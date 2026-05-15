【貸切で最大1,000名】初夏の夜、懐かしの遊園地「るなぱあく」で“縁日×出会い”の大規模イベント開催決定｜6/6(土)「るなぱでえんにちナイト」

株式会社e-lamp.

株式会社e-lamp.(代表取締役社長：山本 愛優美、本社：東京都渋谷区、以下e-lamp.)は、2026年6月6日（土）、群馬県前橋市の遊園地「るなぱあく」を会場に、夜間貸切で実施する大規模イベント「【最大1000名】るなぱでえんにちナイト｜ときめき遊園地 in 群馬 るなぱあく」を開催いたします。

関東最大級の1000人規模のマッチングイベント「ときめき遊園地」

本イベントは、初夏の夜の遊園地を舞台に、アトラクション体験やフードトラックなど“縁日”のようなにぎわいを楽しみながら、参加者同士が自然に交流できる仕掛けを多数用意。

大人数イベントでありがちな「話しかけづらさ」を、スタッフの会話サポートやゲーム型コンテンツで解消し、初対面でも会話が始まる体験設計を目指します。

初開催・「るなぱでえんにちナイト｜ときめき遊園地」とは

イベント開始前に、プロフィールキャラクターを作成。心拍で光るイヤリングを女性に無料お貸し出し。

出会いの舞台は、群馬の「にっぽんいち なつかしい ゆうえんち」でお馴染みの「るなぱあく」。

貸切の遊園地内で、アトラクションやフードトラック等を楽しみながら、縁日のような雰囲気の中で交流できる、非日常型の大規模イベントです。

“仲良くなれる仕掛け” 4つのポイント

1）心拍×プロフィール生成「Buddies for Love」による価値観マッチング

本イベントでは、心拍データを用いたマッチメイキング支援システム「Buddies for Love」を活用し、会話が始まる前に生じやすい不安を和らげ、自然な対話の開始を後押しします。

参加者は、スマートフォンで取得する心拍情報（“ドキドキ度”）と、好きなこと・得意なこと等の簡単な入力をもとに、AIがプロフィール（キャラクター）を生成。あわせて相性の良さが期待できる相手の傾向を分析します。

当日は、受付後Buddies for Loveの結果をスタッフが確認した上で、価値観の近さがひと目で分かるリストバンドをお渡しします。これにより、園内で声をかける際の心理的ハードルを下げ、会話のきっかけを生み出します。

※実際の婚活イベントでの探索的ユーザースタディにおいても、本アプローチが心理的負担を和らげ、自然な対話の開始を促す可能性が示されています。

2）「話しかけBINGO」で最初の一言を後押し

「最初の話すきっかけが欲しい！」という声に応える“ミッション型”コンテンツ。

揃えて異性ペアでゴールすると景品がもらえる仕掛けです。

3）仲間が増える「J-POPゲーム」

受付で配布する“歌詞カード”をヒントに、交流が自然に広がるチーム型ゲームを実施。

最も大きなチームを作ったグループに景品を贈呈します。

4）e-lamp.ONE トーク体験会（会話サポートつき）

ドキドキ度合いで色が変わるイヤリングをつけ、会話のきっかけに。

ブースではスタッフが会話を丁寧にサポートします。

縦ショート動画（Instagram(https://www.instagram.com/p/DXtuF5yC9UG/)/YouTube/TikTok等で配信）

■イベント概要

開催日時：6月6日（土）18:00-20:00

会場 ：るなぱあく（〒371-0026 群馬県前橋市大手町３丁目１６－３）

アクセス：中央前橋駅 徒歩20分（1.4 km）、JR前橋駅より路線バスにて約10分

対象年齢：20～39歳

募集人数：男女合計 最大1,000名規模

参加方法：お一人参加・友人同士での参加いずれも歓迎

参加費 ：男性6500円、女性3500円（※フレンド割あり）

主催 ：株式会社e-lamp.



▽詳細はこちらから

https://tokimeki-lunapark.studio.site/(https://tokimeki-lunapark.studio.site/)

※参加費、受付時間、本人確認方法、注意事項等の詳細は申込ページをご確認ください。

※イベント内容は予告なく変更となる場合があります。

e-lamp.がマッチングイベント事業を行う理由

株式会社e-lamp.は、「もしも“心”が可視化されたら社会はどう変わるのか」という問いを起点に、心拍を光で表現するデバイスe-lamp.ONE を基点とした、新しいコミュニケーション価値の創出に取り組んできました。

私たちがマッチングイベント事業に取り組むのは、技術（これまでの研究で得た知見と、自社開発のコミュニケーション支援ツール）を、単なる“体験”に留めず、社会の実課題である「出会いの機会創出」へ実装し、成果として還元するためです。自治体連携イベントや自社イベントで培った運営ノウハウと掛け合わせることで、参加者同士が自然に会話を始められ、関係性が深まりやすい場を設計してきました。

その結果、私たちが提供できるのは、一般的な街コンイベントよりも“話せる機会”が増え、一方でマッチングアプリよりも確度高く出会いにつながる、両者の強みをつなぐ“中間”の出会いのコンテンツです。

本イベント「るなぱでえんにちナイト」でも、遊園地という非日常空間と、ミッション型コンテンツ／会話サポートを組み合わせることで、「頑張って話す」よりも「気づけば打ち解けていた」出会いを目指します。

取材・掲載に関するお問い合わせ先

株式会社e-lamp.

担当：津田

MAIL：shoya.tsuda@e-lamp.co.jp

株式会社e-lamp.

“ときめき”を“光”に可視化して表すイヤリング型のデバイス、「e-lamp. シリーズ」を開発し、「もし、心が可視化されたら社会はどうなる？」をモットーに言葉や表情だけでは伝えきれない想い、“心”を共有できるようなコミュニケーションを実現するために、 感情と関連性の高い「生体情報」を可視化し共有するサービスを提案します。