干し梅×ドライフルーツの”新感覚おやつ”「梅包み」がセブン‐イレブンに登場

合同会社TASKi

食と環境の総合商社であるJ&A商事株式会社（本社：東京都豊島区 代表取締役：岡 昭秀）と、健康食品のOEM製造・企画・卸売業である合同会社TASKi（本社：神奈川県川崎市宮前区 代表：石井 良治）は2社共同で、「DELI TO PLUS（デリトプラス）」より、干し梅でドライフルーツを包んだ新感覚おやつ「梅包み」を、2026年5月18日（月）より全国のセブン‐イレブン（一部店舗を除く）にて発売いたします。

東日本エリアでは「梅包み 贅沢いちご」、西日本エリアでは「梅包み 完熟マンゴー」を展開。

“梅×フルーツ”という今までにない組み合わせで、甘み・酸味・果実感が絶妙に重なり合う、新感覚の味わいをお楽しみいただけます。

干し梅とドライフルーツ “しっとり、やわらか、ジューシー”

セミドライ製法だからこそ実現した新食感

「梅包み」は、梅の種をひとつひとつ丁寧に手作業で取り除き、その空洞にセミドライ製法で仕上げたフルーツをやさしく詰め込んだおやつです。

梅は塩味や酸味を抑え、まろやかに仕立てているため、フルーツの自然な甘さとやさしく調和します。

干し梅が苦手な方でも食べやすく、大きめにカットしたセミドライフルーツはジューシーで、自然な味わいを存分に楽しめます。

他社の類似品にはない、素材のバランスと食感へのこだわりが、ひと口で違いを感じさせてくれます。

梅とフルーツのやさしいハーモニーは、一粒で心を満たし、“もう一粒”をそっと誘う、自然な美味しさです。

熱い夏の日にも、仕事や家事の合間にも

個包装だから、いつでも気軽に楽しめる

「梅包み」は個包装タイプのため、持ち歩きにも便利。

これからの暑い季節の塩分補給としてはもちろん、仕事や家事で疲れた時、スポーツ後のリフレッシュなど、さまざまなシーンで気軽にお楽しみいただけます。

干し梅とドライフルーツは、どちらも小さなひと粒に栄養と美味しさが凝縮された自然派おやつです。

ビタミンとミネラルやポリフェノール、食物繊維などの栄養成分がお手軽にとれます。

口に含んだときの酸味は唾液の分泌を促し、口内環境を清潔に保ちつつ、口臭予防や歯周病対策にも嬉しい存在です。

バッグに入れておけば、“ちょっと気分を切り替えたい時”にもぴったりのご褒美おやつです。

梅包み 贅沢いちご梅包み 贅沢いちご

発売日：2026年5月18日（月）

販売価格：298円（税込）

内容量：30g

販売エリア：セブンｰイレブン 東日本エリア （一部店舗を除く）

甘いいちごの風味と、まろやかな梅の味わいが楽しめる一品。

いちごの果肉がぷちっと弾けるたび、贅沢な甘酸っぱさを感じます。

梅包み 完熟マンゴー梅包み 完熟マンゴー

発売日：2026年5月18日（月）

販売価格：298円（税込）

内容量：30g

販売エリア：セブンｰイレブン 西日本エリア（一部店舗を除く）

濃厚なマンゴーの甘みと梅の塩味が絶妙にマッチ。

ゴロっと大きなマンゴーが、口いっぱいにトロピカルな甘さを広げます。

DELI to PLUSについて

「毎日に、ちょっと嬉しい“PLUS”を。」をコンセプトに、素材の魅力を活かした商品づくりを行うブランドです。

これからも、“おいしい”だけではない、新しい食体験を提案してまいります。

【DELItoPLUS】ブランドサイト :https://delitoplus.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/delitoplus/