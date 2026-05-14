将来価値で選ぶ不動産投資ブランド「LENZ」『資産運用EXPO夏』に出展

株式会社トーシンパートナーズ

「不動産の新たな価値を創造し、一人ひとりの豊かな暮らしと、 活力ある社会を実現する」をミッションに掲げ、不動産の企画・開発・販売・管理を手掛ける株式会社トーシンパートナーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：小笠原一義）は、2026年5月15日（金）から17日（日）にかけて、東京ビッグサイト東7ホールにて開催予定の、RX JAPAN合同会社主催「資産運用EXPO[夏]」に出展することをお知らせいたします。

■ 出展の背景

人生100年時代を迎え、お金に関する不安や悩みを軽減し、より豊かで前向きな人生を送るための考え方として「ファイナンシャル・ウェルビーイング※1（経済的な安心・心のゆとり）」が注目を集めています。

当社が直近で実施した、全国の働き世代の男女1,000人を対象とした「ファイナンシャル・ウェルビーイング（FWB）に関する意識・実態調査※2」は、複数の大手メディアにも取り上げられ、反響をいただきました。調査からは、多くの方が将来のお金に対して漠然とした不安を抱える一方で、不安を感じているが行動していない人が多いという実態が浮き彫りとなっています。

今回のブース出展を通じて、不動産投資における「将来価値」という判断軸とファイナンシャル・ウェルビーイングの考え方について、理解を深めていただく機会を提供いたします。

※1現在および将来の金銭的な債務を十分に支払うことができ、将来の自身の経済面に安心感を持ち、人生を楽しむための選択ができる状態。

※2「全国の働き世代の男女1,000人に聞いた「ファイナンシャル・ウェルビーイング（経済的な安心・心のゆとり）」に関する意識・実態調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000020365.html)

■ 当社ブースの見どころ

１. ファイナンシャル・ウェルビーイングにつながる考え方について、理解を深めていただけるコンテンツをご用意

資産形成のヒントとなる不動産投資のコンテンツや専門スタッフによる個別相談をご用意しており、お一人おひとりのライフプランに寄り添った情報をお届けいたします。

２. 浦和レッズ選手の直筆サイン入りユニフォームを特別展示

当社は1999年から浦和レッドダイヤモンズのスポンサー活動を継続しております。長年にわたるパートナーシップの証として、ブースには浦和レッドダイヤモンズの選手の直筆サイン入りユニフォームを特別展示します。サッカーファンの皆さま、レッズサポーターの皆さまも、ぜひこの機会に当社ブースへお立ち寄りください。

■ 開催概要

イベント名：第5回資産運用EXPO[夏]

主催：RX JAPAN合同会社

開催日時：2026年5月15日（金）～17日（日）10:00~18:00 (最終日のみ17:00 終了)

開催会場：東京ビッグサイト 東展示棟7ホール

特設サイト：https://www.am-expo.jp/tokyo-2/ja-jp.html

■将来価値で選ぶ不動産投資「LENZ」とは

２０２５年８月にローンチした不動産投資ブランド「LENZ」が大切にしているのは、「将来価値」。

投資する人とそこに暮らす人の、どちらにとっても安心で豊かな日々を実現するために、できるだけ長く資産価値が続くことが大切だと考えています。

不動産業界において37年間積み重ねてきた経験と実績を集結し、

デザイン性の高い物件づくりから、購入後のアフターサービス、

入居者フォローに至るまで、全てにおいて最高のクオリティを追求。長く安心して持てる不動産を提供することで、一人ひとりの豊かな暮らしと、活力ある社会の実現に努めてまいります。

「LENZ」サービスサイト：https://www.tohshin.co.jp/lenz/

「LENZ」ブランドコンセプトサイト：https://www.tohshin.co.jp/lenz-brand/

【株式会社トーシンパートナーズについて】

本社：〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-33-5

代表者：代表取締役社長 小笠原 一義

設立：1989年2月

電話番号：0422-21-1040（代表）

URL：https://www.tohshin.co.jp/

事業内容：マンションの企画・開発・販売、不動産の売買・仲介事業、不動産の賃貸事業

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社トーシンパートナーズホールディングス

担当者名：高木

TEL：0422-68-9191