評価料の届出・賃上げ設計・実績報告まで“すべて無償支援”

健康サロン株式会社

健康サロン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：坂井 義尚、以下「当社」）は、2026年5月19日（火）より、調剤薬局の経営者・管理薬剤師・労務担当者向けの無料オンラインセミナー「調剤報酬改定2026『調剤ベースアップ評価料』届出から実務対応まで」を開催いたします。

第1部では当社より、調剤ベースアップ評価料の制度概要・届出方法・賃上げ設計のポイントを解説。第2部では、医療・介護業界に特化した経営支援を専門とし、25年以上にわたり経営コンサルティング業務に従事されてきた、吹田社会保険労務士事務所 代表 社会保険労務士 田中 繁充 氏をお招きし、手当規程の整備や労使上の留意点について実務目線でご講演いただきます。

参加薬局には、「調剤ベースアップ評価料｜届出から実績報告までトータル無償支援」の特典をご用意しております。

■ 開催の背景

2026年度（令和8年度）調剤報酬改定で導入される「調剤ベースアップ評価料」について、薬局現場では届出・賃上げ設計・実績報告・手当規程対応など、実務面でのご相談が急増しています。

特に、

・評価料の原資の取り扱い

・賃上げルール（時期・金額・配分）の設計

・対象職種・対象範囲の整理

・賃金改善実績報告書の作成

など、制度理解だけでは対応が難しい論点について、多くのお問い合わせをいただいております。

本セミナーでは、これら現場でご相談の多い論点を整理し、届出から実務対応までをわかりやすく解説いたします。

■ セミナー内容

【調剤ベースアップ評価料・制度設計について】

・評価料原資の使途（給与／賞与／手当）

・賃上げの実施時期・金額・配分ルール

・対象職種・対象範囲の整理

・ベースアップ実施の具体的な進め方

・評価料余剰金の取り扱い（返還の有無）

・各種支援金・補助制度との関係整理

【報告業務について】

・「賃金改善実績報告書」の作成および提出対応

【規程作成・社内対応について】

・手当規程ひな形の提供

・社内説明会資料の進呈

・制度改廃に伴う不利益変更への対応

■ プログラム

【第1部】 調剤ベースアップ評価料の概要・届出解説

健康サロン株式会社

【第2部】 手当規程および労使上の注意点

吹田社会保険労務士事務所 代表 田中 繁充 氏 ご登壇

■ 登壇者プロフィール

社会保険労務士 田中 繁充 氏

吹田社会保険労務士事務所 代表

医療・介護業界に特化した経営支援を専門とし、25年以上にわたり経営コンサルティング業務に従事。医療法人徳洲会をはじめ、診療所から病院グループ、医療生協、大学病院、介護施設に至るまで幅広い支援実績を有する。

執筆活動：書籍『医療機関の個人情報保護対策』（部分執筆）、『医療機関におけるISO9001』など

ウェブサイト：https://sr-suita.com/

■ セミナー概要

開催日程 ：2026年5月19日（火）・20日（水）・21日（木）

各日 19:30～20:15（45分）

※全日程同一内容です。ご都合の良い日時にてご参加ください。

開催方式 ：Zoomオンライン開催

参 加 費 ：無料

参加特典 ：「調剤ベースアップ評価料｜届出から実績報告までトータル無償支援」

申込締切 ：2026年5月19日（火）正午

対 象 者 ：調剤薬局の経営者・管理薬剤師・労務／総務ご担当者ほか

■ お申込み方法

下記URLよりお申込みください。

https://www.yppp.info/seminar

■ 健康サロン株式会社について

健康サロン株式会社は、医療・健康領域のデータ（PHR・ウェアラブルデータ等）を活用し、実証ベースで課題解決を行うヘルスケア企業です。医療機関・企業・研究機関との連携を通じて、個別最適化されたヘルスケアサービスの社会実装を推進しています。

■ 会社概要

会社名 ：健康サロン株式会社

代表取締役 ：坂井 義尚

創 業 ：2017年5月

資 本 金 ：459,970,000円

本 社 ：〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町3-3 Imas Shibuya 5F

TEL/FAX：03-6450-3105

大阪オフィス：〒530-0001 大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビル6F

TEL：06-6940-6914

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【本リリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先】

健康サロン株式会社 広報担当

Mail: info@kenko-salon.com TEL：03-6450-3105

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