXキャラ復刻メダル 3枚
ブルードラゴンを使ってリーグ・トロフィーを15回する：MIXキャラ復刻メダル 5枚
ブルードラゴンを使ってリーグ・トロフィーを20回する：MIXキャラ復刻メダル 10枚